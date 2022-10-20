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Мобилизация, аннексия и военное положение свидетельствуют об отчаянии Путина, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

блінкен,путін

Последние решения российского президента, приведшие к провалу массовой мобилизации в России, а также объявление им "военного положения" на территориях, контроль над которыми он стремительно теряет, свидетельствуют о том, что Путин отчаялся.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это еще один признак, указывающий на отчаяние Путина", - прокомментировал ситуацию глава Госдепа.

Блинкен пояснил, что только за последние несколько недель Путин пытался мобилизовать больше сил, прибег к так называемой "аннексии" украинских территорий. "Сейчас он говорит, что вводит военное положение в местах, где, как он утверждает, существуют люди, желающие быть частью России. Это свидетельствует о его отчаянии", - отметил госсекретарь США.

Он подчеркнул, что Путин прибегает к ударам по гражданскому населению Украины, неизбирательной бомбардировке электростанций, школ и больниц. В этой связи Блинкен назвал решения Путина нерациональными.

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Госсекретарь США также ответил на вопрос об угрозах с российской стороны относительно применения ядерного оружия.

"Мы очень четко говорили президенту Путину прямо, а также приватно о тяжелых последствиях, которые возникнут после применения любого вида ядерного оружия", – отметил глава американской дипломатии. В то же время, Блинкен отметил, что пока не видит причин для США менять собственную ядерную позицию.
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Топ комментарии
+13
Та ніякого розпачу там нема! Що вони себе казками тішать? Він буде слати та слати м'ясо. А м'ясо йтиме і йтиме. Тому треба їх знищувати.
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20.10.2022 19:31
+9
все рассуждают и анализируют его поведение и реакции как у нормального человека...
он не нормален... он маньяк, садист, трус, нарцисс и чмо... у которого нет сожаления, отчаяния и раскаяния... мания величия и мания преследования плюс параллельная реальность с победобесием и совковыми комплексами
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20.10.2022 20:15
+7
Це відчай не простої нормальної людини. Це відчай царя лаптеногих - до кінця підемо всі разом і назад вже шляху немає. Я прийняв рішення а ви виконуйте.
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20.10.2022 19:59
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Та ніякого розпачу там нема! Що вони себе казками тішать? Він буде слати та слати м'ясо. А м'ясо йтиме і йтиме. Тому треба їх знищувати.
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20.10.2022 19:31 Ответить
Та який там відчай! Ще більше загострення ***......ті.
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20.10.2022 19:32 Ответить
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20.10.2022 19:33 Ответить
Мало що надумав терорист номер один в світі. Йому здається, що частина людей, які мешкають в Херсонській та Запорізькій областях бажають стати частиною росії? А інша частина? А частина Ічкерії, Дагестану, Татарії, Башкірії, та весь Далектй Схід не такий монолітний і вони не бажають бути частиною дурної росії. Ті, що мріють до росії знають її тільки по телевізорі, всередині вона інша. Не пишу за даунбас, бо він був і є полігоном для застосування пропаганди у середовищі зеків. Крим? Територія кримських татар, кириїмів, кримчаків і багато українців, які пристали на пропаганду москові, яка себе у 1721 році назвала росією. Узнають правду - за день змінять сваою думку. Війна проти суверенної України все розставить на свої місця. Ніколи росія не залишиться в такому виглідя, якою була перед нападом.
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20.10.2022 19:37 Ответить
Як за..бали вже всі ці балакуни. Може, їм створити якусь секту, типу "свідки відчаю путіна"?
А можна взагалі не викладати на сайті новини про "відчай", "агонію" і так далі. Вони тільки бісять!
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20.10.2022 19:37 Ответить
а те, що США допомагають зброєю та підтримкою - тебе не бісить?
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20.10.2022 19:41 Ответить
Я пишу не конкретно за США. Останнім часом хіба лише найлінивіший чиновник Європи та і світу не відчитався про відчай та агонію росії. Якщо називати тим більшою агонією путіна чим більше він б'є по Україні, то по такій логіці ядерний удар по нам взагалі треба називати нашою перемогою.
І так, за зброю Америці велика дяка.
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20.10.2022 19:51 Ответить
Відчай Путіна?
Путин изменившимся лицом бежит пруду?
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20.10.2022 19:41 Ответить
При такому відчаі і самобічеванію треба шоб хтось добренькии підкладував иому мило и мотузку .
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20.10.2022 19:45 Ответить
В питанні можливого застосавання паРашею ядерної зброї - не згоден. Потрібно діяти привентивно, щоб не допустити її застосування, а не реагувати на наслідки.
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20.10.2022 19:57 Ответить
Це відчай не простої нормальної людини. Це відчай царя лаптеногих - до кінця підемо всі разом і назад вже шляху немає. Я прийняв рішення а ви виконуйте.
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20.10.2022 19:59 Ответить
все рассуждают и анализируют его поведение и реакции как у нормального человека...
он не нормален... он маньяк, садист, трус, нарцисс и чмо... у которого нет сожаления, отчаяния и раскаяния... мания величия и мания преследования плюс параллельная реальность с победобесием и совковыми комплексами
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20.10.2022 20:15 Ответить
Та нiякого вiдчаю там нема , все що вiн робить ,йому здаеться ,що вiн робить правильно , бо це хвора на голову тварина , шизофреник , це треба зрозумiти , та так i аналiзувати його дii
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20.10.2022 20:35 Ответить
Не хвора, а окультно залежна людина . Шамани постарались.
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20.10.2022 20:49 Ответить
Тоже мне гигант мысли, отчаяние... Там контора рулит, а он у нее говорящая голова, ёршик верхнего уровня
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20.10.2022 20:46 Ответить
Краще б воно в кому впало.
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20.10.2022 21:08 Ответить
Давай дроны, ПВО,ракеты, танки и самолеты. Одобрямс Блинкина то таке. Штаты следят, что бы мы случайно не победили.
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20.10.2022 21:11 Ответить
 
 