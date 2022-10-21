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Новини
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Російська опозиція анонсувала конгрес у Польщі

ілля,пономарьов

У передмісті Варшави відбудеться зустріч колишніх російських депутатів, опозиціонерів та громадських діячів, які хочуть прийти до влади після падіння режиму диктатора Володимира Путіна.

Конгрес росіян у селі Яблонне на березі Вісли заплановано на 4-7 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Очікується участь колишніх членів Ради федерації РФ, ексдепутатів Держдуми, колишніх чиновників місцевих органів влади, а також інших російських опозиціонерів та громадських діячів, які, як пише видання, "засуджують режим Путіна і виступають проти війни та окупації".

Участь у заході підтвердили вже понад 50 осіб, зокрема Ілля Пономарьов, який у 2014-му був єдиним, хто голосував у Думі проти захоплення Криму, юрист та відеоблогер Марк Фейгін, ексдепутат, полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков, ексдепутат Аркадій Янковський, Олена Лук'янова, юристка і колишня членкиня Громадської ради РФ, та інші.

Читайте: Ексдепутата Держдуми Пономарьова оголосили в розшук у РФ

Учасники збираються ухвалити "декларацію конституційних принципів вільної Росії", яка нібито має стати основою нової конституції країни в майбутньому.

Польські ЗМІ пишуть, що вони повинні визначити "ключові рішення, які мають першочергово бути ухвалені урядом постпутінської Росії", і "розробити план та принципи національного спротиву" путінському режиму всередині країни та за кордоном.

Один з організаторів конгресу Олексій Барановський вважає, що "після перемоги України в Росії розпочнуться незворотні процеси", і учасники зборів "починають процес створення альтернативної влади, яка зможе взяти кермо влади у свої руки після падіння Путіна".

"У майбутньому ми маємо плани створити уряд у вигнанні, який проситиме визнання у влади України та інших країн Європи", - заявив він.

Також читайте: У Києві презентували центр збройної боротьби російської опозиції, який координує ексдепутат Держдуми Пономарьов

Володимир Пономарьов, російський фізик і колишній міністр в уряді РФ Михайла Касьянова, додав, що "Путіна без росіян не перемогти", тому що "справа не лише у захисті українських земель, а й у тому, щоб режим у Росії не вижив і більше не міг проводити нові агресії".

Автор: 

опозиція (292) Польща (8492) росія (65073) Фейгін Марк (397) Пономарьов Ілля (49)


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Топ коментарі
+27
"Російський демократ закінчується там, де починається українське питання" ( В. Винниченко).
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21.10.2022 10:36
+18
Расєйская апазіция-ета как зімбабвійскіє касманавти...
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21.10.2022 10:26
+15
Крнгрес імпотентів з обміну еротичними фантазіями.
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21.10.2022 10:29
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Расєйская апазіция-ета как зімбабвійскіє касманавти...
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21.10.2022 10:26 Відповісти
Летать не ползать. Но, хатим.
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21.10.2022 10:29 Відповісти
Раждьонний ползать-лєтать нє может...Лапатнікі раждєни бунтавать стоя на калєнях пєрєд лапатним сцарьом...
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21.10.2022 10:32 Відповісти
Так? Ще "огласите весь список".
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21.10.2022 10:27 Відповісти
Крнгрес імпотентів з обміну еротичними фантазіями.
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21.10.2022 10:29 Відповісти
Угу...Харошиє русскіє проти плахіх русскіх? Венедиктов і Ксюшка Собчак теж виступатимуть?
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21.10.2022 10:29 Відповісти
Нормально устроились. А кто им сказал, что они получат власть? У нас и самих гауляйтеры найдутся. Батальон Монако спит и видит, как в кремле позажигать
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21.10.2022 10:30 Відповісти
Мовчки ******* всіх
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21.10.2022 10:33 Відповісти
Так може для початку хай зберуться тай вбьють карлика у бункері
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21.10.2022 10:34 Відповісти
а є опозиція?Потім з'ясується,що це фсб.
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21.10.2022 10:35 Відповісти
"Російський демократ закінчується там, де починається українське питання" ( В. Винниченко).
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21.10.2022 10:36 Відповісти
Ага, от їм просто так візьмуть і віддадуть кремль.
Спочатку їм доведеться перемочити кадирівців і "музикантов".
Чи вони чекають, що замість них це зробить ЗСУ?
Ні, дорогенькі, самі, все самі.
Ставайте до лав батальону "Свобода России".
А інакше - слідом за русскім воєнним корабльом.
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21.10.2022 10:37 Відповісти
Фігушки, спочатку зробіть якісь дії проти режиму, розверніть партизанський рух з загиблими путіністами, тоді подивимось.
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21.10.2022 10:39 Відповісти
Що значить "після падіння режиму путіна"? Він сам має впасти? Чи українці мають гинути, щоб цих аппазіціанєрав до влади привести? І чому ці дєятєлі думають, що росія після війни взагалі буде існувати?
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21.10.2022 10:42 Відповісти
Там все кроме Пономарева хотят взгромоздиться в руководящие кресла за счет ВСУ.
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21.10.2022 10:46 Відповісти
Фейгин шо, зраджуЭ Афериствичу?
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21.10.2022 12:20 Відповісти
Фейгин пока сам по себе.
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21.10.2022 12:24 Відповісти
"Пономарьов у минулому - системний російський політик зі зв'язками нагорі. Простими словами - людина на повідку режиму, яка робить те, що попросять. 2002р вступив до КПРФ Зюганова, обіймав у партії високі посади. 2004-го Пономарьов став одним із ініціаторів створення ліворадикального руху "Лівий фронт". Потім була "Справедлива Росія" Миронова (який зараз закликає знищити Україну) і знову високі посади в партії. "Медуза" https://meduza.io/feature/2019/09/20/chelovek-s-trezubtsem писала , що Пономарьов вважав за краще домовлятися з владою, а щоб зайнятися вуличною політикою - просив дозволу у Кремля. І ось із дозволу Кремля у 2011рі Пономарьов намагався очолити неконтрольовані протести проти фальсифікацій на виборах до РФ. Після подій на Болотній площі Пономарьов сам https://meduza.io/feature/2019/09/20/chelovek-s-trezubtsem прийшов до Слідчого комітету та здав учасників мітингів, зокрема і свою помічницю Марію Баронову. Показання Пономарьова було використано у кримінальній справі, яку слідчі порушили проти Баронової. 2010р за протекцією Суркова (на той момент - першого заступника голови адміністрації президента РФ) Пономарьов став радником президента "Сколково" Віктора Вексельберга і запам'ятався там розкраданнями коштів та кримінальною справою. Після втечі з Росії Пономарьов отримав робочу візу в США, а 2016р раптом вирішив переїхати до України, щоб зайнятися тут бізнесом. Невідомо на які гроші з'явився інвестиційний фонд Trident Acquisitions, Пономарьову дали дозвіл на проживання в Україні, а 2019р Порошенко підписав указ про надання йому українського громадянства. Українське громадянство отримала людина, яка у березні 2014р https://www.svoboda.org/a/25305951.html говорила ось це : "Я вважаю, що Крим має бути частиною Росії, що це російська земля. У мене немає жодних сумнівів ні в легітимності минулого референдуму, ні у волі переважної більшості кримчан, ні щодо цієї більшості громадян Росії. Але я гадаю, що ми маємо бути взагалі всі разом - і український народ, і білоруський народ, і російський народ, і багато інших країн, які колись входили до СРСР". І ось це: "Я особисто вважаю, що в Україні (після Євромайдану. - Ред.) владу захопив союз великого українського капіталу та націоналістів". Дивовижно, чи не так? Наступні п'ять років перебування в Україні Пономарьов робив гучні заяви вже про Путіна, Кабаєву, ФСБ. Але от його, на відміну від того ж таки Вороненкова, росіяни не намагалися вбити. Пономарьов спокійно мешкав в Україні на широку ногу, зайнявшись навіть газовим бізнесом у нашій країні. Після вторгнення Росії в Україну Пономарьов вступив у територіальну оборону, а згодом створив проєкт "Ранок лютого". З його допомогою, як каже Пономарьов, він розповідає росіянам "правду про цю жахливу війну". Після вбивства Дугіної Пономарьов явив світові Національну республіканську армію, розповівши, що спілкується і допомагає цим людям "щодо внутрішніх питань, їхньої безпеки", але щодо своїх цілей вони з ним не радяться. За словами Пономарьова, люди з організації спілкуються з ним, оскільки він в Україні і має доступ до ресурсів, які цим людям потрібні. Однак багато хто досі асоціює Пономарьова із Сурковим. Насторожує і те, наскільки незграбно він намагається посадити за один стіл росіян, які воюють за Україну, невідомих терористів із РФ і народних депутатів України. Якщо цей процес зайде далі розмов, можуть бути неприємні наслідки»

(М.Шевчук, Хто такий Ілля Пономарьов і що не так з його спробою створити у Києві осередок для боротьби з Путіним).
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21.10.2022 10:54 Відповісти
Цікаві які орки, хитросракі.
"Ви нам пажалуста устранітє апанєнтав, расчістітє путь к трону, а дальшє ми как нібудь самі".
*** вам, хитросракі. Або воюйте з нами чи допомагайте нам фінансово, або які можуть зазіхання?
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21.10.2022 10:58 Відповісти
Будуть розказувати про "нє всє так адназначна", "Крим нє бутерброд", "путіна далой, а дальшє ми самі зарулім".
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21.10.2022 10:59 Відповісти
збіговисько покидків, мерзоти та інших істот з паРаші ніяк не можно називати словом "конгрес"!
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21.10.2022 11:00 Відповісти
Пусть их с Европы гонят *****, петушня. 2 таджика с пулеметом за 1 день сделали больше, чем вся свинособачья оппозиция за 20 лет
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21.10.2022 11:04 Відповісти
Відома фігура в історії "страни лаптевих" Адрій Власов в кінці великої війни зібрав так званий Конгрес поневолених народів. Запросили всіх. Основним було побудова нової Росії, без комуністів. Все закінчилось пшиком. Бо нову Росію ніхто крім самих росіян будувати ніхто не бажав. Однак тодішній солов'їний помйот тривалий час використовував цей фейк як реальну ідеологічну загрозу. Так і зараз осколки російського шовінізму, так сказати нащадки Добролюбова, знову збираються проектувати нову Росію, без Путіна. Закінчиться черговим фейком, бо лаптеноїди звикли до лапотного існування.
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21.10.2022 11:07 Відповісти
Oooo, eta sami smeshnoi anegdot etava mesiaca ...🤣
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21.10.2022 11:11 Відповісти
Без участия представителей батальона "Свобода России" этот съезд будет иметь те же шансы, что съезды оппозиции Беларуси (Тихановская, Вечорка итд), от которых открестился Полк Калиновского.
Кроме того, почему не позвали тех же беларусов? Чеченцев? Изменения ведь должны произойти и в Москве, и в Минске, и в Грозном, и оппозиция политическая должна быть объединена с вооружённой. Иначе это трата времени, и налогов граждан ЕС, т.е. в т.ч. моих.
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21.10.2022 11:22 Відповісти
О, момент - у россиян с этим лучше, чем у беларусов. Есть декларация о сотрудничестве https://www.youtube.com/watch?v=ad5k8X3Wi0I
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21.10.2022 11:29 Відповісти
русскіє нє патєют...
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21.10.2022 11:50 Відповісти
... із України, теж, сраною мітлою, всіх " хороших"рюскіх.,
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21.10.2022 11:52 Відповісти
Їх ефективність буде як Тіхановської з її шоблою
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21.10.2022 12:00 Відповісти
Дурноголові не розуміють, що конгресами владу вна лаптєстані не змінити. Тільки війна.
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21.10.2022 12:18 Відповісти
Чого ви слиною бризкаєте? Які інші варіанти змінити путінський режим на щось більш передбачуване і контрольоване?
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21.10.2022 12:43 Відповісти
Вариант "обрезания" путинской расеи до границ масковской области, единственный верный и надежный.
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21.10.2022 20:31 Відповісти
Только полный демонтаж всей кацапии на 2-3 десятка стран нас спасет от дальнейших войн.
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21.10.2022 20:29 Відповісти
 
 