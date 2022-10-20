США не видят интереса России к переговорам с Украиной, - Блинкен
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США пока не видят интереса со стороны российского диктатора Путина к переговорам с Украиной.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News, об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Комментируя слова президента Зеленского, который заявил, что не собирается вести переговоры с Путиным, а только со следующим президентом России, он сказал: "Ну, он четко дал понять, что в какой-то момент дипломатия должна положить этому конец. Но то, что мы видели до сих пор, это отсутствие интереса со стороны Путина к содержательной дипломатии".
Напомним, ранее Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с Путиным.
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