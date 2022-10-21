Іран радить своїм громадянам залишити Україну

Влада Ірану, який постачає Росії озброєння для війни проти України, рекомендувала своїм громадянам не їздити до України та залишити її територію у разі перебування там.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву, розміщену на сайті МЗС Ірану.

"У зв'язку з ескалацією військового конфлікту та посиленням нестабільності в Україні всім громадянам Ірану наполегливо рекомендується утриматися від поїздок до цієї країни. Також у цьому оголошенні всім громадянам Ірану, які проживають в Україні, рекомендується залишити цю країну, щоб зберегти своє життя та безпеку", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: СБУ відкрила кримінальне провадження щодо постачання іранських дронів і ракет у війні РФ проти України