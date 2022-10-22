Застосування Росією ядерної зброї стане "актом ворожнечі проти людства", - прем’єр Японії Кісіда
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що застосування Росією ядерної зброї розглядатиметься як "акт ворожнечі проти людства".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.
"Поведінка Росії, яка погрожує застосуванням ядерної зброї, є серйозною загрозою миру і безпеці міжнародної спільноти і є абсолютно неприйнятною", - сказав Кісіда під час виступу в Австралії.
Він наголосив, що 77-річний період незастосування ядерної зброї "не повинен бути припинений".
"Якщо ядерну зброю коли-небудь буде використано, це буде актом ворожнечі проти людства... Міжнародна спільнота ніколи не допустить такого акту", - сказав він.
Топ коментарі
+16 viktor #457251
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Московія нагадує сусіда , який має справку з Кащенка й 3 судимості ... Тай ще 2 метри ростом , хоча й пропитий , з просмаленними легенями ...
Японія в такому чині це сусіди ідіота з кащенко але з сусіднього парадного ... Німці це з будинка напроти . А янки -- це адміністрація усього району -- виявляєтся вони більш зацікавленні в ізоляції істоти зі справкою ніж жителі (німці) дома напроти ... Хоча й живуть дуже далеко до джерела суспільної загрози !
Але японці це Вам не гниле чмоОрбан ... якому ***** тільки пообіцяв Ужгород й воно вже слиною вийшло й сопелі потікли від радощу ...
2. В облозі ворогів (рашка, китайці, кндр).
3. Армія самої Японії не дуже велика і така ж залежна від США, як і наша.
Я до того веду,що всі їхні розмови про Курилинаш,то все херня собача і вони на них вже давно забили. Бо якби не забили-то допомагали хоч мінімально. Ясен пень,що вони нам нічого не винні,але все ж...