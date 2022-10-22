УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3564 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
750 7

Понад 6300 цивільних загинули з початку повномасштабного вторгнення Росії, - ООН

дікарло

Станом на 18 жовтня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 15 956 жертв серед цивільних осіб: 6 322 загиблі та 9 634 поранені.

Про це повідомила у п’ятницю на засіданні Ради Безпеки ООН заступниця Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Щонайменше 397 дітей загинули  з 24 лютого 2022 року. Проте, реальні цифри можуть бути значно вищими. 

Дікарло зазначила, що з 10 по 18 жовтня внаслідок ракетних обстрілів та застосування безпілотників загинуло щонайменше 38 цивільних осіб та 117 отримали поранення. Руйнування критично важливої енергетичної інфраструктури викликає  серйозну стурбованість Внаслідок пошкодження енергетичних об'єктів з 10 жовтня стрімкого зростання цін на вугілля, спричиненого цими атаками, мільйони цивільних осіб поставлено "у вкрай скрутне становище", це "навіть може створити умови, небезпечні для життя".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ООН не визнає російські псевдореферендуми справжнім проявом народної волі, - заступниця генсека Дікарло

"У документі зазначається, що є реальні підстави для висновку про те, що в Україні були скоєні воєнні злочини та порушення прав людини й міжнародного гуманітарного права", - додала вона.

Дікарло також зазначила, що станом на 19 жовтня загальний обсяг зерна та інших харчових продуктів, експортованих у рамках чорноморської ініціативи досяг майже 8 млн тонн і висловилася за продовження зернової угоди, термін якої збігає 22 листопада.

"Для підтримання продовольчої безпеки в усьому світі критично важливо, щоб ця ініціатива продовжувала діяти й надалі", - сказала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гуманітарної допомоги в Україні потребують майже 18 мільйонів осіб, - ООН

Автор: 

ООН (3344) поранення (2801) смерть (6744) Дікарло Розмарі (20)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І шо далі? Статистики ви наші...Чергова занепокоєність? Он бабка у білому балахоні на задньому плані взагалі спить, бо їй пох...Ви тільки регулярно зерно відправляйте для наших ледарів, а ми під час голосування на Генасамблеї скромно утримаємось....
показати весь коментар
22.10.2022 08:38 Відповісти
ООНо за свою зарплату даже считать не научлось .
показати весь коментар
22.10.2022 08:41 Відповісти
Терорист пуйло і його терористична зомбована росія вбили і поранили 15 956 мирних жерств. А скільки військових захисників держави? А скільки шкіл, заводів, лікарень, будинків, транспорту? Україна ніколи не пробачить своїй сусідці таку ганьбу, такі дії.
показати весь коментар
22.10.2022 08:44 Відповісти
Це смішні цифри. В Маріуполі в кожному розбомбленому домі, є загиблі і в інших містах подібно.
показати весь коментар
22.10.2022 08:47 Відповісти
Ми навіть говоримо про ті, які оприлюднили в ООН сьогодні. Це говорить про звірства кацапів. Звичайно після війни будуть зовсім інші цифри і інші вимоги.
показати весь коментар
22.10.2022 08:51 Відповісти
Хм, щось у них з "рахівницею" не все гаразд.
показати весь коментар
22.10.2022 09:10 Відповісти
Дебільне ООН, ви що насміхаєтеся??? А Маріуполь один??? Скільки там вбито й закатовано??!! С-ки!!
показати весь коментар
22.10.2022 09:29 Відповісти
 
 