Росіяни зруйнували на Запоріжжі 79 шкіл та 35 дитсадків

У Запорізькій області від обстрілів російської армії зруйновано 79 шкіл та 35 дитячих садочків. Найбільше таких руйнувань у Запоріжжі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу 21 жовтня повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Загальна кількість зруйнованих об'єктів в області - 4698.

За час повномасштабного вторгнення в Запорізькій області відновлено 98 багатоповерхівок, 22 приватні будинки, 2 школи та один дитячий садочок, а також 1025 об'єктів ЖКГ, з яких 646 - об'єкти електропостачання у Бердянському, Василівському та Запорізькому районах.

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Як повідомлялося, під час ранкового ракетного обстрілу Запоріжжя 21 жовтня ракетами С-300 російські військові одночасно поцілили у кілька районів обласного центру. Зокрема внаслідок атаки була пошкоджена школа в Хортицькому районі міста.

Напередодні, 20 жовтня, російські військові вдарили по території дитячої спеціалізованої школи в смт Комишуваха.