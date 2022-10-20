Тяжелые бои продолжаются на линии фронта в направлении Кременной и Сватового, - Гайдай
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
У Сватового и Кременной идут тяжелые бои. Продолжаются постоянные обстрелы освобожденных украинских сел. Ситуация остается очень напряженной.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
"Рашисты считают, что смогут остановить украинское контрнаступление, минируя территории. Также продолжают возводить линию обороны, используя железобетонные конструкции. Оба способа не помешают ВСУ вернуть нам Луганщину", - рассказал Гайдай.
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+16 дмитрий a4f273bf
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+11 Анатолий Воробей 43fa9356
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+10 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий20.10.2022 12:14
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Пасечник - единственный заказчик подобного обливания говном вполне нормального нашего главы ОГА.
отрагинизовывал эвакуацию, снабжение продуктами и лекарствами, гуманитаркой, организовывал восстановление коммуникаций, военным помогал, о чем есть масса отзывов от ВСУ.
одним словом, пердаки от Гайдая бомбит только у любителей кацапов и ботов, которых на все новости с Гайдаем посылает Пасечник и Кремляди.
Тут бы Херсон до зимы успеть отбить ну и в позиционную оборону ,наэкапливать западное вооружение для нового рывка.
никому нах не нужно сейчас освобождать Луганщину.
откройте карту.
Главная стратегическая цель, которая есть у ВСУ - освобождение Донецка. После этого останется подобивать мелкие очаги сопротивления.
Для этого нужно сначала ослабить давление на Бахмут и Авдеевку. А сделать это можно только взяв Дебальцево. Которое надо будет брать после Северодонецка, Рубежного, Попасной, ПЕРВОМАЙСКА!! и Кадиевки.
Это ослабит давление на Бахмут и позволит с двух сторон зайти на Донецк.
Луганщина посыпется после Донецка сама, туда незачем сейчас лезть.
вы ДИКАРИ, понимаете?
нет, не понимаете
короче нечего вам делать в Европе, сидите в Украине. Недалеко от Раши мозгами ушли.