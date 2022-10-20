Мобилизация, аннексия и военное положение свидетельствуют об отчаянии Путина, - Блинкен

Последние решения российского президента, приведшие к провалу массовой мобилизации в России, а также объявление им "военного положения" на территориях, контроль над которыми он стремительно теряет, свидетельствуют о том, что Путин отчаялся.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это еще один признак, указывающий на отчаяние Путина", - прокомментировал ситуацию глава Госдепа.

Блинкен пояснил, что только за последние несколько недель Путин пытался мобилизовать больше сил, прибег к так называемой "аннексии" украинских территорий. "Сейчас он говорит, что вводит военное положение в местах, где, как он утверждает, существуют люди, желающие быть частью России. Это свидетельствует о его отчаянии", - отметил госсекретарь США.

Он подчеркнул, что Путин прибегает к ударам по гражданскому населению Украины, неизбирательной бомбардировке электростанций, школ и больниц. В этой связи Блинкен назвал решения Путина нерациональными.

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Госсекретарь США также ответил на вопрос об угрозах с российской стороны относительно применения ядерного оружия.

"Мы очень четко говорили президенту Путину прямо, а также приватно о тяжелых последствиях, которые возникнут после применения любого вида ядерного оружия", – отметил глава американской дипломатии. В то же время, Блинкен отметил, что пока не видит причин для США менять собственную ядерную позицию.