Тотальна перевага росіян в артилерії на Луганщині закінчилась, - Гайдай
У українських військових артилерії стало більше, яка вражає значно влучніше.
На Луганщині тотальна перевага росіян в артилерії закінчилась через руйнування логістики підвозу боєкомплектів. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Він зазначив, що до цього чотири місяці ЗСУ відчували тотальну перевагу росіян у артилерії, обстріли тривали цілодобово.
"Зараз ситуація змінилась на краще, набагато. Тому що чітка робота наших артилеристів зруйнувала їм логістику підвозу боєкомплекту, знищили склади з боєкомплектами. Це не говорить про те, що в них зовсім немає снарядів, але логістика набагато гірша", - сказав він.
Водночас в українських військових артилерії стало більше, і вона вражає значно влучніше.
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і не вивчити мови Тараса Григоровича Шевченка, що дебіли якісь чи що? не вивчити мови Степана Бандери,
не вивчити мови Нечуя-Левицького, так в чому справа?
Ні, ми просто їх не змушували до цього, ми їх толерували, ми пустили свиню до хати,
свиня вилізла на стіл, тепер свиня взяла зброю в руки та щей в нас стріляє. Так що це за худоба така?
#Фаріон
Про мову в армії / Ставлення до Зеленського / Помилки більшовиків | Фаріон / Влащенко
Вже давно настав час вирішити, що параша є ПАРАШЕЮ. Ну і звісно реагувати відповідно)