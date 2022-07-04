УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11134 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 592 15

Маріупольці помирають від нестачі ліків. У місті дефіцит препаратів для онкохворих, людей з діабетом, - міська рада

У Маріуполі дефіцит препаратів для онкохворих, людей з діабетом, туберкульозом та проблемами з щитовидною залозою. Окупанти не надають жителям якісного лікування через нестачу кадрів та медикаментів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Маріупольський міський голова Вадим Бойченко.

Мер наголосив, що люди перебувають у зоні ризику і не можуть чекати, коли окупанти доставлять медикаменти.

Маріупольці помирають від нестачі ліків. У місті дефіцит препаратів для онкохворих, людей з діабетом, - міська рада 01

"Їх життя знаходиться під загрозою. Адже понад 2 місяці російські загарбники та їх посібники, самопроголошена влада Маріуполя, блокують нормальний доступ жителів до питної води, достатньої кількості їжі та медикаментів. Фактично штовхаючи людей на виживання.

Вчора здоровому спортсмену - 2 метри на зріст та 120 кг ваги - ампутували дві ноги. Чому? Після пережитого стресу через воєнні дії, у нього стався інсуліновий криз. Через відсутність у місті необхідних медикаментів та належного медичного супроводу він став людиною з інвалідністю. І це не поодинокий випадок. Замість якісного лікування з препаратами - ампутація кінцівок. "Швидкі рішення", які калічать та вбивають маріупольців", - розповів Вадим Бойченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доступ до води мають лише 3% маріупольців, - Андрющенко. ВIДЕО

Він закликав міжнародне співтовариство надати оцінку гуманітарній катастрофі у місті та геноциду жителів. Він наголосив, необхідно зробити все, щоб організувати допомогу маріупольцям.

Маріуполь (3226) окупація (6680) гуманітарна катастрофа (92) Бойченко Вадим (88)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Как же меня вот такие гандоньі кумарят,сидит мразота в каком нибудь Тернополе и ******, 24 началась война, а уже 2 Марта мьі бьіли полностью окруженьі,а когда у тебя в квартире не операбельная не ходячая бабушка и дед которьій самостоятельно не может спустится с 8 єтажа ( ни света,ни водьі,ни газа), под постоянньім арт обстрелом,короче не все смогли вьіехать, понимаеш НЕ СМОГЛИ,не нужно всех кто остался в приверженцев рускомира записьівать( хотя они бесспорно есть)
показати весь коментар
04.07.2022 15:44
+1
сначала тебе какая разница ну а потом ..........
показати весь коментар
04.07.2022 15:27
+1
Я вибачаюсь за свій комент.
показати весь коментар
04.07.2022 16:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сначала тебе какая разница ну а потом ..........
показати весь коментар
04.07.2022 15:27 Відповісти
Как же меня вот такие гандоньі кумарят,сидит мразота в каком нибудь Тернополе и ******, 24 началась война, а уже 2 Марта мьі бьіли полностью окруженьі,а когда у тебя в квартире не операбельная не ходячая бабушка и дед которьій самостоятельно не может спустится с 8 єтажа ( ни света,ни водьі,ни газа), под постоянньім арт обстрелом,короче не все смогли вьіехать, понимаеш НЕ СМОГЛИ,не нужно всех кто остался в приверженцев рускомира записьівать( хотя они бесспорно есть)
показати весь коментар
04.07.2022 15:44 Відповісти
Я вибачаюсь за свій комент.
показати весь коментар
04.07.2022 16:06 Відповісти
Ваша фраза "сидят в каком нибудь Тернополе...."? Люди из "какого-нибудь Тернополя сейчас в окопах и многие из них как раз были в Мариуполе. Никто не говорит, что все мариупольцы предатели, но все же большинство - украинофобы.
показати весь коментар
04.07.2022 18:07 Відповісти
Из какого пальца ты это высосала? Пока ты талдычишь что мы украинофобы, плешивый фюрер радуется, а люди страдают.
показати весь коментар
04.07.2022 19:01 Відповісти
Они точно за рюzzкий мир, да? Что ты знаешь о Мариуполе?
показати весь коментар
04.07.2022 15:50 Відповісти
Я вибачаюсь за свій комент.
показати весь коментар
04.07.2022 16:08 Відповісти
нам окупанти допомогти не дадуть і самі неповорохнуться. бачу один вихід - буквально долетіти з боку моря і десантувати з гелікоптера якусь міжнародну гуманітарну міссію на парашутах прямо в епіцентр міста. Зробити якись повітряний міст . Інакше втратимо всіх маріупольських пенсів. вони хоч і на всю голову ватні але ж наші
показати весь коментар
04.07.2022 15:32 Відповісти
можуть медком с вибухівкою віддячить
показати весь коментар
04.07.2022 15:51 Відповісти
ЦіКаво подивитись на десант у окуповане місто. Ну шо за дитячі вигадки!
показати весь коментар
04.07.2022 21:07 Відповісти
У нас в Гостомельській ОТГ коли була окупація - була та ж сама ситуація. Навіть подумати не могла,що в нас стільки хворих на хронічні захворювання. Найбільше просили інсулін, антибіотики, заспокійливо/від тиску,якісь специфічні серцеві ліки. Я не уявляю як жити диабетику без препаратів? Це ж неймовірні страждання
показати весь коментар
04.07.2022 16:36 Відповісти
Конечно, сегодняшняя ситуация вызывает сочувствие.
показати весь коментар
04.07.2022 18:09 Відповісти
Маріупольці приречені, як і інші на окупованих територіях. Люди будуть вмирати страшною смертю без води, без ліків, без медичного обслуговування. Це ціна війни, яку заради знищення українського народу і почала московія. К
показати весь коментар
04.07.2022 19:51 Відповісти
Якщо по Сєвєру та Лисичанську часу на евакуацію було предостатньо то з Маріка нікого не евакуювали хоча кілька днів було. Та було на чому. Нажаль це показує як готувались....щодо мирного населення перші тиждні ніхто нічого людям не казав. Хто розумні та мали транспорт втікли. Хто встиг!
показати весь коментар
04.07.2022 21:05 Відповісти
 
 