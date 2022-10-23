Вночі збито 16 ворожих дронів-камікадзе, - Повітряні сили
У ніч на 23 жовтня противник уже "традиційно" атакував південь країни ударними дронами-камікадзе.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
Як зазначається, силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" Повітряних Сил на Миколаївщині знищено одинадцять ворожих дронів, ще три "Shahed-136" збито іншими підрозділами Сил оборони півдня країни.
"Іще два баражуючі боєприпаси, яким вдалося прорватися з південного напрямку, знищені зенітниками Повітряного командування "Схід" та Повітряного командування "Центр" на сході та півночі України", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+15 Alex Tiger
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+12 Advokat Savchuk
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А еще было-бы лучше, что и мы будем атаковать нашими дронами дикую лапотную орду кацапию.
ПЗДЦ 21 сторіччя....
Удари ідуть по тепловій маневровій генерації та розподільній мережі. Базову атомну генерацію поки не чіпають (ЗАЕС - то окрема тема). Часткове покриття маневрових потужностей перекриють імпортом з ЄС. По генерації на території ЄС ***** бити не буде. Розподільчі мережі, трансформаторні підстанції, більш гнучкі, ніж генерація, стосовно їх розташування. Віялові відключення різної тривалості - так. Повний блекаут - ні.
Централізоване опалення вразливе. Особливо, коли рівень його централізації високий (теплоносій надходить з ТЕЦ, а не з котельні в сусідньому дворі). Якщо у вас дома опалення від ТЕЦ і ви не продумали як будете рятуватися, коли цю ТЕЦ знищать, - евакуюйтесь в цивілізований світ і спостерігайте реаліті шоу.
Ефективність ракетних атак і атак дронами ворога буде, швидше за все, падати. Вичерпування запасу запасу ракет тут не основна причина, там ще на кілька місяців щотижневих масованих ударів вистачить. Але ефективність нашої ППО росте, як через надання партнерами додаткового обладнання, так і через зростання кваліфікації операторів.
Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
ВСЕ.
До единого.
Все таки нашли способ.
Молодцы!