РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12649 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
7 719 16
Луганщина (6251) Сватово (112) Гайдай_ЛОГА (714)

Тяжелые бои продолжаются на линии фронта в направлении Кременной и Сватового, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гайдай

У Сватового и Кременной идут тяжелые бои. Продолжаются постоянные обстрелы освобожденных украинских сел. Ситуация остается очень напряженной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Рашисты считают, что смогут остановить украинское контрнаступление, минируя территории. Также продолжают возводить линию обороны, используя железобетонные конструкции. Оба способа не помешают ВСУ вернуть нам Луганщину", - рассказал Гайдай.

Читайте: Российские оккупанты подтянули на Луганщину много техники и мобилизованных, - Гайдай
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
И ещё раз, уже в 55-й, военные настоятельно просят Гайдая заткнутся со своими ежедневными "новостями" и не комментировать события на фронте
показать весь комментарий
20.10.2022 11:37
+11
ЗСУ бийте рашистських пітарасів без жалю, бо то не люди, а гній.
показать весь комментарий
20.10.2022 12:08
+10
показать весь комментарий
20.10.2022 12:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И ещё раз, уже в 55-й, военные настоятельно просят Гайдая заткнутся со своими ежедневными "новостями" и не комментировать события на фронте
показать весь комментарий
20.10.2022 11:37 Ответить
ТОБТО ЗАБИТЬ ХЛЬОБАЛО!!!!!
показать весь комментарий
20.10.2022 11:41 Ответить
я вижу другое: при имени Гайдая, что бы он не писал, даже абсолютно нейтральные вещи, как в данном случае, моментально набегают ольгинские ботяры вроде этого Димы и начинчаю нести ахинею какой он не такой и поганый абсолютно без аргументов, просто говно льют и все.

Пасечник - единственный заказчик подобного обливания говном вполне нормального нашего главы ОГА.
отрагинизовывал эвакуацию, снабжение продуктами и лекарствами, гуманитаркой, организовывал восстановление коммуникаций, военным помогал, о чем есть масса отзывов от ВСУ.
одним словом, пердаки от Гайдая бомбит только у любителей кацапов и ботов, которых на все новости с Гайдаем посылает Пасечник и Кремляди.
показать весь комментарий
20.10.2022 12:05 Ответить
Віримо тільки ЗСУ, "зелена" влада показала себе з найгіршої сторони, але тягне ковдру всю на себе. Не вийде, люди розбираються, хоч і "зелень" одягнула військову форму і "косить" під військових.
показать весь комментарий
20.10.2022 13:03 Ответить
Сомневаюсь я шо у наших хватит ресурсов продолжать освобождение луганщины...учитывая постоянное насыщение мобиками линии фронта.
Тут бы Херсон до зимы успеть отбить ну и в позиционную оборону ,наэкапливать западное вооружение для нового рывка.
показать весь комментарий
20.10.2022 11:42 Ответить
Логічно, але думаю, тут Генштабу видніше.
показать весь комментарий
20.10.2022 11:51 Ответить
почему у меня, женщины, больше понимания происходящего на фронте чем у типа мужчин которые типа должны лучше разбираться в происходящем?
никому нах не нужно сейчас освобождать Луганщину.
откройте карту.

Главная стратегическая цель, которая есть у ВСУ - освобождение Донецка. После этого останется подобивать мелкие очаги сопротивления.
Для этого нужно сначала ослабить давление на Бахмут и Авдеевку. А сделать это можно только взяв Дебальцево. Которое надо будет брать после Северодонецка, Рубежного, Попасной, ПЕРВОМАЙСКА!! и Кадиевки.
Это ослабит давление на Бахмут и позволит с двух сторон зайти на Донецк.
Луганщина посыпется после Донецка сама, туда незачем сейчас лезть.
показать весь комментарий
20.10.2022 12:09 Ответить
шо це за сексизм? понімайте більше на здоровʼя, чоловіки не образяться на вас через це
показать весь комментарий
20.10.2022 12:27 Ответить
что ты б несешь. дикари блин. какая вам в сраке Европа? не понимаю даже за что вы воюете - в европе за сексизм ты и тебе подобные платили бы мне по гроб жизни.
вы ДИКАРИ, понимаете?
нет, не понимаете
короче нечего вам делать в Европе, сидите в Украине. Недалеко от Раши мозгами ушли.
показать весь комментарий
21.10.2022 21:07 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2022 21:27 Ответить
что касается юга - Херсон может возьмут и первым, но главные бои будут за Мелитополь - это и есть тот самый сухопутный коридор в Крым, который был необходим Путину.
показать весь комментарий
20.10.2022 12:13 Ответить
Какашніца! Хто такий «Пуцін» ?
показать весь комментарий
21.10.2022 21:28 Ответить
У ваших ні,а у ЗСУ досить і зброї і мотивації. Ви тут з учора,мабуть з фронту додому на ротацію
показать весь комментарий
20.10.2022 12:16 Ответить
ЗСУ бийте рашистських пітарасів без жалю, бо то не люди, а гній.
показать весь комментарий
20.10.2022 12:08 Ответить
В одних местах по телефонам мамашкам своим жуть читают, плачут--- в других местах, на донбалласте особо, бои жёсткие неделями идут! А ведь сразу было ясно, что там самые мотивированные, им терять нечего теперь. Сколько можно было показывать как бабы завывали там с лета ещё? Здесь враг настоящий--- пора усвоить. До победы далеко.
показать весь комментарий
20.10.2022 12:14 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2022 12:14 Ответить
 
 