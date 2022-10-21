В Харькове раздавались взрывы, есть "прилеты" по одному из предприятий

Российские войска утром 21 октября ударили по Харькову, после объявления воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм городского головы Харькова Игоря Терехова.

"В Харькове – серия взрывов. Будьте очень осторожны… "Прилеты" по одному из предприятий Харькова. Предварительно - попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения. Их степень и есть ли пострадавшие в результате вражеских обстрелов устанавливает ГСЧС", - написал Терехов.

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