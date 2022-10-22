Тотальное преимущество россиян в артиллерии на Луганщине закончилось, - Гайдай
В украинских военных артиллерии стало больше. Она поражает намного точнее.
В Луганской области тотальное преимущество россиян в артиллерии закончилось из-за разрушения логистики подвоза боекомплектов. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Он отметил, что до этого четыре месяца ВСУ ощущали тотальное преимущество россиян в артиллерии, обстрелы продолжались круглосуточно.
"Сейчас ситуация изменилась к лучшему, намного. Потому что четкая работа наших артиллеристов разрушила им логистику подвоза боекомплекта, уничтожили склады с боекомплектами. Это не означает, что у них совсем нет снарядов, но логистика гораздо хуже", - сказал он.
В то же время в украинских военных артиллерии стало больше, и она поражает гораздо точнее.
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і не вивчити мови Тараса Григоровича Шевченка, що дебіли якісь чи що? не вивчити мови Степана Бандери,
не вивчити мови Нечуя-Левицького, так в чому справа?
Ні, ми просто їх не змушували до цього, ми їх толерували, ми пустили свиню до хати,
свиня вилізла на стіл, тепер свиня взяла зброю в руки та щей в нас стріляє. Так що це за худоба така?
#Фаріон
Про мову в армії / Ставлення до Зеленського / Помилки більшовиків | Фаріон / Влащенко
Вже давно настав час вирішити, що параша є ПАРАШЕЮ. Ну і звісно реагувати відповідно)