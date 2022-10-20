Мобілізація, анексія та воєнний стан свідчать про відчай Путіна, - Блінкен

Останні рішення російського президента, які привели до провалу масової мобілізації в Росії, а також оголошення ним "воєнного стану" на територіях, контроль над якими він стрімко втрачає, свідчать про те, що Путін впав у відчай.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це ще одна ознака, яка вказує на відчай Путіна", - прокоментував ситуацію глава Держдепу.

Блінкен пояснив, що лише за останні кілька тижнів Путін намагався мобілізувати більше сил, вдався до так званої "анексії" українських територій. "Зараз він каже, що вводить воєнний стан в місцях, де, як він стверджує, існують люди, які хочуть бути частиною Росії. Це свідчить про його відчай", - зауважив держсекретар США.

Він підкреслив, що Путін вдається до ударів по цивільному населенню України, невибіркового бомбардування електростанцій, шкіл та лікарень. У цьому зв’язку Блінкен назвав рішення Путіна нераціональними.

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Держсекретар США також відповів на запитання про погрози з російського боку щодо застосування ядерної зброї.

"Ми дуже чітко говорили президенту Путіну прямо, а також приватно про важкі наслідки, які виникнуть після застосування будь-якого виду ядерної зброї", - зауважив глава американської дипломатії. Водночас Блінкен зазначив, що наразі не бачить причин для США змінювати власну ядерну позицію.