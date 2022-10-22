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Застосування Росією ядерної зброї стане "актом ворожнечі проти людства", - прем’єр Японії Кісіда

кісіда

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що застосування Росією ядерної зброї розглядатиметься як "акт ворожнечі проти людства".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

"Поведінка Росії, яка погрожує застосуванням ядерної зброї, є серйозною загрозою миру і безпеці міжнародної спільноти і є абсолютно неприйнятною", - сказав Кісіда під час виступу в Австралії.

Він наголосив, що 77-річний період незастосування ядерної зброї "не повинен бути припинений".

"Якщо ядерну зброю коли-небудь буде використано, це буде актом ворожнечі проти людства... Міжнародна спільнота ніколи не допустить такого акту", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Застосування ядерної зброї Росією неможливо спрогнозувати, - прем’єр Японії Кісіда

Автор: 

росія (65073) ядерна зброя (1150) Японія (1200) Кісіда Фуміо (64)


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Топ коментарі
+16
все що вони робили до цього вже э актом агресii проти людства,здорового глузду,та законостi!
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22.10.2022 13:46
+8
І треба ж було поселити кацапів на одній планеті з нами.
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22.10.2022 13:47
+8
Так ***** за визнання Японії Криму як теріторії РФії йще 8 років тому був готовий не тільки 2 острови передати Японії - усі Курили разом !

Але японці це Вам не гниле чмоОрбан ... якому ***** тільки пообіцяв Ужгород й воно вже слиною вийшло й сопелі потікли від радощу ...
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22.10.2022 14:08
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все що вони робили до цього вже э актом агресii проти людства,здорового глузду,та законостi!
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22.10.2022 13:46 Відповісти
І треба ж було поселити кацапів на одній планеті з нами.
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22.10.2022 13:47 Відповісти
Они появились в Галактике вместе с алкоголем.
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22.10.2022 13:59 Відповісти
Так й австралійські аборигени , чи аргентинські фермери на одній планеті з московитами ... але ж якось живуть , бо тут планета не так важлива , а важлива відстань від московії .
Московія нагадує сусіда , який має справку з Кащенка й 3 судимості ... Тай ще 2 метри ростом , хоча й пропитий , з просмаленними легенями ...
Японія в такому чині це сусіди ідіота з кащенко але з сусіднього парадного ... Німці це з будинка напроти . А янки -- це адміністрація усього району -- виявляєтся вони більш зацікавленні в ізоляції істоти зі справкою ніж жителі (німці) дома напроти ... Хоча й живуть дуже далеко до джерела суспільної загрози !
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22.10.2022 14:03 Відповісти
І що зробить Японія? Почне повертати свої окуповані території?
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22.10.2022 13:59 Відповісти
Так ***** за визнання Японії Криму як теріторії РФії йще 8 років тому був готовий не тільки 2 острови передати Японії - усі Курили разом !

Але японці це Вам не гниле чмоОрбан ... якому ***** тільки пообіцяв Ужгород й воно вже слиною вийшло й сопелі потікли від радощу ...
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22.10.2022 14:08 Відповісти
Бо самураї пам"ятають як ще Хрущов обіцяв віддати їм половину Курил і кинув, що вже казати про безчесне та брехливе х***о.
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22.10.2022 14:14 Відповісти
А якась реакція на отой "акт" буде? Чи може таки краще запобігти отому "акту".
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22.10.2022 14:02 Відповісти
Японці , до речі, з її потужною економікою могли б не погано нам допомогти проти кацапів. Але чомусь не сильно поспішають.
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22.10.2022 14:23 Відповісти
1. Далеко
2. В облозі ворогів (рашка, китайці, кндр).
3. Армія самої Японії не дуже велика і така ж залежна від США, як і наша.
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22.10.2022 14:35 Відповісти
Ярослав Викторович, Ви забули дещо. З її ввп у більш ніж 5 трлн. убитих єнотів можна непогано допомогти фінансово -наприклад на замовлення зброї для ВСУ. Ну ладно ,хай по зброї їм щось серйозно заважає, але гуманітаркою підсобити бажання видно немає,. Трохи на початку дали-заперечувати нее буду ?

Я до того веду,що всі їхні розмови про Курилинаш,то все херня собача і вони на них вже давно забили. Бо якби не забили-то допомагали хоч мінімально. Ясен пень,що вони нам нічого не винні,але все ж...
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22.10.2022 14:51 Відповісти
Вони ї допомагають.
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22.10.2022 15:16 Відповісти
Ти, часом не за зебеню голосував, що тобі і Японія щось винна? Кричи: "Чому ми ще не в НАТО" та тупцяй ніжкою... Маєш усі ознаки проплаченого троля, вважай, що підкормив .
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22.10.2022 16:44 Відповісти
Ти чого так розрепетувалася?
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22.10.2022 20:27 Відповісти
Японці якісь дуже задумчиві .
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22.10.2022 14:34 Відповісти
ага, як кацапи??? Можливо, все ж задумЛиві?
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22.10.2022 16:46 Відповісти
Діалекти .
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22.10.2022 16:50 Відповісти
ні, це кацапізм.
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22.10.2022 17:05 Відповісти
Вам би закарпатця в співрозмовники .
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22.10.2022 19:03 Відповісти
та без проблем, приємні люди із мовною збірною солянкою в залежності від місця проживання... Основне, що в них не кацапізми.
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22.10.2022 19:48 Відповісти
В них все -- украінська русинська польська угорська словацька .
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22.10.2022 20:01 Відповісти
маячня рябої кобили...
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22.10.2022 20:42 Відповісти
Існування расєї вже є актом ворожнечі проти людства
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22.10.2022 14:49 Відповісти
Японці нам допомогають достатньо.
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22.10.2022 15:03 Відповісти
Вони просто не рекламують свою допомогу.
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22.10.2022 15:19 Відповісти
I що?
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22.10.2022 15:30 Відповісти
 
 