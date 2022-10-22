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Німеччина передала для ЗСУ нову партію озброєння, патронів і зимового одягу

німеччина

Німеччина передала Україні нову партію озброєння і пакети зимового одягу та обладнання для військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про нові постачання інформує сайт федерального уряду.

Так, як випливає з оновленого списку, передано ще п'ять броньованих евакуаційних машин (раніше було передано таку ж їх кількість); сім важких і середніх мостових систем; 167 тисяч патронів до вогнепальної зброї, 100 наметів (загальна кількість сягає тепер 200); 183 генератори (раніше було передано 12); 116 тисяч зимових курток; 80 тисяч зимових штанів; 240 тисяч зимових шапок.

Нарешті офіційно підтверджено передачу ЗРК Iris-T SLM, про що ЗМІ повідомили ще минулого тижня.

Серед нових обіцянок ФРН - п'ять інженерних броньованих машин; 35 вантажівок 8х8 і 4 тис. спальних мішків.

Частина допомоги постачається з підприємств, частина – зі запасів Бундесверу.

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Загальна вартість ліцензій, виданих урядом ФРН на експорт військових товарів до України у період з 1 січня 2022 року по 10 жовтня 2022 року, становить 796 812 445 євро.

Автор: 

Німеччина (7345) допомога (8334) ЗСУ (7531)


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Топ коментарі
+12
Щиро дякуємо.
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22.10.2022 12:57
+8
Стоп! А навіщо ЗСУ зимовий одяг? Декілька днів тому, Zeкоманда потужно доповіла, що всі військові забезпечені на 100% зимовою формою. Чи може таки не забезпечені, і клоуни, як зазвичай ******* країну?
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22.10.2022 13:00
+8
Дякуємо! Сподіваюсь, що зимовий одяг дійте за призначенням, бо зараз з цим, м'яко кажучи, дуже погано, незважаючи на брехню МО про 100% укомплектування зимовою формою...
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22.10.2022 13:00
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але одяг не занадто теплий щоб не викликати прямого конфлікту з росією
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22.10.2022 12:55 Відповісти
німці хоч щось дають, на відміну від Ізраєлю.
"...мы вспомним всех, кто поднял руку" (с)
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22.10.2022 13:40 Відповісти
Щиро дякуємо.
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22.10.2022 12:57 Відповісти
Дукуємо!

але найкраща хфуфайка - танк.....
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22.10.2022 12:59 Відповісти
Стоп! А навіщо ЗСУ зимовий одяг? Декілька днів тому, Zeкоманда потужно доповіла, що всі військові забезпечені на 100% зимовою формою. Чи може таки не забезпечені, і клоуни, як зазвичай ******* країну?
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22.10.2022 13:00 Відповісти
Як зазвичай наїбали, вони на інше не здатні. За власним спостереженням, можете відсотків 30 забезпечені зимовою формою, виправте якщо не так...
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22.10.2022 13:02 Відповісти
еще Канада и Прибалты помогли с формой
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22.10.2022 13:42 Відповісти
Там всі брехуни. Від головного клоуна до останньої Безкутної.
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22.10.2022 13:04 Відповісти
рєзніков з маляр не брехуни, а адвокати - для того й поставлені:

виправдовувати пройоб...би
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22.10.2022 13:07 Відповісти
Так он знал об этой поставке. Включил её в общее число и получилось 100%
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22.10.2022 13:37 Відповісти
ZeОпа шьют зимнюю форму с весны языками не покладая рук
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22.10.2022 13:40 Відповісти
DANKE!
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22.10.2022 13:00 Відповісти
GERNE
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22.10.2022 13:31 Відповісти
Дякуємо! Сподіваюсь, що зимовий одяг дійте за призначенням, бо зараз з цим, м'яко кажучи, дуже погано, незважаючи на брехню МО про 100% укомплектування зимовою формою...
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22.10.2022 13:00 Відповісти
мати по два комплекти зимового вбрання:
від рєзнікова з адвокатами та від союзників

хлопці зопріють
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22.10.2022 13:05 Відповісти
Роздерибанять і вкрадуть як і гуманітарку.
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22.10.2022 13:06 Відповісти
183 генератора передано от Бундесвера...это круто...👍но надо 1183 минимум....
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22.10.2022 13:04 Відповісти
Много чего надо. Бундесвер не подряжался снабжать ВСУ. Тем более,что много чего передавали и ранее. Спасибо надо сказать, а не в позу становиться.
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22.10.2022 13:51 Відповісти
Зрештою світу пора зрозуміти, що війна з росією - це війна ресурсів.
Маленькою, але вправною армією-бонсай її не виграти.
Армійське забезпечення має бути з багаторазовим запасом.
Те, що є у Європи на складах, явно недостатньо.
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22.10.2022 13:06 Відповісти
Олександр Филипович Македоненко, маленькою і вправною армією, розгромив величезну персидську армію
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22.10.2022 13:09 Відповісти
За певних ландшафтних умов.
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22.10.2022 13:14 Відповісти
Сколько правительство 95 квартала передало комплектов зимней одежды и обуви для ВСУ?:
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22.10.2022 13:06 Відповісти
при Пороху створили Нову Армію практично з нуля !

і все самі, від пікселя до Нептуна та Вільхи
допомога була тільки сотня Джавелинів і то з умовою не застосовувати
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22.10.2022 13:09 Відповісти
Британия и Канада тоже передали зимней формы одежды для ВСУ ,200 000 комплектов....,а также ещё несколько стран НАТО. .
Резников продаст братану путлеру...за РЖУбли...😆
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22.10.2022 13:07 Відповісти
Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱, та Слава Україні 🔱💙💛🔱👌👍✊🇱🇷🇬🇧🇺🇦💪💯
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22.10.2022 13:11 Відповісти
Германия не подписывала Будапешт, и в отличии от бритов и ковбойцев, ничего нам не должна от слова совсем. Так что имейте совесть, критиканы.
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22.10.2022 13:13 Відповісти
Днями Конгрес USA затвердив надання Україні фінансової та матеріальної допомоги на суму 50 Ярдів долярів...
Кажуть що Зе каже цього мало...
Мабуть Игорь Валерьевич Кучма так ляпнув на таємному засіданні зРади...
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22.10.2022 13:16 Відповісти
Німецька форма якісна
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22.10.2022 13:27 Відповісти
Я раніше часто бував в Німеччині і регулярно купляв щось в Мілітарі шопах. Майки, шкарпетки, сорочки, кепі. Мій товариш купив американську куртку для льотчиків. Шикарна вєщ!
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22.10.2022 16:32 Відповісти
Спасибо Германии.
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22.10.2022 13:48 Відповісти
Сейчас больше всего нужны спальники.
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22.10.2022 16:01 Відповісти
наверное Арахамия и банда Зеленского обрадовались этой помощи Германии ... Ведь Теперь можно под шумок спи---дить из госбюджета Украины ещё пару сот миллионов гривен...Якобы для приобретения амуниции для ВСУ...... А завтра, всё шобло в ВР, В Кабмине ,на ТВ и всё чиновничья областная и районная шушера с завтрашнего дня будет одета в немецкое добротное тёплое обмундирование.... Думаете , что- то достанется бедным солдатам и лейтенантам лежащим холодными ночами в траншеях!! АГА ..Хренушки!!!
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22.10.2022 16:43 Відповісти
Вантажівки 8#8 це цікаво.
Дякую, Німеччино!
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22.10.2022 17:52 Відповісти
Щиро дякуємо.
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23.10.2022 01:24 Відповісти
 
 