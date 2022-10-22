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Новости Война
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Тотальное преимущество россиян в артиллерии на Луганщине закончилось, - Гайдай

гайдай,сергій

В украинских военных артиллерии стало больше. Она поражает намного точнее.

В Луганской области тотальное преимущество россиян в артиллерии закончилось из-за разрушения логистики подвоза боекомплектов. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он отметил, что до этого четыре месяца ВСУ ощущали тотальное преимущество россиян в артиллерии, обстрелы продолжались круглосуточно.

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"Сейчас ситуация изменилась к лучшему, намного. Потому что четкая работа наших артиллеристов разрушила им логистику подвоза боекомплекта, уничтожили склады с боекомплектами. Это не означает, что у них совсем нет снарядов, но логистика гораздо хуже", - сказал он.

В то же время в украинских военных артиллерии стало больше, и она поражает гораздо точнее.

Автор: 

армия РФ (19160) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6494)


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22.10.2022 17:13 Ответить
Ну то як жити на українській землі, жерти наш хліб, ходити по небу моєї землі, хвороба би їх забрала,
і не вивчити мови Тараса Григоровича Шевченка, що дебіли якісь чи що? не вивчити мови Степана Бандери,
не вивчити мови Нечуя-Левицького, так в чому справа?
Ні, ми просто їх не змушували до цього, ми їх толерували, ми пустили свиню до хати,
свиня вилізла на стіл, тепер свиня взяла зброю в руки та щей в нас стріляє. Так що це за худоба така?

#Фаріон
Про мову в армії / Ставлення до Зеленського / Помилки більшовиків | Фаріон / Влащенко
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22.10.2022 20:15 Ответить
А разбомбили бы еще 24 февраля склады с боеприпасами Бульбофюрера, из которого рашисты сейчас питаются то у орков вообще была бы жопа
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22.10.2022 17:14 Ответить
рашисты питаются сейчас с сотен складов, склады бульбофюрера лишь малая их часть
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22.10.2022 17:17 Ответить
Обстріли насамперед залежать від логістики орків і від того,як швидко іде виробництво зброї. Є тут аналіз редактора. Бахмут і Кремінна говорять про це
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22.10.2022 17:17 Ответить
рмия США может принять участие в войне в Украине, заявил экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус: «США и другие страны могут отреагировать на действия россии тем или иным образом, но как многонациональная сила под руководством США, а не как сила НАТО».
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22.10.2022 17:17 Ответить
відреагують і то буде добре! Але, як задовбали політичні маневри!

Вже давно настав час вирішити, що параша є ПАРАШЕЮ. Ну і звісно реагувати відповідно)
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22.10.2022 17:28 Ответить
Маршал Маннергейм обосрал Сралина за месяц...почему Финляндия обосрала Сралина всего за три месяца...можете найти в любой Википедии..рбZZkие дебилы...😆🤣🦍
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22.10.2022 19:45 Ответить
 
 