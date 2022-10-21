Російська опозиція анонсувала конгрес у Польщі
У передмісті Варшави відбудеться зустріч колишніх російських депутатів, опозиціонерів та громадських діячів, які хочуть прийти до влади після падіння режиму диктатора Володимира Путіна.
Конгрес росіян у селі Яблонне на березі Вісли заплановано на 4-7 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Очікується участь колишніх членів Ради федерації РФ, ексдепутатів Держдуми, колишніх чиновників місцевих органів влади, а також інших російських опозиціонерів та громадських діячів, які, як пише видання, "засуджують режим Путіна і виступають проти війни та окупації".
Участь у заході підтвердили вже понад 50 осіб, зокрема Ілля Пономарьов, який у 2014-му був єдиним, хто голосував у Думі проти захоплення Криму, юрист та відеоблогер Марк Фейгін, ексдепутат, полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков, ексдепутат Аркадій Янковський, Олена Лук'янова, юристка і колишня членкиня Громадської ради РФ, та інші.
Учасники збираються ухвалити "декларацію конституційних принципів вільної Росії", яка нібито має стати основою нової конституції країни в майбутньому.
Польські ЗМІ пишуть, що вони повинні визначити "ключові рішення, які мають першочергово бути ухвалені урядом постпутінської Росії", і "розробити план та принципи національного спротиву" путінському режиму всередині країни та за кордоном.
Один з організаторів конгресу Олексій Барановський вважає, що "після перемоги України в Росії розпочнуться незворотні процеси", і учасники зборів "починають процес створення альтернативної влади, яка зможе взяти кермо влади у свої руки після падіння Путіна".
"У майбутньому ми маємо плани створити уряд у вигнанні, який проситиме визнання у влади України та інших країн Європи", - заявив він.
Володимир Пономарьов, російський фізик і колишній міністр в уряді РФ Михайла Касьянова, додав, що "Путіна без росіян не перемогти", тому що "справа не лише у захисті українських земель, а й у тому, щоб режим у Росії не вижив і більше не міг проводити нові агресії".
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Спочатку їм доведеться перемочити кадирівців і "музикантов".
Чи вони чекають, що замість них це зробить ЗСУ?
Ні, дорогенькі, самі, все самі.
Ставайте до лав батальону "Свобода России".
А інакше - слідом за русскім воєнним корабльом.
(М.Шевчук, Хто такий Ілля Пономарьов і що не так з його спробою створити у Києві осередок для боротьби з Путіним).
"Ви нам пажалуста устранітє апанєнтав, расчістітє путь к трону, а дальшє ми как нібудь самі".
*** вам, хитросракі. Або воюйте з нами чи допомагайте нам фінансово, або які можуть зазіхання?
Кроме того, почему не позвали тех же беларусов? Чеченцев? Изменения ведь должны произойти и в Москве, и в Минске, и в Грозном, и оппозиция политическая должна быть объединена с вооружённой. Иначе это трата времени, и налогов граждан ЕС, т.е. в т.ч. моих.