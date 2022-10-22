Німеччина передала для ЗСУ нову партію озброєння, патронів і зимового одягу
Німеччина передала Україні нову партію озброєння і пакети зимового одягу та обладнання для військових.
Як інформує Цензор.НЕТ, про нові постачання інформує сайт федерального уряду.
Так, як випливає з оновленого списку, передано ще п'ять броньованих евакуаційних машин (раніше було передано таку ж їх кількість); сім важких і середніх мостових систем; 167 тисяч патронів до вогнепальної зброї, 100 наметів (загальна кількість сягає тепер 200); 183 генератори (раніше було передано 12); 116 тисяч зимових курток; 80 тисяч зимових штанів; 240 тисяч зимових шапок.
Нарешті офіційно підтверджено передачу ЗРК Iris-T SLM, про що ЗМІ повідомили ще минулого тижня.
Серед нових обіцянок ФРН - п'ять інженерних броньованих машин; 35 вантажівок 8х8 і 4 тис. спальних мішків.
Частина допомоги постачається з підприємств, частина – зі запасів Бундесверу.
Загальна вартість ліцензій, виданих урядом ФРН на експорт військових товарів до України у період з 1 січня 2022 року по 10 жовтня 2022 року, становить 796 812 445 євро.
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"...мы вспомним всех, кто поднял руку" (с)
але найкраща хфуфайка - танк.....
виправдовувати пройоб...би
від рєзнікова з адвокатами та від союзників
хлопці зопріють
Маленькою, але вправною армією-бонсай її не виграти.
Армійське забезпечення має бути з багаторазовим запасом.
Те, що є у Європи на складах, явно недостатньо.
і все самі, від пікселя до Нептуна та Вільхи
допомога була тільки сотня Джавелинів і то з умовою не застосовувати
Резников продаст братану путлеру...за РЖУбли...😆
Кажуть що Зе каже цього мало...
Мабуть Игорь Валерьевич Кучма так ляпнув на таємному засіданні зРади...
Дякую, Німеччино!