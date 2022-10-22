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Новини Війна
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США не бачать ознак зацікавленості РФ у припиненні війни, - Блінкен

блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про відсутність ознак того, що РФ готова припинити свою агресію в Україні і перейти до дипломатії.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на  "Європейську правду", про це Блінкен сказав на пресконференції з главою МЗС Франції Кетрін Колонна.

"Коли йдеться про дипломатію для припинення війни, це повністю залежить від того, чи Росія дійде до того місця, де вона дійсно буде зацікавлена у припиненні агресії, яку вона розпочала, і ми не бачимо жодних доказів цього на даний момент" - сказав Блінкен.

Навпаки, за його словами, Росія подвоює і потроює свою агресію, що проявляється у мобілізації сотень тисяч росіян, фіктивних референдумах та незаконній анексії, бомбардуваннях цивільної інфраструктури.

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"Отже, все вказує на те, що президент Путін, далекий від бажання займатися змістовною дипломатією, продовжує діяти в протилежному напрямку. Фундаментальна проблема, яку він має, полягає в тому, що український народ не тільки надзвичайно мужній і стійкий, він також дуже успішний у тому, щоб не тільки відбити агресію, але й повернути свою землю назад" - заявив держсекретар США.

"Українці борються за свою країну, за свою землю, за своє майбутнє. Росія - ні. Чим швидше президент Путін зрозуміє це і прийде до цього висновку, тим швидше ми зможемо закінчити цю війну" - наголосив Блінкен.

За його словами, США будуть розглядати всі засоби для просування дипломатії, якщо побачать таку можливість.

"Звичайно, ми завжди будемо розглядати це. Але, як я вже сказав, на даний момент Росія не демонструє жодних ознак бажання займатися змістовною дипломатією", - зазначив він.

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Автор: 

росія (65073) США (22713) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+5
Не та вже Америка.
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22.10.2022 11:04
+4
https://www.youtube.com/watch?v=sKDaAYwtyLw
-Арестович (начиная с 41:00 интервью) прямо говорит о: Запад СПЕЦИАЛЬНО не дает нам танки и артиллерию в нормальном количестве - предпочитая за украинский счет (жизни украинцев и разрушения) - затягивать войну и выматывать-перемалывать рашу. РЕДИСКИ
--------
https://www.youtube.com/watch?v=2tGiGoI_HEM
- с 17:20 - Генерал СВР говорит ровно о том же - что трусливый Запад боится давать вооружения в нужном количестве Украине - предпочитая выматывать рашу.
- с 9:30 - генерал СВР говорит об перенесенных (а не отмененных) планах с 17.10.2022 назначения Дмитрия Патрушева премьером (и всем сопутствующим шагам-транзакции по началу транзита власти от Пу ).
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22.10.2022 11:10
+3
Вы походу тоже не заинтересованы - иначе бы уже давно дали средства для разгрома этой конченой парашки
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22.10.2022 11:17
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Звичайно-бо не можливо побачити те чого немає...
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22.10.2022 11:01 Відповісти
То може США нарешті почнете давати Україні зброю , хоча 5 % того що ви дали Авганістану проти хлопців з АК які і читати не вміли, а не висловлювати стурбованість і давати 10% від реальних потреб
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22.10.2022 11:21 Відповісти
Пара десятків Хаймарсів і ATACMC продайте нам і росія зацікавиться аж бігом!
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22.10.2022 11:39 Відповісти
Не смотреть надо, а заставить!
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22.10.2022 11:04 Відповісти
Не та вже Америка.
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22.10.2022 11:04 Відповісти
Вся ця лівацька х*ня живиться з кацапердії. Штати десь проморгали небезпеку. Або це історія про історичний поступ, а отже, неминучість змін. Як виявилося, зараз саме Україна є наріжним каменем, на якому перевіряються цінності.
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22.10.2022 13:06 Відповісти
Росія подвоює і потроює свою агресію

- Чому росія вбухує ще більше ресурсу, точно відкидає будь-яку дипломатію, зате наші поставки зброї стабільно на одному рівні?
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22.10.2022 11:07 Відповісти
Тягнут зброю з усіх усюд ---- до прозріння ім ше далеко .
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22.10.2022 11:08 Відповісти
Ага, припинять. Хіба що тоді коли вже не буде що острілювати(
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22.10.2022 11:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sKDaAYwtyLw
-Арестович (начиная с 41:00 интервью) прямо говорит о: Запад СПЕЦИАЛЬНО не дает нам танки и артиллерию в нормальном количестве - предпочитая за украинский счет (жизни украинцев и разрушения) - затягивать войну и выматывать-перемалывать рашу. РЕДИСКИ
--------
https://www.youtube.com/watch?v=2tGiGoI_HEM
- с 17:20 - Генерал СВР говорит ровно о том же - что трусливый Запад боится давать вооружения в нужном количестве Украине - предпочитая выматывать рашу.
- с 9:30 - генерал СВР говорит об перенесенных (а не отмененных) планах с 17.10.2022 назначения Дмитрия Патрушева премьером (и всем сопутствующим шагам-транзакции по началу транзита власти от Пу ).
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22.10.2022 11:10 Відповісти
В Румынии появилась 101-я воздушно-десантная дивизия армии Соединенных Штатов. Это элитное подразделение переброшено в Европу впервые за последние 80 лет.
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22.10.2022 11:14 Відповісти
Вы походу тоже не заинтересованы - иначе бы уже давно дали средства для разгрома этой конченой парашки
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22.10.2022 11:17 Відповісти
Не можна побачити те, чого немає в принципі.
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22.10.2022 11:18 Відповісти
То може ви нарешті почнете давати Україні зброю , хоча 5 % того що ви дали Авганістану проти хлопців з АК які і читати не вміли
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22.10.2022 11:19 Відповісти
А Америка зацікавлена? Тоді де ваш грьобаний "ленд-ліз"?
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22.10.2022 11:32 Відповісти
Все, что будет дано Украине по ленд-лизу, в будущем должно быть ОПЛАЧЕНО Украиной.
А вооружение, что США дает нам сейчас - бесплатно (не требует оплаты).
Те, кто орут по ленд-лиз - не понимают этой разницы.
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22.10.2022 12:04 Відповісти
****** як дишиш курва, оплачувати треба тільки те що буде знищено або сильно пошкоджено, вся ціла техніка просто повертається, і оплата в будь-якому випадку буде розтягнута на десятиліття!
Питання чому вони не дають ленд-ліз? Бояться ескалації чи бояться що не буде кому його повертати?!
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22.10.2022 12:43 Відповісти
Курву ты видишь в зеркале.
Да, оплате подлежит то, что не вернем. А не вернем мы очень многое(так как техника во время боев уничтожается). Что же касается снарядов, мин, ракет, выстрелов (ПЗРК, гранатометов,...) и т.п. - то их скорее всего, израсходуем полностью. И будем платить десятки лет после (в том числе наши дети и внуки). В отличие от того, что дают сейчас без ленд-лиза.
А ленд-лиз не дают потому, что у администрации Байдена межапартийные терки с республиканцами. Погугли - крикун.
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22.10.2022 16:59 Відповісти
До зеленського з претензіями звертайтесь.
США постачає більше озброєнь Україні, ніж за всі роки незалежності закупили!
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22.10.2022 15:14 Відповісти
Пілять! Що ви там ще не бачите? Чекаєте коли вони нам енергосистему знищать і мільйони людей або замерзнуть, або ломануться в Європу??? Вже настав час їбашити русні точки виходів та скупчення боєзапасу, та спалити чорноморські корита цих нелюдив!
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22.10.2022 11:44 Відповісти
 
 