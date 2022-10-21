Иран советует своим гражданам покинуть Украину

Власти Ирана, поставляющие России вооружение для войны против Украины, рекомендовали своим гражданам не ехать в Украину и покинуть ее территорию в случае пребывания там.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление, размещенное на сайте МИД Ирана.

"В связи с эскалацией военного конфликта и усилением нестабильности в Украине всем гражданам Ирана настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну. Также в этом объявлении всем проживающим в Украине гражданам Ирана рекомендуется покинуть эту страну, чтобы сохранить свою жизнь и безопасность", – говорится в сообщении.

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