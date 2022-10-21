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В Харькове раздавались взрывы, есть "прилеты" по одному из предприятий

вибух

Российские войска утром 21 октября ударили по Харькову, после объявления воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм городского головы Харькова Игоря Терехова.

"В Харькове – серия взрывов. Будьте очень осторожны… "Прилеты" по одному из предприятий Харькова. Предварительно - попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения. Их степень и есть ли пострадавшие в результате вражеских обстрелов устанавливает ГСЧС", - написал Терехов.

Читайте также: Враг продолжает обстреливать Харьковщину. Авто с сотрудниками ГСЧС взорвалось на мине, двое погибших, - Синегубов

Автор: 

обстрел (27016) Харьков (7463) Терехов Игорь (255)


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Сійте вітер,сійте виродки,незабаром будуть жнива!!!
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21.10.2022 08:59 Ответить
Нещодавно харківський-колаборант Тєрєхов сканудив :
"забєрітє украінскіє вайска с Харькава - ета атпугіваєт інвєстарав" !
Цікаво , чи вправили мозок отому кацапу !?
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21.10.2022 09:07 Ответить
 
 