Російська опозиція анонсувала конгрес у Польщі

У передмісті Варшави відбудеться зустріч колишніх російських депутатів, опозиціонерів та громадських діячів, які хочуть прийти до влади після падіння режиму диктатора Володимира Путіна.

Конгрес росіян у селі Яблонне на березі Вісли заплановано на 4-7 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Очікується участь колишніх членів Ради федерації РФ, ексдепутатів Держдуми, колишніх чиновників місцевих органів влади, а також інших російських опозиціонерів та громадських діячів, які, як пише видання, "засуджують режим Путіна і виступають проти війни та окупації".

Участь у заході підтвердили вже понад 50 осіб, зокрема Ілля Пономарьов, який у 2014-му був єдиним, хто голосував у Думі проти захоплення Криму, юрист та відеоблогер Марк Фейгін, ексдепутат, полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков, ексдепутат Аркадій Янковський, Олена Лук'янова, юристка і колишня членкиня Громадської ради РФ, та інші.

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Учасники збираються ухвалити "декларацію конституційних принципів вільної Росії", яка нібито має стати основою нової конституції країни в майбутньому.

Польські ЗМІ пишуть, що вони повинні визначити "ключові рішення, які мають першочергово бути ухвалені урядом постпутінської Росії", і "розробити план та принципи національного спротиву" путінському режиму всередині країни та за кордоном.

Один з організаторів конгресу Олексій Барановський вважає, що "після перемоги України в Росії розпочнуться незворотні процеси", і учасники зборів "починають процес створення альтернативної влади, яка зможе взяти кермо влади у свої руки після падіння Путіна".

"У майбутньому ми маємо плани створити уряд у вигнанні, який проситиме визнання у влади України та інших країн Європи", - заявив він.

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Володимир Пономарьов, російський фізик і колишній міністр в уряді РФ Михайла Касьянова, додав, що "Путіна без росіян не перемогти", тому що "справа не лише у захисті українських земель, а й у тому, щоб режим у Росії не вижив і більше не міг проводити нові агресії".