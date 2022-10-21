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Росіяни зруйнували на Запоріжжі 79 шкіл та 35 дитсадків

запоріжжя

У Запорізькій області від обстрілів російської армії зруйновано 79 шкіл та 35 дитячих садочків. Найбільше таких руйнувань у Запоріжжі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу 21 жовтня повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Загальна кількість зруйнованих об'єктів в області - 4698.

За час повномасштабного вторгнення в Запорізькій області відновлено 98 багатоповерхівок, 22 приватні будинки, 2 школи та один дитячий садочок, а також 1025 об'єктів ЖКГ, з яких 646 - об'єкти електропостачання у Бердянському, Василівському та Запорізькому районах.

Також дивіться: Рашисти завдали ракетного удару по спеціалізованій школі у Запорізькій області, - ОП (оновлено). ФОТО

Як повідомлялося, під час ранкового ракетного обстрілу Запоріжжя 21 жовтня ракетами С-300 російські військові одночасно поцілили у кілька районів обласного центру. Зокрема внаслідок атаки була пошкоджена школа в Хортицькому районі міста.

Напередодні, 20 жовтня, російські військові вдарили по території дитячої спеціалізованої школи в смт Комишуваха.

Автор: 

дитячий садок (361) Запоріжжя (2263) обстріл (28378) школа (2206) Запорізька область (3589)


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Якщо в лунки від кацапських снарядів садити дерева,то може вийде мільярд дерев,які обіцяв зеленський
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21.10.2022 21:54 Відповісти
Єдине, що в кацапів виходить добре, це - насрати. Насрати так, щоб всі бачили. Але так, щоб "А дакажитє, что єто я!"
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22.10.2022 01:00 Відповісти
Те саме що вони робили і в Сірії - руйнували школи і лікарні...
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22.10.2022 06:02 Відповісти
 
 