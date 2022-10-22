Новий пакет санкцій ЄС посилить тиск на Росію у сфері енергетики, банківської справи, пропаганди у ЗМІ та торгівлі, - голова МЗС Естонії Рейнсалу

МЗС Естонії передало Єврокомісії свої пропозиції щодо дев’ятого пакета санкцій проти РФ і хоче, щоб він був запроваджений якнайшвидше.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

"Принципове рішення Європейської ради про посилення санкцій проти Росії - це політична заява про волевиявлення, яка має бути реалізована швидко", - заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Естонія хоче, щоб дев'ятий санкційний пакет ще більше розширив і посилив санкції проти Росії, насамперед у сфері енергетики, банківської справи, пропаганди у ЗМІ та торгівлі, а також щоб під обмеження потрапили додаткові фізичні та юридичні особи, заявило Міністерство закордонних справ.

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Нагадаємо, 20 жовтня стало відомо, що Польща, Литва, Латвія та Естонія підготували власний проєкт нових санкцій проти Росії за її повномасштабну агресію проти України.