США не бачать ознак зацікавленості РФ у припиненні війни, - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про відсутність ознак того, що РФ готова припинити свою агресію в Україні і перейти до дипломатії.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це Блінкен сказав на пресконференції з главою МЗС Франції Кетрін Колонна.
"Коли йдеться про дипломатію для припинення війни, це повністю залежить від того, чи Росія дійде до того місця, де вона дійсно буде зацікавлена у припиненні агресії, яку вона розпочала, і ми не бачимо жодних доказів цього на даний момент" - сказав Блінкен.
Навпаки, за його словами, Росія подвоює і потроює свою агресію, що проявляється у мобілізації сотень тисяч росіян, фіктивних референдумах та незаконній анексії, бомбардуваннях цивільної інфраструктури.
"Отже, все вказує на те, що президент Путін, далекий від бажання займатися змістовною дипломатією, продовжує діяти в протилежному напрямку. Фундаментальна проблема, яку він має, полягає в тому, що український народ не тільки надзвичайно мужній і стійкий, він також дуже успішний у тому, щоб не тільки відбити агресію, але й повернути свою землю назад" - заявив держсекретар США.
"Українці борються за свою країну, за свою землю, за своє майбутнє. Росія - ні. Чим швидше президент Путін зрозуміє це і прийде до цього висновку, тим швидше ми зможемо закінчити цю війну" - наголосив Блінкен.
За його словами, США будуть розглядати всі засоби для просування дипломатії, якщо побачать таку можливість.
"Звичайно, ми завжди будемо розглядати це. Але, як я вже сказав, на даний момент Росія не демонструє жодних ознак бажання займатися змістовною дипломатією", - зазначив він.
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- Чому росія вбухує ще більше ресурсу, точно відкидає будь-яку дипломатію, зате наші поставки зброї стабільно на одному рівні?
-Арестович (начиная с 41:00 интервью) прямо говорит о: Запад СПЕЦИАЛЬНО не дает нам танки и артиллерию в нормальном количестве - предпочитая за украинский счет (жизни украинцев и разрушения) - затягивать войну и выматывать-перемалывать рашу. РЕДИСКИ
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https://www.youtube.com/watch?v=2tGiGoI_HEM
- с 17:20 - Генерал СВР говорит ровно о том же - что трусливый Запад боится давать вооружения в нужном количестве Украине - предпочитая выматывать рашу.
- с 9:30 - генерал СВР говорит об перенесенных (а не отмененных) планах с 17.10.2022 назначения Дмитрия Патрушева премьером (и всем сопутствующим шагам-транзакции по началу транзита власти от Пу ).
А вооружение, что США дает нам сейчас - бесплатно (не требует оплаты).
Те, кто орут по ленд-лиз - не понимают этой разницы.
Питання чому вони не дають ленд-ліз? Бояться ескалації чи бояться що не буде кому його повертати?!
Да, оплате подлежит то, что не вернем. А не вернем мы очень многое(так как техника во время боев уничтожается). Что же касается снарядов, мин, ракет, выстрелов (ПЗРК, гранатометов,...) и т.п. - то их скорее всего, израсходуем полностью. И будем платить десятки лет после (в том числе наши дети и внуки). В отличие от того, что дают сейчас без ленд-лиза.
А ленд-лиз не дают потому, что у администрации Байдена межапартийные терки с республиканцами. Погугли - крикун.
США постачає більше озброєнь Україні, ніж за всі роки незалежності закупили!