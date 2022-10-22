Україна чекає від Німеччини боєприпаси для захисту критичної інфраструктури, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про загрозу нової хвилі біженців до Європи у зв’язку з постійними обстрілами Росією об’єктів критичної інфраструктури.
Про це він сказав в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Якщо в Україні більше не буде ні електрики, ні опалення, ні води, це може викликати нове міграційне цунамі", - сказав він.
Шмигаль звинуватив Росію у бажанні "занурити Україну в гуманітарну катастрофу", атакуючи її цивільну інфраструктуру.
З огляду на це, він попросив надати "мобільне обладнання для виробництва електроенергії та тепла", а також обладнання для очищення води. Паливо для генераторів ще є "на даний момент", "але якщо буде масштабний збій в електро- та теплопостачанні, то нам знадобиться більше". Тоді Україні також знадобиться "імпорт електроенергії" із Заходу. Крім того, прем'єр-міністр звернувся до Німеччини з проханням якнайшвидше надати подальшу військову допомогу.
Україна "з нетерпінням" чекає на нові боєприпаси, які потрібні "прямо зараз", сказав Шмигаль.
"Це буквально питання днів" – заявив прем’єр.
За його словами, також необхідні глушилки для протидії "20-30 іранським безпілотникам-камікадзе", які Росія щодня використовує проти України.
Шмигаль високо оцінив нещодавно поставлений німецький зенітно-ракетний комплекс "IRIS-Т". Зараз він використовується і "вже врятував багато-багато життів", зазначив прем’єр.
У понеділок Шмигаль та канцлер Німеччини Олаф Шольц відкриють німецько-український економічний форум у Берліні, де вищі представники обох країн обговорять питання відновлення України. Кілька міністрів з України приїдуть до Берліна або будуть на зв'язку в режимі онлайн, повідомили організатори.
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Звісно це дешевше наслідків, але як пояснити лохторату, до того, як наслідки настануть, що треба затягнути паски і безпека понад усе, і це дешевше ніж наслідки? Якби зробили хоча б за 3 роки 2000 Вільх і Вільха-М штук 1000 + Сапсанів штук 200 на дальність 500 км, без обмежень по договору, то війни б не було, бо ми б знищили усі частини військові, і аеродроми в зоні 500 км від кордону і скупчення угрупувань, збили наступ ще на кордоні. А сотнею Нептунів в тому числі повітряного базування потопили б увесь флот. 10000 Стугн зупинили б усі танки. Свою зрк б не встигли зробити, але в 2023 році була б у серії вже. Якби лохторат адекватний був і розумів деякі речі, найбільш елементарні.
Він тут очолює секту шольцистів.
А за вісім місяців хто заважає налагодити виробництво ракет? У тій же Польщі, таке собі "спільне підприємство"! Чи "не на часі"?!
до речі - рекомендую ОФІГЕННИЙ МАТЕРІАЛ
21 окт. 2022 г. У Вищому антикорупційному суді - аншлаг. Там одночасно обирали запобіжні заходи фігурантам аж двох гучних корупційних справ - екс-головному податківцю Роману Насірову і забудовнику Максиму Микитасю. Микитась - фігурант справи Олега Татарова, заступника голови ОП Андрія Єрмака. Яку роль Татаров відіграє в цих справах і що світить обом підозрюваним в корупції?
Нова справа Насірова / Екс-боса Татарова відправили в камеру / Рекордний хабар 22 млн ЄВРО
https://youtu.be/a9wvZSFTSzI
А тепер, звісно ж, Німеччина винувата, що у нас не вистачає *********** та багато чого іншого
( совісті, патріотизму та кваліфікації у влади, - в першу чергу )!
(Очевидно, всі можливі кошти були перекинуті на "дороги"!?...)
І тепер: "Подайте, хто скільки може, а то вас расєя завоює!!!"