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США не бачать зацікавлення Росії у переговорах з Україною, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

блінкен

США поки не бачать інтересу з боку російського диктатора Путіна до переговорів з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ABC News, про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

Коментуючи слова президента Зеленського, який заявив, що не збирається вести переговори з Путіним, а лише з наступним президентом Росії, він сказав: "Ну, він чітко дав зрозуміти, що в якийсь момент дипломатія повинна покласти цьому кінець. Але те, що ми бачили досі, це відсутність інтересу з боку Путіна до змістовної дипломатії".

Нагадаємо, раніше Зеленський затвердив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з Путіним.

Читайте: Пропозиція Лаврова про переговори про Україну із Заходом не конструктивна, - Держдепартамент США

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Порошенко не допустил -бы такого позорного предательства, как это сделали ЗЕДЕРЬМАКИ, расстеливши ,ковровую дорожку ,перед рашистами из Крыма и не разоружал ЗСУ, а наооборот создавал
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20.10.2022 18:25
+2
я теж не розумію цих всіх "експертів" навколо, які розповідають нам, що "путін хоче перемовин". Нічого він не хоче. В його хворій уяві, він все ще впевнений, що його візьме верх.
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20.10.2022 18:01
+2
Звісно-бо не можливо побачити те чого немає...
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20.10.2022 18:01
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А кажуть постмодернізм в літературі не впливає на політику... ох ця "література"))
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20.10.2022 17:58 Відповісти
я теж не розумію цих всіх "експертів" навколо, які розповідають нам, що "путін хоче перемовин". Нічого він не хоче. В його хворій уяві, він все ще впевнений, що його візьме верх.
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20.10.2022 18:01 Відповісти
Переговори переговорам - не тотожні. Тому що у кожної сторони переговорів є своя максимальна (це називається початкова переговорна позиція) і мінімальна мета, як вони мають завершитись. Якщо плями мінімальної мети кожної сторони не співпадають, не накладаються одна на одну - такі переговори можуть відбутися в форматі"лише аби зустрітися"; але жодних результатів не принесуть.
Мінімальна мета України - звільнення касапами всіх окупованих територій. Ця мета з мінімальною касапською не співпадає. Фініш. Поки що. Очікуємо нового старту.
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20.10.2022 18:54 Відповісти
Звісно-бо не можливо побачити те чого немає...
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20.10.2022 18:01 Відповісти
Переговоры как дать перекурить питороссии?
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20.10.2022 18:03 Відповісти
Мова ультиматумів це не переговори. А тим більше претензії на території іншої суверенної країни це шлях до війни , що зараз і відбувається. Зрештою якщо він так турбується купкою прокацапських колаборантів-то нехай забирає їх до себе і нехай вони там створюють різні "лндр"!!!
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20.10.2022 18:23 Відповісти
Порошенко не допустил -бы такого позорного предательства, как это сделали ЗЕДЕРЬМАКИ, расстеливши ,ковровую дорожку ,перед рашистами из Крыма и не разоружал ЗСУ, а наооборот создавал
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20.10.2022 18:25 Відповісти
важко щось довести зазомбованому Г+Г лохторату...
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20.10.2022 18:42 Відповісти
А раніше бачили? Капець сценарій 2014
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20.10.2022 18:51 Відповісти
 
 