Маріупольці помирають від нестачі ліків. У місті дефіцит препаратів для онкохворих, людей з діабетом, - міська рада

У Маріуполі дефіцит препаратів для онкохворих, людей з діабетом, туберкульозом та проблемами з щитовидною залозою. Окупанти не надають жителям якісного лікування через нестачу кадрів та медикаментів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Маріупольський міський голова Вадим Бойченко.

Мер наголосив, що люди перебувають у зоні ризику і не можуть чекати, коли окупанти доставлять медикаменти.

"Їх життя знаходиться під загрозою. Адже понад 2 місяці російські загарбники та їх посібники, самопроголошена влада Маріуполя, блокують нормальний доступ жителів до питної води, достатньої кількості їжі та медикаментів. Фактично штовхаючи людей на виживання.

Вчора здоровому спортсмену - 2 метри на зріст та 120 кг ваги - ампутували дві ноги. Чому? Після пережитого стресу через воєнні дії, у нього стався інсуліновий криз. Через відсутність у місті необхідних медикаментів та належного медичного супроводу він став людиною з інвалідністю. І це не поодинокий випадок. Замість якісного лікування з препаратами - ампутація кінцівок. "Швидкі рішення", які калічать та вбивають маріупольців", - розповів Вадим Бойченко.

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Він закликав міжнародне співтовариство надати оцінку гуманітарній катастрофі у місті та геноциду жителів. Він наголосив, необхідно зробити все, щоб організувати допомогу маріупольцям.