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Через ракетний удар росіян аварійно зупинився "Рівнеазот"

азот

Внаслідок ракетної атаки російських загарбників на об’єкти енергетичної інфраструктури сталися часткове знеструмлення ПрАТ "Рівнеазот" та вимушена аварійна зупинка ключових цехів із виробництва мінеральних добрив.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу групи підприємств, куди входить і "Рівнеазот". 

"Через відсутність електроенергії було зупинено цех аміаку, цех азотної кислоти, вапняково-аміачної селітри та аміачної селітри", - йдеться у повідомленні.

Зусиллями працівників зупинку цехів провели згідно з регламентами. Екологічна ситуація на підприємстві - у межах норми.

Подальше відновлення діяльності цехів відбудеться у координації з місцевою владою після відновлення стабільної подачі електроенергії двома резервними лініями, як цього вимагають технічні регламенти виробництва.

"ПРАТ "Рівнеазот" повністю виконає всі договірні обов‘язки перед фермерами та агрохолдингами з поставок мінеральних добрив в осінній сезон", - підкреслили у пресслужбі.

На підприємстві продовжує безперебійно функціонувати цех нейтралізації та очистки стічних вод. Прийом стічних вод з міста Рівне відбувається у штатному режимі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок російського обстрілу 22 жовтня на Рівненщині ушкоджено 9 будівель, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28378) Рівнеазот (27) Рівненська область (1174)


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Пишіть про це більше, щоб його остаточно добили. 8 місяців війни, а ми і далі інформуємо ворога
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23.10.2022 00:31 Відповісти
Рефреном один і той же ідіотизм.
Це тобі ІІ Світова з штірліцами і радисткою Кет, олігофрене?
Та кацапи вже за пару годин знали, куди вони влучили і з яким результатом.
Тупі олігофрени не можуть осмислити, як далеко зайшли засоби технічної розвідки та подумати, скільки у них в Україні добровільної агентури, якій і платити не треба, так вона ненавидить Україну.
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23.10.2022 08:22 Відповісти
Твій висер мені не потрібен. Навчися спілкуватися
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23.10.2022 09:03 Відповісти
Друга спроба. Не можу завантажити коментар
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23.10.2022 00:37 Відповісти
Тисніть лише один раз. Через деякий час він з'явиться. Якщо натиснете три рази, три однакові коментарі будуть на сторінці.

Схоже, що Цензор люто досять.
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23.10.2022 00:45 Відповісти
...але розв'язка близько, ще трошки потерпіти треба!
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23.10.2022 00:51 Відповісти
Якщо та фігня вибухне, то всім звіздець
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23.10.2022 07:10 Відповісти
Під Одесою такий небезпечний же Припортовий завод.
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23.10.2022 08:24 Відповісти
 
 