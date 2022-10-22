Тотальна перевага росіян в артилерії на Луганщині закінчилась, - Гайдай

У українських військових артилерії стало більше, яка вражає значно влучніше.

На Луганщині тотальна перевага росіян в артилерії закінчилась через руйнування логістики підвозу боєкомплектів. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Він зазначив, що до цього чотири місяці ЗСУ відчували тотальну перевагу росіян у артилерії, обстріли тривали цілодобово.

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"Зараз ситуація змінилась на краще, набагато. Тому що чітка робота наших артилеристів зруйнувала їм логістику підвозу боєкомплекту, знищили склади з боєкомплектами. Це не говорить про те, що в них зовсім немає снарядів, але логістика набагато гірша", - сказав він.

Водночас в українських військових артилерії стало більше, і вона вражає значно влучніше.