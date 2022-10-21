РФ "вивчає домовленості" з Північною Кореєю. Це розпач, - Держдеп США
Росія, крім Ірану, вивчає домовленості з Північною Кореєю, оскільки не має змоги виготовляти ключові ресурси, необхідні для війни проти України.
Про це на брифінгу повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, останні місяці Росія "перебуває у розпачі", проте це не робить її менш небезпечною. Він зазначив, що росіяни звернулися до Ірану з проханням надати товари, які вони самі не можуть виробляти чи купувати.
"Почасти це є відображенням експортного контролю, санкцій, економічних заходів, які ми запровадили щодо Росії", - сказав Прайс
Представник Держдепу пояснив, що РФ не має можливості виробляти ключові ресурси, які їй потрібні - тому Москва звертається до Ірану. Крім Ірану, вони також "вивчають домовленості" із КНДР.
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**Индия полтора миллиарда откровенных поцев и плодящихся крыс и тараканов провести анигиляцию хотя бы половины наслеения раз и второе ликвидирвоать кастовость в стране ибо кастовость это даже хуже чем РАБСТВО...
***Китай я все 99% под ковш трактора условно говоря... А 140 млн в Тайване вот будущие Китайцы 1-2 ребенка в семье и все работают и понимают достоинство человека права и свободы... и главное без руководящей партии ****** фашистов коммунистов...
***Россия тут 120% полное тотальное уничтожение всего нароссийского даже из страну куда они гарно пристроились типа эмигрировали это волки смотрящие в лес и зовущие Путина в США Израиль Германию Австрию Европу и везде где кацап там воняет смертью и говном...
**Афганистан но то вообще перерождение человека разумного в дикую обезьянку всех нах 100% под анигиляцию...тем более 100% это наркострана проищзводитель и поставщик смерти какие могут быть церемониалы.. это касаемо Мексики и Колумбии.. наркокартелям такие же военные действия как и войнас Россией создается военный блок и за неделю страну просто выпаливают.. тавруют наслеение штрих колдом и 20 лет наблюбдают чуть опять потянуло на наркоту выжигаем целое поселение в наказание иных...
**Иран он избежал ответственности как СОЮЗНИК РЕЙХА КАК ВПРОЧЕМ И ТУРЦИЯ... А ЗРЯ В ЕВРОПЕ ТАКЖЕ ЕСТЬ ТАКИЕ ИЗБЕЖАВШИЕ.... но там понимают опасность поднимать голову... кроме Орбана Венгрия..то там 5 млн. разберемся по домашнему...за Уралом им Хватит одного Округа чтобы их всех поселить в юртах...Иран все время портит нервишки на Востоке всем.. Хуситы Хазболла и прочие также подлежат ликвидации как и ИГИЛ и Аль Каида.. слишком много с ними утю- тю-тю...не пора ли навести порядок в мире...
и дело не в расе и религии а дело в их ненаказании до сих пор
**КНДР страна 60 лет народ которой терпила не может априори догнать ЦИВИЛИЗАЦИЮ.. вопрос зачем они портят воздух но и угрожаюь ядерной дубинкой...с коммунизмом сталинизмом культом личности ушлебка...охлакратия и террористическая автократия а не страна... видимо не будет вызывать вопросов даже Южная Корея не против очистки территории от такого биомусора рабов и идиотов...
Венесуэлла Никарагуа Камбоджия это вопрос 2-3 суток для наведения порядка... 50% в расход остальные поймут без лишних вопросов почему и за что..
Дуже забагато розвели паніки через ті мопеди . Більше навіть ніж через ракети .
А УКРАЇНА, Звучить.
ввп китаю - 15 трлн,
ввп США - 23 трлн.
Тепер зрозуміло,чому раша побирається по озброєнню....а війна триває тільки 8 місяців.
Хотілось би почути грамотних економістів,скільки витримає економіка раші?
ВВП України на душу населення - 3700 дол.
Несплата податків в повній мірі крупними компаніями в Україні призводить до таких наслідків.Плюс таможня і т.д....
курс гривні занижений, срубля - завищений...
десь те на те.
Остров Невезения в океяне тонет...из за собственного Дебилизма...
Так уже было ..в августе 1991,но тогда был краснопузый флаг ..а седня две вонючие курицы🐔🐔🤣
1. Мордор МОЖЕТ производить ВСЮ номенклатуру техники и боеприпасов. "Страшные санкции" усложнили производство некоторых видов вооружений (ракеты, авиация), но не более того. ВПК Мордора работает в 3 смены, но интенсивность (и бездарность) боевых действий выше, чем возможности их ВПК, отсюда и переговоры.
2. Можно не сомневаться, что с Сев. Кореей договорятся. (Иран в пример)
3. Намного интереснее было бы услышать от держдепа США реакцию на поставки от Ирана и Сев. Кореи. Но об этом ... тишина почему-то. Например, как там поживает "ленд лиз", озвученный пол года назад и по которому не сделано ничего (от слова "абсолютно"). Например, почему из выделенных на поддержку Украине денег, 1 октября "сгорели" 3 млрд.$ (они просто небыли израсходованы). Например почему из потраченных 17 млрд. $, непосредственно экипировка, техника и боеприпасы составили 8 млрд.$. Например, почему из 2 500 средств ПВО/ПРО, имеющихся в США, Украине поставлено - 0. И т.д. и т.п.
Не то, чтобы у меня претензии к США ... Спасибо, как говорится, и на том, что дают. Вот только лож, манипуляции и перевод стрелок от держдепа начинают как-то ************. Вы, или крестик снимите, или трусы оденьте. Определитесь уже как нибудь.
* тільки 8 лярдів з 17 - безпосередньо Україні. А на які гроші логістика? На які гроші навчання десятків тисяч наших хлопців? На які гроші проживання? І це - лише мала частка того, що робить США. Безкоштовного там мало що є. І за все - по розцінкам США платить уряд США.
* щодо "згоріли 3 лярди" - я не знаю, не читав про це.
* засоби ППО/ПРО США в Україні - це взагалі маніпуляція. Система ППО/ПРО в самих США - це високоінтегрована в загальну систему управління військом річ. Там не існує "автономного ППО/ПРО", яке окремими установками можна продавати і ці установки будуть "збивати взагалі все". Аби застосовувати їхні системи ППО/ПРО - треба самим бути високоінтегрованими (системами військового зв'язку, командування, технічними стандартами та засобами) з США. А цього і близько поки що немає. І США просто так нікого взагалі не пускають в свою систему ППО/ПРО. Купівля відповідних засобів країнами НАТО - це завжди контракти на десяток міл'ярдів баксів і на 5+ років побудови відповідної системи. І тільки СОЮЗНИКАМ. А ми для США поки що реально ніхто. Навіть статусу "основний союзник поза НАТО" - не отримали ще. Тож спочатку - "стандарти НАТО", а потім "справжнє американське ППО". Хаймарси "зайшли" добре саме тому, що це виключно автономна зброя по американським міркам.
Можна і далі продовжувати. Але якщо у вас є своя голова - зрозумієте. А якщо ні - то більше писати вам просто марно...
1. Я не говорил, что 8 млрд. из 17 - это плохо или что-то должно делаться бесплатно. Я констатирую факт. Что бы не у кого не возникало иллюзий что США нам поставило вооружений на 17 млрд.$.
2. Читайте американские первоисточники. Если сложно, то читайте/смотрите АМЕРИКАНСКИХ проукраинских экспертов. (только не мастеров ***********-развлекательного жанра, типа Швеца)
3. Не нужно проводить мне очевидный ликбез. В США на боевом дежурстве 480 комплексов Patriot и около 400 в резерве на складах. На хранении около 1 500 комплексов ПВО/ПРО других модификаций (в основном серии МIМ). Именно эти комплексы я и имел в виду. Они тоже требуют интегральных решений и обучения, но не такое сложное и долгое как на Patriot.
Но в целом, тут вы правы. "Внедрение стандартов НАТО" у нас происходило больше на словах, чем на деле. О чем все многочисленные советники и инструкторы работающие в Украине, естественно, докладывали в Пентагон. А если добавить к этому, коррупционное дно, которым стала Украины, то вполне логично осторожное отношение США к поставкам технологичных, сложных и дорогих систем вооружения.
4. По "ленд лизу" возражений нет? Вам понятно, что его нет и не будет (во всяком случае, при Байдене)?
2. Читаю. Розумію. Але бачу, що у вас "стакан наполовину пустий".
3. Продовжу лікбез, бо ви його не розумієте чи не бажаєте розуміти: мало які "працюючі" системи ППО/ПРО США можна застосовувати без безпосереднього включення в американську (або повністю подібну до неї) систему військового управління (і я не про організайційні заходи, а про технічні. Причому власне компьютери тут - найменша і найдешевша ланка). Якщо ви не розмуєте, що таке "технічна система управління військом" - взагалі нічого більше щодо цього не піщіть. Бо виглядаєте ідіотом. Я знаю, що таке радянські аналоги таких систем. Які срср не зміг "довсти до розуму". А США - змогли і довели. Нас в ці системи не пустять. Довго. Фактом є наступне: без такої системи 99% американських систем ППО/ПРО - просто брухт. Саме тому США ОПЛАЧУЄ закупівлю "автономних" або не дуже "інтегрованих" систем типу IRIS-T та NASAMAS. За якими черга на придбання - на 50 років вперед.
4. Ви геть не розумієте суті "ленд-лізу". Вам здається, що це - "каравани величезних транспортних кораблів з танками, літаками, гарматами і тушонкою". Це вкрай хибне уявлення. Зрозумійте - "ленд-ліз" це лише право Президента США вирішувати деякі питання надавання допомоги Україні БЕЗ згоди Конгресу та Сенату на кожен бакс. Звісно, журнашлюхи вам навішали лапши на вуха "буде ленд-ліз, кожному прийде банка згущонки з США, задарма". Якщо ви ще хоч щось напишете ідіотське щодо цього питання - буде зовсім очевидно, що ви або ідіот, або провокатор.
2. Причем тут "стакан ...". Попытка перевода стрелок - не зачетная. Не потраченные 3 млрд.$ - это факт. А рассуждения о "стаканах" оставьте для разговоров с бабушкам у подъезда. А вот рассуждая, в целом, о помощи США Украине, аналогия со "стаканом" вполне уместна. Только с небольшим дополнением: рядом со стаканом стоит канистра полная воды, а вы рассуждаете о полноте стакана.
3. Я не специалист по ПВО/ПРО. Читаю американских экспертов (в т.ч. служивших в армии США). И есть подозрение, что вы (а не я) выглядите идиотом на их фоне, с вашими неуместными экскурсами в советское ПВО.
4. Попытка перевода стрелок - не зачетная. Я не писал и не рассуждал о "сути ленд лиза". Ваши фантазии на эту тему меня не интересуют. Я говорил о том, что Байден ратифицировал этот закон пол года назад и с тех пор там не сделано никуя (от слова "совсем"). По этому ФАКТУ комментарии будут? Как там на счет "стакана"? Пуст или полон?
Добавлю только что слово "провокация" - любимое слово всех упоротых и ватников ... когда аргументами загоняешь их под лавку.