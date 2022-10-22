Гуманітарної допомоги в Україні потребують майже 18 мільйонів осіб, - ООН
Майже 18 мільйонів осіб, або понад 40% населення України потребують гуманітарної допомоги.
Про це заявила на засіданні Ради Безпеки ООН постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За її словами, близько 14 млн осіб були змушені залишити свої домівки, з них - 6,2 млн внутрішньо переміщені особи та майже 7,7 млн біженці. За даними ЮНІСЕФ, з початку війни тією чи іншою мірою постраждали близько 5,7 млн дітей шкільного віку, у тому числі 3,6 млн - через закриття навчальних закладів.
Зафіксовано понад 630 нападів на медзаклади, що позбавляє хворих доступу до ліків та лікування, додала вона.
Вона нагадала, що "ООН та гуманітарна спільнота у координації з владою розробили конкретний план на зимові місяці", у якому передбачено ремонт житлових будівель у прифронтовій зоні та забезпечення людей ковдрами, матрацами, одягом, генераторами для шкіл, опалення для лікарень.
"Робота триває, - додала вона. - Наша мета - зробити так, щоб цивільні особи мали безпечне, гідне та тепле місце для проживання впродовж зимових місяців".
За словами Браун, структури ООН охопили різною допомогою понад 13 млн осіб по всій країні.
Вона також наголосила, що за оцінками Міністерства охорони здоров'я України та ВООЗ, близько 10 млн осіб потребують тієї чи іншої психологічної підтримки через травми, отримані внаслідок війни. Ідеться, зокрема, про жінок та дівчат, які постраждали від сексуального насильства, дітей, які щодня чують попереджальні сирени, сім'ї, які змушені виживати у складних умовах.
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Але ті люди що перебували в оккупаціі, бачила відео де хлопці наши развозили допомогу після деокупаціі так люди просили просто хліба, а один дід узяв батон хліба понюхав ,поцілував хлібушок і заплакав, це страшне...А міська рада в Одесі ,жируючи пригласила на ювилей університета мацковськго пархата Агафангела., прошу зауважити ,більша половина депутанів в Одесі - зелені служки.То як! Може однопартійці президента України під час війни якшатися з мацьковитською потворою,та ще святкувати із ними щось?!!