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Новини Війна
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РФ "вивчає домовленості" з Північною Кореєю. Це розпач, - Держдеп США

чен,путін,кім,ин

Росія, крім Ірану, вивчає домовленості з Північною Кореєю, оскільки не має змоги виготовляти ключові ресурси, необхідні для війни проти України.

Про це на брифінгу повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, останні місяці Росія "перебуває у розпачі", проте це не робить її менш небезпечною. Він зазначив, що росіяни звернулися до Ірану з проханням надати товари, які вони самі не можуть виробляти чи купувати.

"Почасти це є відображенням експортного контролю, санкцій, економічних заходів, які ми запровадили щодо Росії", - сказав Прайс

Представник Держдепу пояснив, що РФ не має можливості виробляти ключові ресурси, які їй потрібні - тому Москва звертається до Ірану. Крім Ірану, вони також "вивчають домовленості" із КНДР.

Також читайте: Північна Корея підтримала псевдореферендуми РФ

Автор: 

Держдепартамент США (1623) Іран (2023) КНДР (1212) росія (65073)


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Топ коментарі
+20
Важко сказати що "проісходіт"зараз на россії,мобілізація чи підготовка до Хеллоуіну)
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21.10.2022 10:35
+16
Про иранские дроны еще летом Штаты говорили, но всем смешно было до недавнего времени...
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21.10.2022 10:47
+14
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21.10.2022 10:44
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Прости не митая параша. Легла под всех...
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21.10.2022 10:33 Відповісти
Учи историю холодной войны. КНДР - это дитя коммунистов, а Южная Корея - дитя США. Китаю тоже Москва помогала с коммунистами. Тогда Китай еще глушью был деревенской. Сферы влияния были. Холодная война продолжается после распада СССР. Теперь только не просто США против СССР, а теперь мир поделился на пополам и НАТО с странами остальными цивилизованными, против стран тиранов и террористов и прочих злодеев. У темной стороны тоже козыри есть ядерные. Западу тоже нужно вооружать ядерным оружием все свои страны! И нужно больше ПВО и ПРО делать и больше самолетов распределить по странам. И нужно больше лазерного вооружения в космосе, чтобы можно было видеть и сканировать всю планету и только где то будет готовиться запуск, то сразу новыми лазерами, которые США беспилотники сбивает и там помощнее уже есть и у Израиля есть лазеры, что сбивают беспилотники. Поджаривают их. И с космоса этими лазерами сразу в открывшуюся шахту и взорвется на месте и никто и не поймет, что случилось. И кстати Украине нужно просить лазеры эти против беспилотников!
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21.10.2022 11:28 Відповісти
ну я прики нул кого бы гарно так за вымя подергать и бороду сорвать живьем имеем вот такой список---
**Индия полтора миллиарда откровенных поцев и плодящихся крыс и тараканов провести анигиляцию хотя бы половины наслеения раз и второе ликвидирвоать кастовость в стране ибо кастовость это даже хуже чем РАБСТВО...
***Китай я все 99% под ковш трактора условно говоря... А 140 млн в Тайване вот будущие Китайцы 1-2 ребенка в семье и все работают и понимают достоинство человека права и свободы... и главное без руководящей партии ****** фашистов коммунистов...
***Россия тут 120% полное тотальное уничтожение всего нароссийского даже из страну куда они гарно пристроились типа эмигрировали это волки смотрящие в лес и зовущие Путина в США Израиль Германию Австрию Европу и везде где кацап там воняет смертью и говном...
**Афганистан но то вообще перерождение человека разумного в дикую обезьянку всех нах 100% под анигиляцию...тем более 100% это наркострана проищзводитель и поставщик смерти какие могут быть церемониалы.. это касаемо Мексики и Колумбии.. наркокартелям такие же военные действия как и войнас Россией создается военный блок и за неделю страну просто выпаливают.. тавруют наслеение штрих колдом и 20 лет наблюбдают чуть опять потянуло на наркоту выжигаем целое поселение в наказание иных...
**Иран он избежал ответственности как СОЮЗНИК РЕЙХА КАК ВПРОЧЕМ И ТУРЦИЯ... А ЗРЯ В ЕВРОПЕ ТАКЖЕ ЕСТЬ ТАКИЕ ИЗБЕЖАВШИЕ.... но там понимают опасность поднимать голову... кроме Орбана Венгрия..то там 5 млн. разберемся по домашнему...за Уралом им Хватит одного Округа чтобы их всех поселить в юртах...Иран все время портит нервишки на Востоке всем.. Хуситы Хазболла и прочие также подлежат ликвидации как и ИГИЛ и Аль Каида.. слишком много с ними утю- тю-тю...не пора ли навести порядок в мире...
и дело не в расе и религии а дело в их ненаказании до сих пор
**КНДР страна 60 лет народ которой терпила не может априори догнать ЦИВИЛИЗАЦИЮ.. вопрос зачем они портят воздух но и угрожаюь ядерной дубинкой...с коммунизмом сталинизмом культом личности ушлебка...охлакратия и террористическая автократия а не страна... видимо не будет вызывать вопросов даже Южная Корея не против очистки территории от такого биомусора рабов и идиотов...
Венесуэлла Никарагуа Камбоджия это вопрос 2-3 суток для наведения порядка... 50% в расход остальные поймут без лишних вопросов почему и за что..
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21.10.2022 11:58 Відповісти
Зато чемоданный срун на переговорах не будет самым мелким
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21.10.2022 10:33 Відповісти
враховуючи північнокорейську кормову базу, ввх там взагалі може бути капітаном баскетбольної збірної.
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21.10.2022 10:39 Відповісти
Особенно, в пынеходах.. .
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21.10.2022 10:45 Відповісти
Кім Чєн Ін і Кон Чєн Ий-братья навєк...
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21.10.2022 10:34 Відповісти
Які брати? Там дивись на весілля.
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21.10.2022 10:35 Відповісти
Важко сказати що "проісходіт"зараз на россії,мобілізація чи підготовка до Хеллоуіну)
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21.10.2022 10:35 Відповісти
Bierbauch тоже на фронт собрался? А как же с таким животом отступать, - бежать при этом надо очень быстро...
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21.10.2022 11:28 Відповісти
розпач не розпач але виродки напаскудити можуть
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21.10.2022 10:38 Відповісти
Про иранские дроны еще летом Штаты говорили, но всем смешно было до недавнего времени...
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21.10.2022 10:47 Відповісти
Ага и Жданов рассказывал, что фигня эти дрон
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21.10.2022 11:27 Відповісти
дроны и оказались фигня, которую можно сбивать сотнями и которая неприменима на поле боя, только для террора. Даже удары по ТЭЦ в большинстве случаев нанесены не дронами, а крылатыми ракетами. Единственное, что смогли эти дроны-камикадзе это заставить нас потратить некоторое количество ракет ПВО, но уже стали против них применять стволку, так что фигня она и есть фигня. Гораздо опаснее если иранцы им ракеты продадут, вот это да будет плохо.
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21.10.2022 11:36 Відповісти
А что надо было делать? Войну Ирану объявлять?
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21.10.2022 12:02 Відповісти
Смішно нікому не було , ні тоді ні зараз , але ті дроні дійсно - х.йня з х.йні , в порівнянні з ракетами . .
Дуже забагато розвели паніки через ті мопеди . Більше навіть ніж через ракети .
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21.10.2022 12:15 Відповісти
Х..ні багато і вона допомагає викривати нашу ППО та використовувати дорогі і дефіцитні ракети...., а так да, х..ня...тільки ніхто до неї не приготувався, як слід, тому і паніка...
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21.10.2022 14:51 Відповісти
Нравится не нравится, параша то і є параша.
А УКРАЇНА, Звучить.
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21.10.2022 10:43 Відповісти
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21.10.2022 10:44 Відповісти
Ну і ладнєнько, після цього баби вже точно не наржають.
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21.10.2022 11:04 Відповісти
Будуть рожати прямо в армії від "служив-мужик"-ів
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21.10.2022 11:31 Відповісти
Интересно, как дедовщина виразится между баб?
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21.10.2022 12:36 Відповісти
Путін з розпачу дає козирі в руки Кім Чен Ину виступаючи як прохач. Цікаво чи знає Кім Чен Ин, що нічого із обіцяного йому Путіним він не отримає?
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21.10.2022 10:44 Відповісти
рашка в розпачі -- США в **** .
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21.10.2022 11:09 Відповісти
ВВП раші - 1,5 трлн,
ввп китаю - 15 трлн,
ввп США - 23 трлн.
Тепер зрозуміло,чому раша побирається по озброєнню....а війна триває тільки 8 місяців.
Хотілось би почути грамотних економістів,скільки витримає економіка раші?
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21.10.2022 11:11 Відповісти
Не хочется конечно про это. Но. Свой ввп считать надо. Правда страшно. А надо.
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21.10.2022 11:31 Відповісти
нет никакого смысла считать СВОЙ ВВП, ибо вся война которую ведёт Украина уже полгода как почти полностью ложится на США в финансовом плане и прочих союзников.
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21.10.2022 11:37 Відповісти
очєнь даже канєшна...іначє как такда завідавать бєларуссам??
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21.10.2022 11:38 Відповісти
ввп мордора на душу населення 10 000 дол,
ВВП України на душу населення - 3700 дол.
Несплата податків в повній мірі крупними компаніями в Україні призводить до таких наслідків.Плюс таможня і т.д....
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21.10.2022 12:14 Відповісти
в Україні половина економіки в тіні, показують лише мінімалки...
курс гривні занижений, срубля - завищений...

десь те на те.
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21.10.2022 12:42 Відповісти
Мы в розпачі від вашого сраного "ленд-лізу"! Підори вертайте нам нашу ядерну зброю яку у нас забрали разом з кацапами!
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21.10.2022 11:16 Відповісти
Ми половину ядерної зброї віддали росії, а половину Америці?
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21.10.2022 11:40 Відповісти
В Аргентині - є мука від розпачу.
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21.10.2022 11:21 Відповісти
Ну да Т 62 похоже оттуда.
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21.10.2022 11:22 Відповісти
Американська хфірма допоможе
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21.10.2022 11:40 Відповісти
На ЧМОсковии траур...поп Гундяй сдох,а сказать об этом из Холодильника тяжко,пропагандонам ********** запрещено под угрозой расстреля...без суда и следствия....💀🤣 стаду Шариковых 🦍невезуха,типа полоса по всем фронтам...
Остров Невезения в океяне тонет...из за собственного Дебилизма...
Так уже было ..в августе 1991,но тогда был краснопузый флаг ..а седня две вонючие курицы🐔🐔🤣
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21.10.2022 12:01 Відповісти
Он точно сдох?
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21.10.2022 12:38 Відповісти
Частично
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21.10.2022 12:42 Відповісти
Розпач розпачем, но чтобы потом мы не читали новости типа "РФ купила у КНДР 2000 танков".
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21.10.2022 12:11 Відповісти
а сама Северная Корея с чем останется? у нее ж под боком Южная Корея. нужно быть полнейшими и недалекими дебилами, чтобы продать раше танки или другое оружие. У кацов и самих оружия полно на хранении. недавно гуляла инфа, что кацы снимают с хранения 800 штук Т-62 для восстановления и модернизации. понятно, что не сегодня-завтра эти танки все массово появятся в Украине на поле боя.. но и нам в ближайшее время тоже никто, скорее всего, не даст леопардов и абрамсов. И неизвестно еще дадут ли. ну а кацы за это время кое-какое количество поставить этих танков в строй смогут. а у них ведь еще есть много танков на хранении Т-80 и даже т-90.
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21.10.2022 18:04 Відповісти
Классический случай лжи, манипуляции и перевода стрелок.
1. Мордор МОЖЕТ производить ВСЮ номенклатуру техники и боеприпасов. "Страшные санкции" усложнили производство некоторых видов вооружений (ракеты, авиация), но не более того. ВПК Мордора работает в 3 смены, но интенсивность (и бездарность) боевых действий выше, чем возможности их ВПК, отсюда и переговоры.
2. Можно не сомневаться, что с Сев. Кореей договорятся. (Иран в пример)
3. Намного интереснее было бы услышать от держдепа США реакцию на поставки от Ирана и Сев. Кореи. Но об этом ... тишина почему-то. Например, как там поживает "ленд лиз", озвученный пол года назад и по которому не сделано ничего (от слова "абсолютно"). Например, почему из выделенных на поддержку Украине денег, 1 октября "сгорели" 3 млрд.$ (они просто небыли израсходованы). Например почему из потраченных 17 млрд. $, непосредственно экипировка, техника и боеприпасы составили 8 млрд.$. Например, почему из 2 500 средств ПВО/ПРО, имеющихся в США, Украине поставлено - 0. И т.д. и т.п.
Не то, чтобы у меня претензии к США ... Спасибо, как говорится, и на том, что дают. Вот только лож, манипуляции и перевод стрелок от держдепа начинают как-то ************. Вы, или крестик снимите, или трусы оденьте. Определитесь уже как нибудь.
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21.10.2022 12:19 Відповісти
Ну, поміркуємо:
* тільки 8 лярдів з 17 - безпосередньо Україні. А на які гроші логістика? На які гроші навчання десятків тисяч наших хлопців? На які гроші проживання? І це - лише мала частка того, що робить США. Безкоштовного там мало що є. І за все - по розцінкам США платить уряд США.
* щодо "згоріли 3 лярди" - я не знаю, не читав про це.
* засоби ППО/ПРО США в Україні - це взагалі маніпуляція. Система ППО/ПРО в самих США - це високоінтегрована в загальну систему управління військом річ. Там не існує "автономного ППО/ПРО", яке окремими установками можна продавати і ці установки будуть "збивати взагалі все". Аби застосовувати їхні системи ППО/ПРО - треба самим бути високоінтегрованими (системами військового зв'язку, командування, технічними стандартами та засобами) з США. А цього і близько поки що немає. І США просто так нікого взагалі не пускають в свою систему ППО/ПРО. Купівля відповідних засобів країнами НАТО - це завжди контракти на десяток міл'ярдів баксів і на 5+ років побудови відповідної системи. І тільки СОЮЗНИКАМ. А ми для США поки що реально ніхто. Навіть статусу "основний союзник поза НАТО" - не отримали ще. Тож спочатку - "стандарти НАТО", а потім "справжнє американське ППО". Хаймарси "зайшли" добре саме тому, що це виключно автономна зброя по американським міркам.

Можна і далі продовжувати. Але якщо у вас є своя голова - зрозумієте. А якщо ні - то більше писати вам просто марно...
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21.10.2022 12:36 Відповісти
Если у вас есть голова, то:
1. Я не говорил, что 8 млрд. из 17 - это плохо или что-то должно делаться бесплатно. Я констатирую факт. Что бы не у кого не возникало иллюзий что США нам поставило вооружений на 17 млрд.$.
2. Читайте американские первоисточники. Если сложно, то читайте/смотрите АМЕРИКАНСКИХ проукраинских экспертов. (только не мастеров ***********-развлекательного жанра, типа Швеца)
3. Не нужно проводить мне очевидный ликбез. В США на боевом дежурстве 480 комплексов Patriot и около 400 в резерве на складах. На хранении около 1 500 комплексов ПВО/ПРО других модификаций (в основном серии МIМ). Именно эти комплексы я и имел в виду. Они тоже требуют интегральных решений и обучения, но не такое сложное и долгое как на Patriot.
Но в целом, тут вы правы. "Внедрение стандартов НАТО" у нас происходило больше на словах, чем на деле. О чем все многочисленные советники и инструкторы работающие в Украине, естественно, докладывали в Пентагон. А если добавить к этому, коррупционное дно, которым стала Украины, то вполне логично осторожное отношение США к поставкам технологичных, сложных и дорогих систем вооружения.
4. По "ленд лизу" возражений нет? Вам понятно, что его нет и не будет (во всяком случае, при Байдене)?
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21.10.2022 13:04 Відповісти
1. Іллюзій ні в кого немає. А те, як ви написали - передбачає "аааа, 7 мільярдів не дали нам ************". Але це - маніпуляція і фактично брехня.
2. Читаю. Розумію. Але бачу, що у вас "стакан наполовину пустий".
3. Продовжу лікбез, бо ви його не розумієте чи не бажаєте розуміти: мало які "працюючі" системи ППО/ПРО США можна застосовувати без безпосереднього включення в американську (або повністю подібну до неї) систему військового управління (і я не про організайційні заходи, а про технічні. Причому власне компьютери тут - найменша і найдешевша ланка). Якщо ви не розмуєте, що таке "технічна система управління військом" - взагалі нічого більше щодо цього не піщіть. Бо виглядаєте ідіотом. Я знаю, що таке радянські аналоги таких систем. Які срср не зміг "довсти до розуму". А США - змогли і довели. Нас в ці системи не пустять. Довго. Фактом є наступне: без такої системи 99% американських систем ППО/ПРО - просто брухт. Саме тому США ОПЛАЧУЄ закупівлю "автономних" або не дуже "інтегрованих" систем типу IRIS-T та NASAMAS. За якими черга на придбання - на 50 років вперед.
4. Ви геть не розумієте суті "ленд-лізу". Вам здається, що це - "каравани величезних транспортних кораблів з танками, літаками, гарматами і тушонкою". Це вкрай хибне уявлення. Зрозумійте - "ленд-ліз" це лише право Президента США вирішувати деякі питання надавання допомоги Україні БЕЗ згоди Конгресу та Сенату на кожен бакс. Звісно, журнашлюхи вам навішали лапши на вуха "буде ленд-ліз, кожному прийде банка згущонки з США, задарма". Якщо ви ще хоч щось напишете ідіотське щодо цього питання - буде зовсім очевидно, що ви або ідіот, або провокатор.
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21.10.2022 13:19 Відповісти
1. Удобненько вы так попытались спрятаться под "Іллюзій ні в кого немає". У кого это "ні в кого"? США на каждом углу говорят о помощи в 17 млрд.$ не конкретизируя, сколько из них было потрачено непосредственно на вооружение. Вы проводили масштабные исследования по восприятию цифры в "17 млрд помощи"? Подозреваю что нет. Поэтому ваши мысли не стоит выдавать за истину для всех.
2. Причем тут "стакан ...". Попытка перевода стрелок - не зачетная. Не потраченные 3 млрд.$ - это факт. А рассуждения о "стаканах" оставьте для разговоров с бабушкам у подъезда. А вот рассуждая, в целом, о помощи США Украине, аналогия со "стаканом" вполне уместна. Только с небольшим дополнением: рядом со стаканом стоит канистра полная воды, а вы рассуждаете о полноте стакана.
3. Я не специалист по ПВО/ПРО. Читаю американских экспертов (в т.ч. служивших в армии США). И есть подозрение, что вы (а не я) выглядите идиотом на их фоне, с вашими неуместными экскурсами в советское ПВО.
4. Попытка перевода стрелок - не зачетная. Я не писал и не рассуждал о "сути ленд лиза". Ваши фантазии на эту тему меня не интересуют. Я говорил о том, что Байден ратифицировал этот закон пол года назад и с тех пор там не сделано никуя (от слова "совсем"). По этому ФАКТУ комментарии будут? Как там на счет "стакана"? Пуст или полон?

Добавлю только что слово "провокация" - любимое слово всех упоротых и ватников ... когда аргументами загоняешь их под лавку.
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21.10.2022 13:43 Відповісти
на каких экспертов американских, кроме Швеца посоветуете обращать внимание?
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21.10.2022 18:09 Відповісти
А хтось волав "санкцій мало, вони не працюють". Тобто настільки мало, що навіть за такої малої кількості засрашка вимушена звертатись про перепродаж ресурсів/товарів до тих, хто і сам в санкціях - як дворняга у реп'яхах. До Ірану та країни вічного чучхе?
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21.10.2022 12:27 Відповісти
 
 