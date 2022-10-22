Понад 6300 цивільних загинули з початку повномасштабного вторгнення Росії, - ООН

Станом на 18 жовтня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 15 956 жертв серед цивільних осіб: 6 322 загиблі та 9 634 поранені.

Про це повідомила у п’ятницю на засіданні Ради Безпеки ООН заступниця Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Щонайменше 397 дітей загинули з 24 лютого 2022 року. Проте, реальні цифри можуть бути значно вищими.

Дікарло зазначила, що з 10 по 18 жовтня внаслідок ракетних обстрілів та застосування безпілотників загинуло щонайменше 38 цивільних осіб та 117 отримали поранення. Руйнування критично важливої енергетичної інфраструктури викликає серйозну стурбованість Внаслідок пошкодження енергетичних об'єктів з 10 жовтня стрімкого зростання цін на вугілля, спричиненого цими атаками, мільйони цивільних осіб поставлено "у вкрай скрутне становище", це "навіть може створити умови, небезпечні для життя".

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"У документі зазначається, що є реальні підстави для висновку про те, що в Україні були скоєні воєнні злочини та порушення прав людини й міжнародного гуманітарного права", - додала вона.

Дікарло також зазначила, що станом на 19 жовтня загальний обсяг зерна та інших харчових продуктів, експортованих у рамках чорноморської ініціативи досяг майже 8 млн тонн і висловилася за продовження зернової угоди, термін якої збігає 22 листопада.

"Для підтримання продовольчої безпеки в усьому світі критично важливо, щоб ця ініціатива продовжувала діяти й надалі", - сказала вона.

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