Обстрілами цивільної інфраструктури Росія стимулює світ допомагати Україні закрити небо, - Резніков

Тактика Росії тероризувати українців, обстрілюючи цивільну інфраструктуру та енергетичні об’єкти, стимулювала міжнародних партнерів швидше допомогти закрити небо над нашою країною.

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наші вороги кремлівські, представники навали продовжують тероризувати, але почали нову тактику терору, використовуючи і крилаті, і балістичні ракети, а також дрони, особливо іранського виробництва, проти цивільних об'єктів. І це... вразило наших партнерів. Питання втоми абсолютно не обговорювалися. Навпаки ... ми більш оперативно обговорювали рішення, які зараз починаємо напрацьовувати по захисту українського неба", - сказав Резніков.

Він додав, що не все й одразу Україна отримає, потрібен час. Але, наприклад, Іспанія вже вирішила надати країні зенітні комплекси Hawk. Це означає, що українських військових готуватимуть працювати з ними.

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"То буде один з елементів забезпечення нашої мережі протиповітряної оборони. І таких буде багато. В тому числі приїде NASAMS найближчим часом, тому що завершують теж період навчання. І інші технічні рішення, які б я зараз не хотів розголошувати. Але сьогодні партнери дуже амбітно дивляться на задачу допомогти закрити небо над Україною", - підкреслив міністр.

Також Резніков зазначив, що Росія, використавши велику кількість ракет для обстрілів України, значно послабила свій оборонний потенціал.

"Це агонія. Тому що інакше пояснити, чому вони залізли вже у свій резервний запас, на випадок того, що хтось буде на них нападати, а вони не зможуть нормально відповісти. Вони використовують ракети, які везуть з тихоокеанського, з балтійського флоту і так далі, з далекого сходу. Тобто, вони сьогодні понизили свою обороноздатність", - сказав Резніков.

На його думку, для того, щоб відновити виробництво та поповнити запас ракет, який був, Росії знадобиться п’ять років. Тим більше, для цього потрібні іноземні складові, які через санкції отримати не так вже й легко.

"Тому вони зараз стукаються в усі двері, включаючи Іран, щоб отримати ці ракети", - сказав глава МОУ.

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Урядовець наголосив, реакцією світу має бути, зокрема, введення санкційного режиму проти Ірану, який допомагає Росії вести терористичну кампанію проти України. Міністр оборони України зазначив, що про це говорив із колегами - міністрами з інших країн.

"Зараз випробовують іранські терористичні дрони проти українців, а завтра будь-який терорист зможе скористатися нагодою, і ви не зможете спокійно відвідати улюблений матч по футболу, бейсболу або концерт улюбленої рок або поп-зірки. Тому це - виклик до вас допомогти нам краще та ефективніше боротися з тими загрозами. Щоб ви теж розуміли, як ви будете захищати своє власне небо. Як реакція, близько 16 країн НАТО, якщо я не помиляюся, вже проголосили про те, що вони створюють єдину систему захисту, бо зрозуміли, що цей виклик вимагає колективної реакції", - сказав Резніков.