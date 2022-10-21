Иран советует своим гражданам покинуть Украину
Власти Ирана, поставляющие России вооружение для войны против Украины, рекомендовали своим гражданам не ехать в Украину и покинуть ее территорию в случае пребывания там.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление, размещенное на сайте МИД Ирана.
"В связи с эскалацией военного конфликта и усилением нестабильности в Украине всем гражданам Ирана настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну. Также в этом объявлении всем проживающим в Украине гражданам Ирана рекомендуется покинуть эту страну, чтобы сохранить свою жизнь и безопасность", – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+41 Panda Freeav
показать весь комментарий21.10.2022 12:38
+29 Oleg Mamont
показать весь комментарий21.10.2022 12:39
+21 Анатолий Воробей #522886
показать весь комментарий21.10.2022 12:41
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ти вже підмила сраку фрау шмеркель?!
Теперь я понимаю почему иран находится под санкции всего мира!
Ай справді - геть нах*й звідси, бл*ді бородаті!
Я понимаю что есть люди, но блин, ..... объясните это чуваку, у которого там напр. эта хрень, "мопед" убила друга или женщину....
так что - чемодан говна, вокзал - ------------------Рашечка.., если осталось сообщение.
хотя я бы не трогал людей, они все просто против Хомейни и прочего....
но просто некомфортно чувствуют ся там, куда ваши твари спонсируют удары этой хренью. поддумать только - режим Ирана... ждет пришествия там вроде Пророка и т.д.... уже неуютно будет, будь я иранцем. ну не объяснишь мужику у которого семья погибла от этой рани, то, шо ты мол просто иранец.
я бы то старался понять, но просто не все такие толерантные и не все любят Аллаха, да сравится Вымя егО!1
не кричи, а потім давай тихіш.
между Ирпком и Ираном, неплохо. на ютубе, рекомендую, вчера смотрел. довольно ясно - даже совок поддерживал Ирак.
Киньте хотябы сотню тамогавков по заводам этих пид...ов.
Этими гадами ещё универы наши битком набивали....выкинуть их всех из страны в течении 48 часов.
Не можна у здоровому розумі таке писати на серйозних борщах...
Ще б кацапи те саме зробили зі своєю місцевою ватою - взагалі зашибісь було...