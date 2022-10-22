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Російські окупанти вивозять із Херсона полонених під виглядом "евакуації", - міськрада

полон,заручник

За наявною інформацією, з тимчасово захопленого Херсона загарбники під виглядом "евакуації" вивозять полонених.

Про це повідомила директор департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Херсонської міської ради Гаяне Оганесян, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Є інформація, що ввечері 20 жовтня російські загарбники під виглядом "евакуації" почали вивозити із колоній, СІЗО та ізолятора тимчасового тримання (ІТТ) в Херсоні полонених людей у невідомому напрямку. Серед полонених є як жінки, так і чоловіки", - зазначила посадовець.

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За її словами, херсонців утримували в нелюдських умовах: без нормального харчування, лікування. У камерах, розрахованих на три особи і на кількаденне перебування, місяцями утримували по 10 і більше людей.

Оганесян зауважила, що з великою ймовірністю, серед них міг бути міський голова Херсона Ігор Колихаєв.

Речниця міськради висловила сподівання, що всі полонені повернуться додому живими.

Автор: 

армія рф (17309) Херсон (3344) евакуація (2309) полонені (2259)


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