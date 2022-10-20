Тяжелые бои продолжаются на линии фронта в направлении Кременной и Сватового, - Гайдай

У Сватового и Кременной идут тяжелые бои. Продолжаются постоянные обстрелы освобожденных украинских сел. Ситуация остается очень напряженной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Рашисты считают, что смогут остановить украинское контрнаступление, минируя территории. Также продолжают возводить линию обороны, используя железобетонные конструкции. Оба способа не помешают ВСУ вернуть нам Луганщину", - рассказал Гайдай.

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