Новий пакет санкцій ЄС посилить тиск на Росію у сфері енергетики, банківської справи, пропаганди у ЗМІ та торгівлі, - голова МЗС Естонії Рейнсалу
МЗС Естонії передало Єврокомісії свої пропозиції щодо дев’ятого пакета санкцій проти РФ і хоче, щоб він був запроваджений якнайшвидше.
Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
"Принципове рішення Європейської ради про посилення санкцій проти Росії - це політична заява про волевиявлення, яка має бути реалізована швидко", - заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.
Естонія хоче, щоб дев'ятий санкційний пакет ще більше розширив і посилив санкції проти Росії, насамперед у сфері енергетики, банківської справи, пропаганди у ЗМІ та торгівлі, а також щоб під обмеження потрапили додаткові фізичні та юридичні особи, заявило Міністерство закордонних справ.
Нагадаємо, 20 жовтня стало відомо, що Польща, Литва, Латвія та Естонія підготували власний проєкт нових санкцій проти Росії за її повномасштабну агресію проти України.
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