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Новини
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Росіянам у Латвії продовжуватимуть посвідку на проживання лише після перевірки

латвія

Латвія жорстко перевірятиме всіх росіян, які живуть у країні на постійній або тимчасовій основі. Частині з них після таких перевірок, ймовірно, не продовжать посвідку на проживання.

Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Настоящее время".

"Ми скорочуватимемо і не продовжуватимемо посвідки на проживання, які були отримані за інвестиціями, а також за іншими програмами", - сказав Рінкевич.

Він не виключає, що під час перевірки росіянам можуть ставити такі питання: "Чий Крим? Що відбувається в Україні?". Таким чином латвійці хочуть з’ясувати, чи підтримують ці росіяни агресивну політику Кремля.

Читайте: Лукашенко вже воює проти України, у разі прямої агресії потрібні нові санкції, - глава МЗС Латвії Рінкевич

"Якщо людина просто тікає від мобілізації в Росії та живе тут - це одне. Але якщо вона при цьому продовжує пропаганду путінського режиму - а є й такі, - це абсолютно інший випадок. Я не вважаю такі перевірки росіян шантажем чи тиском. Те, що сталося 24 лютого 2022 року, жорстко змінило ставлення до Росії. І це вина не лише однієї людини, Путіна: ми тут це бачимо як війну, яку веде вся Росія", - пояснив Рінкевич.

Нині у Латвії мають посвідку на проживання близько 10 тисяч росіян.

Рінкевіч додав, що його країна не надаватиме притулок росіянам, які намагаються уникнути мобілізації.

Також читайте: Польща і країни Балтії запропонували проєкт нових санкцій проти Росії

"Ці люди - не проти війни, яку Росія веде в Україні, а проти мобілізації, і це велика різниця. Якщо ви вважаєте, що те, що зараз твориться у Росії, є неприпустимим - виступайте проти російської влади", - сказав глава МЗС.

Автор: 

Латвія (1346) росія (65073) Рінкевичс Едгарс (177)


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Топ коментарі
+6
Латыши при проверке показывают как правильно собрать вещи, загрузить чемодан и доехать до вокзала. Всегда восхищался дружелюбием балтов к разнонациональному русскому народу.
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22.10.2022 11:38
+5
Ni , luche zhestom dobroi voli atpravim etat biomusor v radnuiu govenj ...
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22.10.2022 11:37
+3
Латиши-припиніть бавитись з кацапськими свинями,бо дограєтесь...
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22.10.2022 11:30
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Буде івановс, а в черепі те саме лайно.
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22.10.2022 11:26 Відповісти
Tak nichevo nipaminiaetsa , paka vlastnie sluzhbi i narod v balshinstve neusvoit chto net "haroshih "ruskih , a takova nikagda nebudet k sazheleniu !
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22.10.2022 11:35 Відповісти
є цілком гуманна практика інтернування, наприклад японців в США під час " світової
нехочеш воювати, будь ласка можеш пересидіти ось тут:

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22.10.2022 13:59 Відповісти
Латиши-припиніть бавитись з кацапськими свинями,бо дограєтесь...
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22.10.2022 11:30 Відповісти
Где это они бавляться? Они даже для них придумали статус "негражданин". Были бы мы такими умными как они, то никакая ватная наволочь даже голову бы не поднимала.
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22.10.2022 12:48 Відповісти
З неуважності прочитав :

Росіянам у Латвії продовжуватимуть посвідку на проживання лише після смерті
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22.10.2022 11:31 Відповісти
Ni , luche zhestom dobroi voli atpravim etat biomusor v radnuiu govenj ...
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22.10.2022 11:37 Відповісти
Латыши при проверке показывают как правильно собрать вещи, загрузить чемодан и доехать до вокзала. Всегда восхищался дружелюбием балтов к разнонациональному русскому народу.
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22.10.2022 11:38 Відповісти
Mda , eta druzheljubnostj k ruskim , nasha balshaia beda 😠
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22.10.2022 11:42 Відповісти
Это был сарказм)
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22.10.2022 11:45 Відповісти
Nu ja ponial . A ja seriozno .
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22.10.2022 12:16 Відповісти
Быдло всегда пользуется хорошим отношением к себе и наказывает за это.
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22.10.2022 12:20 Відповісти
Отлично. И так, желательно, по всему миру.
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22.10.2022 11:40 Відповісти
Надеюсь, будут как в некоторых странах мониторить странички соцсетей претендентов.
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22.10.2022 11:42 Відповісти
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22.10.2022 12:27 Відповісти
А в Україні?
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22.10.2022 12:29 Відповісти
 
 