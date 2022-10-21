Іран радить своїм громадянам залишити Україну
Влада Ірану, який постачає Росії озброєння для війни проти України, рекомендувала своїм громадянам не їздити до України та залишити її територію у разі перебування там.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву, розміщену на сайті МЗС Ірану.
"У зв'язку з ескалацією військового конфлікту та посиленням нестабільності в Україні всім громадянам Ірану наполегливо рекомендується утриматися від поїздок до цієї країни. Також у цьому оголошенні всім громадянам Ірану, які проживають в Україні, рекомендується залишити цю країну, щоб зберегти своє життя та безпеку", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+41 Panda Freeav
показати весь коментар21.10.2022 12:38
+29 Oleg Mamont
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+21 Анатолий Воробей #522886
показати весь коментар21.10.2022 12:41
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Ти вже підмила сраку фрау шмеркель?!
Теперь я понимаю почему иран находится под санкции всего мира!
Ай справді - геть нах*й звідси, бл*ді бородаті!
Я понимаю что есть люди, но блин, ..... объясните это чуваку, у которого там напр. эта хрень, "мопед" убила друга или женщину....
так что - чемодан говна, вокзал - ------------------Рашечка.., если осталось сообщение.
хотя я бы не трогал людей, они все просто против Хомейни и прочего....
но просто некомфортно чувствуют ся там, куда ваши твари спонсируют удары этой хренью. поддумать только - режим Ирана... ждет пришествия там вроде Пророка и т.д.... уже неуютно будет, будь я иранцем. ну не объяснишь мужику у которого семья погибла от этой рани, то, шо ты мол просто иранец.
я бы то старался понять, но просто не все такие толерантные и не все любят Аллаха, да сравится Вымя егО!1
не кричи, а потім давай тихіш.
между Ирпком и Ираном, неплохо. на ютубе, рекомендую, вчера смотрел. довольно ясно - даже совок поддерживал Ирак.
Киньте хотябы сотню тамогавков по заводам этих пид...ов.
Этими гадами ещё универы наши битком набивали....выкинуть их всех из страны в течении 48 часов.
Не можна у здоровому розумі таке писати на серйозних борщах...
Ще б кацапи те саме зробили зі своєю місцевою ватою - взагалі зашибісь було...