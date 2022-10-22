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Тотальна перевага росіян в артилерії на Луганщині закінчилась, - Гайдай

гайдай,сергій

У українських військових артилерії стало більше, яка вражає значно влучніше.

На Луганщині тотальна перевага росіян в артилерії закінчилась через руйнування логістики підвозу боєкомплектів. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Він зазначив, що до цього чотири місяці ЗСУ відчували тотальну перевагу росіян у артилерії, обстріли тривали цілодобово.

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"Зараз ситуація змінилась на краще, набагато. Тому що чітка робота наших артилеристів зруйнувала їм логістику підвозу боєкомплекту, знищили склади з боєкомплектами. Це не говорить про те, що в них зовсім немає снарядів, але логістика набагато гірша", - сказав він.

Водночас в українських військових артилерії стало більше, і вона вражає значно влучніше.

Автор: 

армія рф (17309) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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22.10.2022 17:13 Відповісти
Ну то як жити на українській землі, жерти наш хліб, ходити по небу моєї землі, хвороба би їх забрала,
і не вивчити мови Тараса Григоровича Шевченка, що дебіли якісь чи що? не вивчити мови Степана Бандери,
не вивчити мови Нечуя-Левицького, так в чому справа?
Ні, ми просто їх не змушували до цього, ми їх толерували, ми пустили свиню до хати,
свиня вилізла на стіл, тепер свиня взяла зброю в руки та щей в нас стріляє. Так що це за худоба така?

#Фаріон
Про мову в армії / Ставлення до Зеленського / Помилки більшовиків | Фаріон / Влащенко
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22.10.2022 20:15 Відповісти
А разбомбили бы еще 24 февраля склады с боеприпасами Бульбофюрера, из которого рашисты сейчас питаются то у орков вообще была бы жопа
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22.10.2022 17:14 Відповісти
рашисты питаются сейчас с сотен складов, склады бульбофюрера лишь малая их часть
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22.10.2022 17:17 Відповісти
Обстріли насамперед залежать від логістики орків і від того,як швидко іде виробництво зброї. Є тут аналіз редактора. Бахмут і Кремінна говорять про це
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22.10.2022 17:17 Відповісти
рмия США может принять участие в войне в Украине, заявил экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус: «США и другие страны могут отреагировать на действия россии тем или иным образом, но как многонациональная сила под руководством США, а не как сила НАТО».
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22.10.2022 17:17 Відповісти
відреагують і то буде добре! Але, як задовбали політичні маневри!

Вже давно настав час вирішити, що параша є ПАРАШЕЮ. Ну і звісно реагувати відповідно)
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22.10.2022 17:28 Відповісти
Маршал Маннергейм обосрал Сралина за месяц...почему Финляндия обосрала Сралина всего за три месяца...можете найти в любой Википедии..рбZZkие дебилы...😆🤣🦍
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22.10.2022 19:45 Відповісти
 
 