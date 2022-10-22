Застосування Росією ядерної зброї стане "актом ворожнечі проти людства", - прем’єр Японії Кісіда

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що застосування Росією ядерної зброї розглядатиметься як "акт ворожнечі проти людства".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

"Поведінка Росії, яка погрожує застосуванням ядерної зброї, є серйозною загрозою миру і безпеці міжнародної спільноти і є абсолютно неприйнятною", - сказав Кісіда під час виступу в Австралії.

Він наголосив, що 77-річний період незастосування ядерної зброї "не повинен бути припинений".

"Якщо ядерну зброю коли-небудь буде використано, це буде актом ворожнечі проти людства... Міжнародна спільнота ніколи не допустить такого акту", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Застосування ядерної зброї Росією неможливо спрогнозувати, - прем’єр Японії Кісіда