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Мобілізація, анексія та воєнний стан свідчать про відчай Путіна, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

блінкен,путін

Останні рішення російського президента, які привели до провалу масової мобілізації в Росії, а також оголошення ним "воєнного стану" на територіях, контроль над якими він стрімко втрачає, свідчать про те, що Путін впав у відчай.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це ще одна ознака, яка вказує на відчай Путіна", - прокоментував ситуацію глава Держдепу.

Блінкен пояснив, що лише за останні кілька тижнів Путін намагався мобілізувати більше сил, вдався до так званої "анексії" українських територій. "Зараз він каже, що вводить воєнний стан в місцях, де, як він стверджує, існують люди, які хочуть бути частиною Росії. Це свідчить про його відчай", - зауважив держсекретар США.

Він підкреслив, що Путін вдається до ударів по цивільному населенню України, невибіркового бомбардування електростанцій, шкіл та лікарень. У цьому зв’язку Блінкен назвав рішення Путіна нераціональними.

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Держсекретар США також відповів на запитання про погрози з російського боку щодо застосування ядерної зброї.

"Ми дуже чітко говорили президенту Путіну прямо, а також приватно про важкі наслідки, які виникнуть після застосування будь-якого виду ядерної зброї", - зауважив глава американської дипломатії. Водночас Блінкен зазначив, що наразі не бачить причин для США змінювати власну ядерну позицію.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
Та ніякого розпачу там нема! Що вони себе казками тішать? Він буде слати та слати м'ясо. А м'ясо йтиме і йтиме. Тому треба їх знищувати.
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20.10.2022 19:31
+9
все рассуждают и анализируют его поведение и реакции как у нормального человека...
он не нормален... он маньяк, садист, трус, нарцисс и чмо... у которого нет сожаления, отчаяния и раскаяния... мания величия и мания преследования плюс параллельная реальность с победобесием и совковыми комплексами
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20.10.2022 20:15
+7
Це відчай не простої нормальної людини. Це відчай царя лаптеногих - до кінця підемо всі разом і назад вже шляху немає. Я прийняв рішення а ви виконуйте.
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20.10.2022 19:59
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Та ніякого розпачу там нема! Що вони себе казками тішать? Він буде слати та слати м'ясо. А м'ясо йтиме і йтиме. Тому треба їх знищувати.
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20.10.2022 19:31 Відповісти
Та який там відчай! Ще більше загострення ***......ті.
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20.10.2022 19:32 Відповісти
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20.10.2022 19:33 Відповісти
Мало що надумав терорист номер один в світі. Йому здається, що частина людей, які мешкають в Херсонській та Запорізькій областях бажають стати частиною росії? А інша частина? А частина Ічкерії, Дагестану, Татарії, Башкірії, та весь Далектй Схід не такий монолітний і вони не бажають бути частиною дурної росії. Ті, що мріють до росії знають її тільки по телевізорі, всередині вона інша. Не пишу за даунбас, бо він був і є полігоном для застосування пропаганди у середовищі зеків. Крим? Територія кримських татар, кириїмів, кримчаків і багато українців, які пристали на пропаганду москові, яка себе у 1721 році назвала росією. Узнають правду - за день змінять сваою думку. Війна проти суверенної України все розставить на свої місця. Ніколи росія не залишиться в такому виглідя, якою була перед нападом.
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20.10.2022 19:37 Відповісти
Як за..бали вже всі ці балакуни. Може, їм створити якусь секту, типу "свідки відчаю путіна"?
А можна взагалі не викладати на сайті новини про "відчай", "агонію" і так далі. Вони тільки бісять!
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20.10.2022 19:37 Відповісти
а те, що США допомагають зброєю та підтримкою - тебе не бісить?
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20.10.2022 19:41 Відповісти
Я пишу не конкретно за США. Останнім часом хіба лише найлінивіший чиновник Європи та і світу не відчитався про відчай та агонію росії. Якщо називати тим більшою агонією путіна чим більше він б'є по Україні, то по такій логіці ядерний удар по нам взагалі треба називати нашою перемогою.
І так, за зброю Америці велика дяка.
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20.10.2022 19:51 Відповісти
Відчай Путіна?
Путин изменившимся лицом бежит пруду?
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20.10.2022 19:41 Відповісти
При такому відчаі і самобічеванію треба шоб хтось добренькии підкладував иому мило и мотузку .
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20.10.2022 19:45 Відповісти
В питанні можливого застосавання паРашею ядерної зброї - не згоден. Потрібно діяти привентивно, щоб не допустити її застосування, а не реагувати на наслідки.
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20.10.2022 19:57 Відповісти
Це відчай не простої нормальної людини. Це відчай царя лаптеногих - до кінця підемо всі разом і назад вже шляху немає. Я прийняв рішення а ви виконуйте.
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20.10.2022 19:59 Відповісти
все рассуждают и анализируют его поведение и реакции как у нормального человека...
он не нормален... он маньяк, садист, трус, нарцисс и чмо... у которого нет сожаления, отчаяния и раскаяния... мания величия и мания преследования плюс параллельная реальность с победобесием и совковыми комплексами
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20.10.2022 20:15 Відповісти
Та нiякого вiдчаю там нема , все що вiн робить ,йому здаеться ,що вiн робить правильно , бо це хвора на голову тварина , шизофреник , це треба зрозумiти , та так i аналiзувати його дii
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20.10.2022 20:35 Відповісти
Не хвора, а окультно залежна людина . Шамани постарались.
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20.10.2022 20:49 Відповісти
Тоже мне гигант мысли, отчаяние... Там контора рулит, а он у нее говорящая голова, ёршик верхнего уровня
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20.10.2022 20:46 Відповісти
Краще б воно в кому впало.
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20.10.2022 21:08 Відповісти
Давай дроны, ПВО,ракеты, танки и самолеты. Одобрямс Блинкина то таке. Штаты следят, что бы мы случайно не победили.
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20.10.2022 21:11 Відповісти
 
 