РФ "вивчає домовленості" з Північною Кореєю. Це розпач, - Держдеп США

Росія, крім Ірану, вивчає домовленості з Північною Кореєю, оскільки не має змоги виготовляти ключові ресурси, необхідні для війни проти України.

Про це на брифінгу повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, останні місяці Росія "перебуває у розпачі", проте це не робить її менш небезпечною. Він зазначив, що росіяни звернулися до Ірану з проханням надати товари, які вони самі не можуть виробляти чи купувати.

"Почасти це є відображенням експортного контролю, санкцій, економічних заходів, які ми запровадили щодо Росії", - сказав Прайс

Представник Держдепу пояснив, що РФ не має можливості виробляти ключові ресурси, які їй потрібні - тому Москва звертається до Ірану. Крім Ірану, вони також "вивчають домовленості" із КНДР.

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