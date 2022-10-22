Росіянам у Латвії продовжуватимуть посвідку на проживання лише після перевірки

Латвія жорстко перевірятиме всіх росіян, які живуть у країні на постійній або тимчасовій основі. Частині з них після таких перевірок, ймовірно, не продовжать посвідку на проживання.

Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Настоящее время".

"Ми скорочуватимемо і не продовжуватимемо посвідки на проживання, які були отримані за інвестиціями, а також за іншими програмами", - сказав Рінкевич.

Він не виключає, що під час перевірки росіянам можуть ставити такі питання: "Чий Крим? Що відбувається в Україні?". Таким чином латвійці хочуть з’ясувати, чи підтримують ці росіяни агресивну політику Кремля.

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"Якщо людина просто тікає від мобілізації в Росії та живе тут - це одне. Але якщо вона при цьому продовжує пропаганду путінського режиму - а є й такі, - це абсолютно інший випадок. Я не вважаю такі перевірки росіян шантажем чи тиском. Те, що сталося 24 лютого 2022 року, жорстко змінило ставлення до Росії. І це вина не лише однієї людини, Путіна: ми тут це бачимо як війну, яку веде вся Росія", - пояснив Рінкевич.

Нині у Латвії мають посвідку на проживання близько 10 тисяч росіян.

Рінкевіч додав, що його країна не надаватиме притулок росіянам, які намагаються уникнути мобілізації.

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"Ці люди - не проти війни, яку Росія веде в Україні, а проти мобілізації, і це велика різниця. Якщо ви вважаєте, що те, що зараз твориться у Росії, є неприпустимим - виступайте проти російської влади", - сказав глава МЗС.