Позиція західних країн на підтримку України є згуртованою, - Блінкен

Попри розмови та окремі заяви про нібито нестачу згуртованості серед західних країн навколо підтримки України й тиску на Росію, реальні заяви та кроки вказують на протилежне.

Таку позицію висловив у п’ятницю під час спільної пресконференції з главою МЗС Франції у Вашингтоні держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Те, що я бачу, є прямою протилежністю тому, що називають відсутністю згуртованості. Я думаю, ми демонструємо надзвичайну солідарність, ми демонструємо величезну координацію, масштабну співпрацю в усьому, що ми робимо разом, аби підтримати Україну й продовжувати чинити тиск на росію, а також зміцнити наш власний альянс, оборонний альянс НАТО", - зауважив Блінкен.

Як приклад він навів недавнє введення ЄС додаткових санкцій проти росії. Крім того, за його словами, лише минулого тижня десятки країн у форматі "Рамштайн" вкотре продемонстрували свою готовність разом постачати зброю Україні, щоби допомогти їй захиститися від російської агресії.

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"Ми бачимо це в допомозі, яку Європейський Союз зараз надає безпосередньо Україні, включно з прямою бюджетною підтримкою, що допоможе їй подолати економічний виклик, який постав перед українцями, головним чином через російську агресію", - додав держсекретар США.

Отже, за його словами, все, що він особисто бачив під час контактів адміністрації США із західними лідерами, а також у діях цих країн, "свідчить про неймовірно потужну згуртованість, солідарну відданість цим спільним зусиллям допомогти Україні захистити себе". Він підкреслив, що західні країни виступають разом не лише за українців, проти агресії рф, але й відстоюють ті самі принципи, які є основою Статуту ООН і важливі для країн у всьому світі.

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