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Новини
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МВФ закликає Україну не знижувати податки

мвф

Міжнародний валютний фонд закликав владу України не робити кроків, які скорочують податкові надходження.

Про це глава місії МВФ Гевін Грей заявив я за підсумками роботи у Відні 17-20 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Офіційним органам рекомендується утримуватися від заходів, що скорочують податкові надходження", - сказав він, наголосивши на необхідності "привести витрати у відповідність з наявним фінансуванням".

За його словами, російське вторгнення в Україну, яке почалося понад сім місяців тому, завдало величезних людських страждань і мало серйозні економічні наслідки. Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) значно скоротився, інфляція різко зросла, торгівля була значно порушена, а бюджетний дефіцит зріс до безпрецедентного рівня.

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"Українська влада заслуговує на велику похвалу за збереження значного ступеня макрофінансової стабільності в цих надзвичайно складних обставинах", - додав Грей.

Він повідомив, що найближчі тижні буде обговорено запуск Моніторингової програми із залученням Ради директорів Фонду (Program Monitoring with Board Involvement – PMB).

"PMB викладе політичні наміри влади щодо підтримки макроекономічної та фінансової стабільності та представить оцінку потреб у зовнішньому фінансуванні на 2023 рік", - сказав глава місії МВФ.

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Таким чином, PMB також стане міцним якорем для макроекономічної політики, стане додатковим каталізатором донорської підтримки і допоможе підготувати шлях до повноцінної програми Фонду, додав Грей.

Автор: 

МВФ (3068) податки (3826) економіка (928)


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Топ коментарі
+8
...кругом при владі, особливо у ЄС і навіть у США (хоча у них ще тримаються...) ліваки, для яких справжній лібералізм (класичний), якийсь зараз чомусь вони називають правим - то серпом по яйцям, бо вони бажають все контролювати і роль держави і кожній країні має зростати. Потрібна ж "нова нормальність" - тотальний контроль всього державою.
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22.10.2022 11:18
+7
А який інвестор прийде у таки "********" з високими податками ?
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22.10.2022 11:19
+6
Без низьких податків, не буде справжніх інвестицій і розвитку. Ніхто не прийде в країну, де великі податки. Бо інвестор, в першу чергу думає про свій заробіток. А для громадян з великими податками, дуже важко весьи чесний бізнес.
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22.10.2022 11:21
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звичайно, для них важливіше формальні макроекономічні параметри, а не рішення для майбутніх періодів, тобто задля пришвидшеного розвитку економіки через вибухоподібний розвиток підприємництва. Їм цього не потрібно, у них свій бізнес є і потрібні ринки збуту, вони навіть для цього готові фінансувати наші макроекономічні і соціальні витрати... аби економіка була в дупі якмога довше.
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22.10.2022 11:14 Відповісти
Це лише особиста думка голови місії мвф.
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22.10.2022 11:22 Відповісти
Тобто коли вони надають транші у вас претензій до нашої влади немає. А коли після траншів МВФ висуває вимоги, ви заспівали про економіку?
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22.10.2022 12:02 Відповісти
ми обговорюємо конкретну заяву, а не весь комплекс проблем. А то можна говорити і про внутрішні проблеми, і зовнішні, і ще й (о що за диво, правда ж?) класифікувати увесь комплекс цих проблем на конкретні? ви ж так бажаєте замилити світогляд і бажання цих міжнародних ліваків переведенням на інші, не менш важливі, теми розмову.
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22.10.2022 14:26 Відповісти
Не несіть маніпулятивну хрінь. Це те саме що взяти путіна і сказати, ну давайте переговори, він же їх так хоче. Давайте розглядати конкретно цю заявку, а не проблему комплексно. Відкладемо те що він влаштував геноцид і терор, бо то інше і до теми не відноситься.
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22.10.2022 23:02 Відповісти
ти написав дурницю прикриваючись типу "це маніпуляція". Ні-і-і... я не маніпулюю, я пишу так як є, справжні реалії міжнародної політики, так би мовити, реал-політік. А ти просто їдеш по колу, хочеш перевести стрілки на більш широке коло питань і почали там ловити рибку. ні, чувак, зі мною такого не буде.
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23.10.2022 11:21 Відповісти
Та мені срати що там з тобою буде. Тобі мабуть з нідерландів видніше що тут у нас відбувається.
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23.10.2022 14:17 Відповісти
з такими "інтелектуалами" тільки заговори... зразу масив мудрості ллється з їх ротяки. Мало того, ще й не розуміють що таки мобільний інтернет і VPN. Одним словом любий дуб вважає, що щось воно розуміється на політиці і економіці, управлінні і фінансах, хоча само не вміє правильно носа підтерти і виделку тримати в правильній руці.
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23.10.2022 18:43 Відповісти
Ну ти прям про себе написав. А твої оті висєри вище це із опери "это другоє, ви нє так понялі". Йди лісом.
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23.10.2022 20:21 Відповісти
читаю таких як ти і розумію, що раніше було правильніше. давали слово тільки тим, які щось знали і могли сказати, а то зараз любе гімно вважає, що щось знає і пробує формувати (і навіть це не дається в більшості випадків) думку, якої немає і ніколи в його черепі не було, бо він використовується тільки для поповнення ззовні носіями енергії .
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23.10.2022 21:41 Відповісти
головне ґєшефт
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22.10.2022 11:17 Відповісти
...кругом при владі, особливо у ЄС і навіть у США (хоча у них ще тримаються...) ліваки, для яких справжній лібералізм (класичний), якийсь зараз чомусь вони називають правим - то серпом по яйцям, бо вони бажають все контролювати і роль держави і кожній країні має зростати. Потрібна ж "нова нормальність" - тотальний контроль всього державою.
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22.10.2022 11:18 Відповісти
більше залежних від держави вигідно лівим бо то їх потенційні вибірці
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22.10.2022 13:00 Відповісти
А який інвестор прийде у таки "********" з високими податками ?
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22.10.2022 11:19 Відповісти
Без низьких податків, не буде справжніх інвестицій і розвитку. Ніхто не прийде в країну, де великі податки. Бо інвестор, в першу чергу думає про свій заробіток. А для громадян з великими податками, дуже важко весьи чесний бізнес.
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22.10.2022 11:21 Відповісти
А що, хтось збирався знижувати?

І ще цікаво, як цей месседж сприйме чинна влада.

Не знижувати = можна й підвищувати?
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22.10.2022 11:33 Відповісти
Це не про зниження податків в %
Це про кількість платників податків
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22.10.2022 11:56 Відповісти
А не пошли бы вы Вообще то В Украине идет война , а это форс мажор
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22.10.2022 11:36 Відповісти
Проблема української податкової системи у тому, що ті хто має платити податки у повному обсязі зовсім їх не платить. А ще є корупційний ідіотизм з поверненням ПДВ - це взагалі лютий треш.
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22.10.2022 11:39 Відповісти
Пральна!
Бо недайбо товсті схуднуть!
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22.10.2022 12:23 Відповісти
чтобы корова меньше ела и давала больше молока ее надо меньше кормить и больше доить.
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22.10.2022 12:33 Відповісти
Я взагалі не вважаю потрібним сплату данини невідомо кому. І невідомо на які цілі. В Конституції має бути прописано, що всі ці податі є незаконними, а всю армію податківців треба мобілізувати відразу на ноль. Їх 40 тисяч дармоїдів. можна Крим відбити.
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22.10.2022 12:48 Відповісти
Мали зменшити ПДВ з 20 відсотків до 10. І спробуйте при купівлі товарів не сплатити ПДВ, просто нічого не купите.
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22.10.2022 13:43 Відповісти
В чку вказані цифірки, які нічого реального не несуть. Сплачує рітейл, але він придбав з ПДВ, відтак сплачує постачальник, але він придбав також з ПДВ а там також в результаті 0 все це ПДВ розкрадається. питання навіщо воно треба якщо з нього немає доходу? і друге навіщо мені така держава, яка мені нічого не дає? тільки бюрократи і мусорня ту живе спокійно. решті приходиться весь час нервуватись,
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22.10.2022 13:58 Відповісти
Вигрібатимуть за наш в з вами рахунок. Як завжди. А потім ще і ще. З війною закінчать, почунть щось інше. Тому вже кінця не буде.
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22.10.2022 14:39 Відповісти
 
 