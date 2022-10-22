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Новини Санкції проти Росії Війна
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Новий пакет санкцій ЄС посилить тиск на Росію у сфері енергетики, банківської справи, пропаганди у ЗМІ та торгівлі, - голова МЗС Естонії Рейнсалу

санкції

МЗС Естонії передало Єврокомісії свої пропозиції щодо дев’ятого пакета санкцій проти РФ і хоче, щоб він був запроваджений якнайшвидше.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

"Принципове рішення Європейської ради про посилення санкцій проти Росії - це політична заява про волевиявлення, яка має бути реалізована швидко", - заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Естонія хоче, щоб дев'ятий санкційний пакет ще більше розширив і посилив санкції проти Росії, насамперед у сфері енергетики, банківської справи, пропаганди у ЗМІ та торгівлі, а також щоб під обмеження потрапили додаткові фізичні та юридичні особи, заявило Міністерство закордонних справ.

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Нагадаємо, 20 жовтня стало відомо, що Польща, Литва, Латвія та Естонія підготували власний проєкт нових санкцій проти Росії за її повномасштабну агресію проти України.

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В январе-сентябре 2022 года положительное сальдо счета текущих операций в России достигло $198,4 млрд, что в 2,6 раза превышает результат за аналогичный период предыдущего года, следует из данных ЦБ.
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22.10.2022 15:27 Відповісти
А з мульдо як ситуація?)
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22.10.2022 15:47 Відповісти
Поки вони санкції готують *уйло енергетику України знищує! А скільки вже часу просили -"закрийте небо"!!!!
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22.10.2022 15:56 Відповісти
Не по адресу. Во-первых, сама Эстония передала и продолжает передавать Украине все что может. Во-вторых, одно (санкции) не исключает второго (военной помощи), а наоборот, усилит тиск на врага.
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23.10.2022 19:33 Відповісти
Лучшая санкция, это исключение террористического и сатанистского недогосударства березовых обезьян и андрофагов под названием раССея с планеты Земля.
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22.10.2022 16:02 Відповісти
 
 