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Іран радить своїм громадянам залишити Україну

іран

Влада Ірану, який постачає Росії озброєння для війни проти України, рекомендувала своїм громадянам не їздити до України та залишити її територію у разі перебування там.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву, розміщену на сайті МЗС Ірану.

"У зв'язку з ескалацією військового конфлікту та посиленням нестабільності в Україні всім громадянам Ірану наполегливо рекомендується утриматися від поїздок до цієї країни. Також у цьому оголошенні всім громадянам Ірану, які проживають в Україні, рекомендується залишити цю країну, щоб зберегти своє життя та безпеку", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: СБУ відкрила кримінальне провадження щодо постачання іранських дронів і ракет у війні РФ проти України

Автор: 

Іран (2023) Україна (5882)


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Топ коментарі
+41
на дронах суки летіть, до себе додому.
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21.10.2022 12:38
+29
Умный ход. Потому что еще пару атак и мы их почастям домой отправим )))
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21.10.2022 12:39
+21
Мразі обрізані, на йух з України. До ***** кіздуйте, там смокчіть.
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21.10.2022 12:41
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на дронах суки летіть, до себе додому.
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21.10.2022 12:38 Відповісти
Стабільно якщо в Україні не Стабільно
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21.10.2022 12:45 Відповісти
Головне шо в німеччині стабільно!
Ти вже підмила сраку фрау шмеркель?!
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21.10.2022 13:02 Відповісти
Умный ход. Потому что еще пару атак и мы их почастям домой отправим )))
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21.10.2022 12:39 Відповісти
Свинячих шкур и смальцю їм за комірець, падлам.
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21.10.2022 15:37 Відповісти
Ну так при отправке по частям - упаковывать в свинину )))
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21.10.2022 15:41 Відповісти
И чем быстрее, суки, тем лучше! Кто-то сомневается, что полотенцеголовые выпускают из страны кого-то, кого не контролирует КСИР???????????
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21.10.2022 12:41 Відповісти
Мразі обрізані, на йух з України. До ***** кіздуйте, там смокчіть.
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21.10.2022 12:41 Відповісти
А вони що кудись їздять взагалі? 😱
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21.10.2022 12:42 Відповісти
Ще й набагато більше ніж ми. Це не жарт.
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21.10.2022 13:23 Відповісти
Середня заробітна плата 455 ує.
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21.10.2022 13:25 Відповісти
Їх тільки в Британії як собак.....
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21.10.2022 13:36 Відповісти
тікайте мрозота - вам не місце в Україні
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21.10.2022 12:42 Відповісти
Питухи!
Теперь я понимаю почему иран находится под санкции всего мира!
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21.10.2022 12:44 Відповісти
а так хорошо жили, сваливать надо
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21.10.2022 12:45 Відповісти
من نمی خواهم اینجا را ترک کنم. خیلی روح انگیز بود، در خانه!
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21.10.2022 15:36 Відповісти
👍
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21.10.2022 15:41 Відповісти
Геть з України, іранець брехливий!!!
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21.10.2022 12:46 Відповісти
"На фоне эскалации" Суки, с чьей помощью, в том числе, происходит эта эскалация? Террористы остаются террористами.
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21.10.2022 12:46 Відповісти
Заборонити іранцям взагалі видавати дозволи на відвідування країни, всі іранці хто зараз на окупованій території автоматично злочинці.
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21.10.2022 12:48 Відповісти
В 3 шії гнати той сцяний Іран звідси! І ще по мордам би надавати тварюкам!
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21.10.2022 12:50 Відповісти
Це вони тим своїм п*дарасам-інструкторам, що вчать орківських п*дарасів своїми дронами літати?
Ай справді - геть нах*й звідси, бл*ді бородаті!
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21.10.2022 12:51 Відповісти
Извините, но на улице Киева просто не бывает "хороших иранских".
Я понимаю что есть люди, но блин, ..... объясните это чуваку, у которого там напр. эта хрень, "мопед" убила друга или женщину....
так что - чемодан говна, вокзал - ------------------Рашечка.., если осталось сообщение.
хотя я бы не трогал людей, они все просто против Хомейни и прочего....
но просто некомфортно чувствуют ся там, куда ваши твари спонсируют удары этой хренью. поддумать только - режим Ирана... ждет пришествия там вроде Пророка и т.д.... уже неуютно будет, будь я иранцем. ну не объяснишь мужику у которого семья погибла от этой рани, то, шо ты мол просто иранец.
я бы то старался понять, но просто не все такие толерантные и не все любят Аллаха, да сравится Вымя егО!1
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21.10.2022 12:51 Відповісти
их можно, к примеру, на свиноферму отправить работать. Воровать не будут.
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21.10.2022 12:53 Відповісти
Ага 🐷🐷🐷 Або на спиртзавод. Гляба побачиш картину, як горівчєний іранець рачкує по цеху, матюкаючись на фарсі
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21.10.2022 15:40 Відповісти
😂😂😂
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21.10.2022 15:42 Відповісти
ИРАН СТРАНА ЖИВУЩАЯ В РЕЛИГИОЗНОМ РАБСТВЕ И БЕСПРАВИИ ГДЕ ВО БЛАГО РЕЛИГИИ УБИВАЮТ СВОИХ И ЧУЖИХ НЕУГОДНЫХ СТРАНА ГДЕ ТЕРОРИЗМ ПОСТАВЛЕН НА ОДНУ СТУПЕНЬ С РЕЛИГИЕЙ ТО ЕСТЬ РЕЛИГИОЗНЫЙ ТЕРОРИЗМ ТО С ТАКОЙ СТРАНОЙ ВООБЩЕ НЕ О ЧЕМ ГОВОРИТЬ И ВЕСТИ ДИАЛОГИ
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21.10.2022 12:55 Відповісти
воно так, але, парубче, ти їбанувся?
не кричи, а потім давай тихіш.
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21.10.2022 20:41 Відповісти
Сколько бы денег не давали, но таким странам как Иран, КНДР, Китай и тд нужно запретить учиться в университетах Украины. А то получается, что за временную выгоду в три копейки ублюдочные страны получают знания, которые потом применяют против нормальных стран. Уверен, что среди тех рабочих, которые клепают иранские беспилотники найдется не один, который получил инженерное образование в Украине.
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21.10.2022 12:55 Відповісти
Полотенца намотали на свои тупые бошки и вон из Украины, ишаколюбы - аллахоакбаровцы !
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21.10.2022 12:57 Відповісти
кстати можешь посм. ролик история без мифов про войну там.\
между Ирпком и Ираном, неплохо. на ютубе, рекомендую, вчера смотрел. довольно ясно - даже совок поддерживал Ирак.
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21.10.2022 13:06 Відповісти
Перефразовуючи Нємцова можна сказати, що влада ірану "******і" фанатики. Бо тільки такі будуть допомагати руйнувати країну з якої отримують велику кількість дешевого продовольства.
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21.10.2022 13:03 Відповісти
І паскудні ганчірки з тупих голів познімайте!
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21.10.2022 13:04 Відповісти
І виводків своїх ,яких прижили з місцевими б...ми не забудьте.
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21.10.2022 13:09 Відповісти
Та просто опублікуйте перелік громадян Ірану, які перебувають в України, бажано з останніми адресами. За все інше не переймайтеся.
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21.10.2022 13:10 Відповісти
Даёшь первентивные ковровые бомбардировки Ирана авиацией США!
Киньте хотябы сотню тамогавков по заводам этих пид...ов.
Этими гадами ещё универы наши битком набивали....выкинуть их всех из страны в течении 48 часов.
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21.10.2022 13:20 Відповісти
С Зеленским шутки плохи, это решительный европейский политик, не то что пузатые совковые алкаши.
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21.10.2022 13:33 Відповісти
Це ти про кого? Невже про зє!льоноє? Мдє, з Америки воно видніше, особливо з Брайтон біч
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21.10.2022 16:35 Відповісти
Це був сарказм, сподіваюсь?
Не можна у здоровому розумі таке писати на серйозних борщах...
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21.10.2022 22:23 Відповісти
В рекомендациях бородатых ********-террористов Аятолл не нуждаемся)
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21.10.2022 13:38 Відповісти
Особенно это касается тех кто недавно на временно оккупированные территории припхался кацапов пользованию дронами обучать.
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21.10.2022 13:44 Відповісти
Цілком підтримую, хай киздують назад в свій рай для релігійних імбецилів-фанатиків.
Ще б кацапи те саме зробили зі своєю місцевою ватою - взагалі зашибісь було...
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21.10.2022 14:13 Відповісти
Правильно нарисовали пророка муха меда в журнале Шарли Евдо,в точку!!
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21.10.2022 14:32 Відповісти
Муханамеді... Ну, на оцет їм не кортить...
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21.10.2022 16:32 Відповісти
Китайцы первыми свалили из Украины .. теперь братья мусульмане...товаристч Си из Манджурии энд Аятоллы Персы одна Банда ...
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21.10.2022 14:54 Відповісти
Що, усі? Щось я дуже сумніваюсь
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21.10.2022 16:31 Відповісти
3,14здуйте з України, прислужники кремлефюрера, ще й так швидко, щоб ваші простині на ноги намотувалась!!!
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21.10.2022 15:37 Відповісти
І чим скоріше і подалі, тим краще - н@хєр з пляжу
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21.10.2022 16:30 Відповісти
Осенью, все перелетные птицы, в частности иСранские петухи- летят на ЙУХ.
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21.10.2022 16:49 Відповісти
Это понятно. Потому что Иран сейчас бомбит Украину руками кацапов. Не стыдно, а?
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21.10.2022 16:52 Відповісти
 
 