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США не видят интереса России к переговорам с Украиной, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

блінкен

США пока не видят интереса со стороны российского диктатора Путина к переговорам с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABC News, об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Комментируя слова президента Зеленского, который заявил, что не собирается вести переговоры с Путиным, а только со следующим президентом России, он сказал: "Ну, он четко дал понять, что в какой-то момент дипломатия должна положить этому конец. Но то, что мы видели до сих пор, это отсутствие интереса со стороны Путина к содержательной дипломатии".

Напомним, ранее Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с Путиным.

Читайте также: Предложение Лаврова о переговорах об Украине с Западом не конструктивно, - Госдепартамент США
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Топ комментарии
+5
Порошенко не допустил -бы такого позорного предательства, как это сделали ЗЕДЕРЬМАКИ, расстеливши ,ковровую дорожку ,перед рашистами из Крыма и не разоружал ЗСУ, а наооборот создавал
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20.10.2022 18:25
+2
я теж не розумію цих всіх "експертів" навколо, які розповідають нам, що "путін хоче перемовин". Нічого він не хоче. В його хворій уяві, він все ще впевнений, що його візьме верх.
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20.10.2022 18:01
+2
Звісно-бо не можливо побачити те чого немає...
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20.10.2022 18:01
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А кажуть постмодернізм в літературі не впливає на політику... ох ця "література"))
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20.10.2022 17:58 Ответить
я теж не розумію цих всіх "експертів" навколо, які розповідають нам, що "путін хоче перемовин". Нічого він не хоче. В його хворій уяві, він все ще впевнений, що його візьме верх.
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20.10.2022 18:01 Ответить
Переговори переговорам - не тотожні. Тому що у кожної сторони переговорів є своя максимальна (це називається початкова переговорна позиція) і мінімальна мета, як вони мають завершитись. Якщо плями мінімальної мети кожної сторони не співпадають, не накладаються одна на одну - такі переговори можуть відбутися в форматі"лише аби зустрітися"; але жодних результатів не принесуть.
Мінімальна мета України - звільнення касапами всіх окупованих територій. Ця мета з мінімальною касапською не співпадає. Фініш. Поки що. Очікуємо нового старту.
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20.10.2022 18:54 Ответить
Звісно-бо не можливо побачити те чого немає...
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20.10.2022 18:01 Ответить
Переговоры как дать перекурить питороссии?
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20.10.2022 18:03 Ответить
Мова ультиматумів це не переговори. А тим більше претензії на території іншої суверенної країни це шлях до війни , що зараз і відбувається. Зрештою якщо він так турбується купкою прокацапських колаборантів-то нехай забирає їх до себе і нехай вони там створюють різні "лндр"!!!
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20.10.2022 18:23 Ответить
Порошенко не допустил -бы такого позорного предательства, как это сделали ЗЕДЕРЬМАКИ, расстеливши ,ковровую дорожку ,перед рашистами из Крыма и не разоружал ЗСУ, а наооборот создавал
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20.10.2022 18:25 Ответить
важко щось довести зазомбованому Г+Г лохторату...
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20.10.2022 18:42 Ответить
А раніше бачили? Капець сценарій 2014
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20.10.2022 18:51 Ответить
 
 