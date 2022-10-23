Через ракетний удар росіян аварійно зупинився "Рівнеазот"

Внаслідок ракетної атаки російських загарбників на об’єкти енергетичної інфраструктури сталися часткове знеструмлення ПрАТ "Рівнеазот" та вимушена аварійна зупинка ключових цехів із виробництва мінеральних добрив.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу групи підприємств, куди входить і "Рівнеазот".

"Через відсутність електроенергії було зупинено цех аміаку, цех азотної кислоти, вапняково-аміачної селітри та аміачної селітри", - йдеться у повідомленні.

Зусиллями працівників зупинку цехів провели згідно з регламентами. Екологічна ситуація на підприємстві - у межах норми.

Подальше відновлення діяльності цехів відбудеться у координації з місцевою владою після відновлення стабільної подачі електроенергії двома резервними лініями, як цього вимагають технічні регламенти виробництва.

"ПРАТ "Рівнеазот" повністю виконає всі договірні обов‘язки перед фермерами та агрохолдингами з поставок мінеральних добрив в осінній сезон", - підкреслили у пресслужбі.

На підприємстві продовжує безперебійно функціонувати цех нейтралізації та очистки стічних вод. Прийом стічних вод з міста Рівне відбувається у штатному режимі.

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