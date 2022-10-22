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Україна чекає від Німеччини боєприпаси для захисту критичної інфраструктури, - Шмигаль

шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про загрозу нової хвилі біженців до Європи у зв’язку з постійними обстрілами Росією об’єктів критичної інфраструктури.

Про це він сказав в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Якщо в Україні більше не буде ні електрики, ні опалення, ні води, це може викликати нове міграційне цунамі", - сказав він.

Шмигаль звинуватив Росію у бажанні "занурити Україну в гуманітарну катастрофу", атакуючи її цивільну інфраструктуру.

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З огляду на це, він попросив надати "мобільне обладнання для виробництва електроенергії та тепла", а також обладнання для очищення води. Паливо для генераторів ще є "на даний момент", "але якщо буде масштабний збій в електро- та теплопостачанні, то нам знадобиться більше". Тоді Україні також знадобиться "імпорт електроенергії" із Заходу. Крім того, прем'єр-міністр звернувся до Німеччини з проханням якнайшвидше надати подальшу військову допомогу.

Україна "з нетерпінням" чекає на нові боєприпаси, які потрібні "прямо зараз", сказав Шмигаль.

"Це буквально питання днів" – заявив прем’єр.

За його словами, також необхідні глушилки для протидії "20-30 іранським безпілотникам-камікадзе", які Росія щодня використовує проти України.

Шмигаль високо оцінив нещодавно поставлений німецький зенітно-ракетний комплекс "IRIS-Т". Зараз він використовується і "вже врятував багато-багато життів", зазначив прем’єр.

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У понеділок Шмигаль та канцлер Німеччини Олаф Шольц відкриють німецько-український економічний форум у Берліні, де вищі представники обох країн обговорять питання відновлення України. Кілька міністрів з України приїдуть до Берліна або будуть на зв'язку в режимі онлайн, повідомили організатори.

Автор: 

боєприпаси (2266) Німеччина (7345) Шмигаль Денис (4569)


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Топ коментарі
+14
хто вам заважав купувати це на протязі 2.5 років?
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22.10.2022 18:20
+11
Зелені краще затягнути свої пояси і виділити гроші на закупки ППО, а не клянчити, бо цивільні вже дозрівають їх ******* ногами за злочинну бездіяльність.
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22.10.2022 18:28
+7
А своє будувати майже три роки хто заважав, д'єрмак?!!!
А за вісім місяців хто заважає налагодити виробництво ракет? У тій же Польщі, таке собі "спільне підприємство"! Чи "не на часі"?!
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22.10.2022 18:41
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та може і це ескалація?...дуже помірковані німці
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22.10.2022 18:17 Відповісти
Так і є. Тому дали 1 iris-t з демо-комплектом *********** (а навіщо їх одразу давати)
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22.10.2022 18:35 Відповісти
хто вам заважав купувати це на протязі 2.5 років?
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22.10.2022 18:20 Відповісти
А они продавались?
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22.10.2022 18:23 Відповісти
звісно так... все продається на ринку озброєння.
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22.10.2022 18:25 Відповісти
І ядерка?
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22.10.2022 18:30 Відповісти
ти тупий?
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22.10.2022 18:37 Відповісти
А чого ж Ізраїль не хоче нам продавати, а іншим продає? Ти не розумієш, що це не просто ринок, на якому можна прийти купити ковбасу? Це зброя, тут політичні питання виходять на передній план. Ніхто не хотів провокувати росію! Та її і зараз бояться провокувати! Як і Німеччину в 30-х роках минулого століття
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22.10.2022 18:50 Відповісти
Германия не разрешала даже винтовки для биатлона продавать Украине. Тренер сборной жаловался.
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22.10.2022 18:47 Відповісти
Я та думаю що ті ж самі, що заважали їх купувати на протязі попередніх п'яти років, я вже не кажу про п'ять знищенних складів з БК.
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22.10.2022 18:49 Відповісти
1. Багато чого б не продали, щоб рашистію не обурювати, гандони. 2. а наші гандони і не хотіли купляти, 3. Це дуже дорого коштує в потрібних нам об'ємах. В нас таких коштів не було і не буде своїх.
Звісно це дешевше наслідків, але як пояснити лохторату, до того, як наслідки настануть, що треба затягнути паски і безпека понад усе, і це дешевше ніж наслідки? Якби зробили хоча б за 3 роки 2000 Вільх і Вільха-М штук 1000 + Сапсанів штук 200 на дальність 500 км, без обмежень по договору, то війни б не було, бо ми б знищили усі частини військові, і аеродроми в зоні 500 км від кордону і скупчення угрупувань, збили наступ ще на кордоні. А сотнею Нептунів в тому числі повітряного базування потопили б увесь флот. 10000 Стугн зупинили б усі танки. Свою зрк б не встигли зробити, але в 2023 році була б у серії вже. Якби лохторат адекватний був і розумів деякі речі, найбільш елементарні.
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22.10.2022 18:58 Відповісти
Ще один фантазьор... Ми склади зі старими ************ не змогли вберегти, а ти про якісь тисячі вільх... Ну де ви беретесь? Тому і бардак в країні, бо такі фантазьори нами вже 30 років керують
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22.10.2022 19:07 Відповісти
Каретель русни, це ти живеш в зелебобічній реальності, коли зробили 100 штук Вільхи, Коростельов Олег Петрович сказав, що виробничі можливості дозволяють робити набагато більше на рік, набагато більше, це до тисячі штук.
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22.10.2022 19:27 Відповісти
Та хоть мільйон. І достатньо одного зрадника, щоб це знищити за день на складі.
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22.10.2022 19:30 Відповісти
Та ніхто високотні ********** не триматиме на одному складі усі. І якщо ти не бачив, то при Порошенко Петру Олексійовичу, робилися закриті склади бетонні, по стандартам НАТО, які витримують ракетний удар. Для збарвгання саме таких коштовних речей. І чомусь навіть з купою зрадників не вдалося знищити Нептуни. Бо знайшлися люди, такі як Пашинський, Чорновол Тетяна, інші волонтери, які вивезли їх. І людина, яка знайшла несправність, яку навчюмисно зробили в одній маленькій деталі ракет.
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22.10.2022 19:41 Відповісти
Ну добре, в'їпали б пару сотень ракет по російським містам, а рашка у відповідь пару ядерних по нашим крупним містам, що далі? Звинувачував би владу, що та не наробила ядерних ракет? Ти ще не зрозумів, що вони ******* на всю голову?
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22.10.2022 20:02 Відповісти
Ракети били б по аеродромам, складам з ************, скупченню військ, командним пунктам. Немає цього всього - немає війни. Ніхто б не витрачав коштовні ракети на міста ні з прагматичної точки зору, ні з гуманістичної. Це тільки рашисти б'ють по людям і ведуть себе як абсолютне зло, бо такі є по своїй суті - прокляті створіння, за свої вікові злодіяння.
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22.10.2022 21:24 Відповісти
Так я за цих уйопків і кажу. Вони б і світ знищили заради своїх імперських амбіцій
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22.10.2022 22:03 Відповісти
Вот же ж неугомонный. Шольц же объяснил: к 2025-му году всё будет.
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22.10.2022 18:21 Відповісти
Шольца не ображайте а то бот Розгонов нападе.
Він тут очолює секту шольцистів.
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22.10.2022 22:27 Відповісти
Зелені краще затягнути свої пояси і виділити гроші на закупки ППО, а не клянчити, бо цивільні вже дозрівають їх ******* ногами за злочинну бездіяльність.
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22.10.2022 18:28 Відповісти
Так не продають же! Он Ізраїль відмовився продавати. Це зброя, а не продукти харчування. Тут політичні питання виходять на передній план
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22.10.2022 18:59 Відповісти
Польща, здається, замовляла в Південній Кореї. Ізраіль і не продасть, принаймні - відкрито. З ним такі справи слід обговорювати таємно, а не волати на весь світ - дай зброю.
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22.10.2022 19:04 Відповісти
Відкрито-закрито, правда вспливе. І якщо тирани переможуть, то рашисти пригадають це Ізраїлю. А так нейтралітет дозволить перевзутися в польоті.
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22.10.2022 19:13 Відповісти
Нам би Ізраіль сильно допоміг, якби розбомбив іранські заводи з виготовлення шахідів та ракет. Це було б і для Ізраілю добре, і для нас. І не порушило б ніякий нейтралітет.
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22.10.2022 19:20 Відповісти
"Це буквально питання днів", щоб настав повний колапс енергосистеми...
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22.10.2022 18:32 Відповісти
А своє будувати майже три роки хто заважав, д'єрмак?!!!
А за вісім місяців хто заважає налагодити виробництво ракет? У тій же Польщі, таке собі "спільне підприємство"! Чи "не на часі"?!
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22.10.2022 18:41 Відповісти
Ссуки зелені як нічого не робили задля оборони так і не роблять. атільки жебракують по усьому світові.
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22.10.2022 18:48 Відповісти
Ну взагалі то ракетні обстріли заважають щось будувати. А кацапських агентів до цих пір вистачає по всій Україні. Побудувати завод це не справа двох тижнів. Збудувати завод за півроку, щоб потім в нього прилетіло декілька ракет? Гроші на вітер. Тут немає вже грошей, щоб людей нагодувати...
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22.10.2022 18:55 Відповісти
А 20-30 працентав колбасников хотят, штоб мы умерли
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22.10.2022 18:44 Відповісти
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22.10.2022 19:09 Відповісти
Постійно пропоную зробити сумісне підприємство зі Словаччиною на границі в Кошице . Там стоить великий металургійний комбінат - можно лити и штампувати форми від патронів до снарядів.
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22.10.2022 19:15 Відповісти
а який буде % відкату???....отож для зеленої мразоти це головне
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22.10.2022 21:42 Відповісти
Не буде вже відкату. А хто скаже про відкат - того Філатов здасть в НАБУ

до речі - рекомендую ОФІГЕННИЙ МАТЕРІАЛ
21 окт. 2022 г. У Вищому антикорупційному суді - аншлаг. Там одночасно обирали запобіжні заходи фігурантам аж двох гучних корупційних справ - екс-головному податківцю Роману Насірову і забудовнику Максиму Микитасю. Микитась - фігурант справи Олега Татарова, заступника голови ОП Андрія Єрмака. Яку роль Татаров відіграє в цих справах і що світить обом підозрюваним в корупції?

Нова справа Насірова / Екс-боса Татарова відправили в камеру / Рекордний хабар 22 млн ЄВРО

https://youtu.be/a9wvZSFTSzI
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22.10.2022 21:51 Відповісти
Були хвилі коронавірусу, зараз хвилі біженців, аж до цунамі. Коли ж ви в тих хвилях втопитесь?
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22.10.2022 19:15 Відповісти
а свої зробити небажаемо....зелена наволочь тільки краде
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22.10.2022 21:40 Відповісти
Підоративна Республіка Німеччина у труні насусіх бачила. Ми для них люди другого сорту. А от кацапів вони **********, особливо їхні гроші.
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22.10.2022 22:25 Відповісти
Отже, і без пояснень "подоляків-арестовичів" дуже добре видно, як ви готувались до війни , пане Премєр-міністре...
А тепер, звісно ж, Німеччина винувата, що у нас не вистачає *********** та багато чого іншого
( совісті, патріотизму та кваліфікації у влади, - в першу чергу )!
(Очевидно, всі можливі кошти були перекинуті на "дороги"!?...)
І тепер: "Подайте, хто скільки може, а то вас расєя завоює!!!"
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09.12.2022 17:16 Відповісти
 
 