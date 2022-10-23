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Новини Війна
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Вночі збито 16 ворожих дронів-камікадзе, - Повітряні сили

У ніч на 23 жовтня противник уже "традиційно" атакував південь країни ударними дронами-камікадзе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Як зазначається, силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" Повітряних Сил на Миколаївщині знищено одинадцять ворожих дронів, ще три "Shahed-136" збито іншими підрозділами Сил оборони півдня країни.

"Іще два баражуючі боєприпаси, яким вдалося прорватися з південного напрямку, знищені зенітниками Повітряного командування "Схід" та Повітряного командування "Центр" на сході та півночі України", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові знищили дрон-камікадзе "Shahed-136" над Дніпропетровщиною

Вночі збито 16 ворожих дронів-камікадзе, - Повітряні сили 01

Автор: 

Миколаївська область (2273) знищення (7227) дрони (4695) Повітряні сили (2636)


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Топ коментарі
+15
Радует, что наши ВСУ нашли противоядие от этой иранской заразы.
А еще было-бы лучше, что и мы будем атаковать нашими дронами дикую лапотную орду кацапию.
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23.10.2022 08:33
+12
Наші дрони конвертировані в асфальт та мільйонні преміі чиновників оборонпрому
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23.10.2022 08:49
+4
Довбані іранці! Гнати їх треба з України "драним віником"!!!
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23.10.2022 09:10
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Радует, что наши ВСУ нашли противоядие от этой иранской заразы.
А еще было-бы лучше, что и мы будем атаковать нашими дронами дикую лапотную орду кацапию.
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23.10.2022 08:33 Відповісти
Наші дрони конвертировані в асфальт та мільйонні преміі чиновників оборонпрому
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23.10.2022 08:49 Відповісти
Если бы научились переадресацию делать....))
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23.10.2022 12:05 Відповісти
Цивілізований Світ готується онлайн реалітішоу спостерігати як українці будуть виживати взимку без енергетичної інфраструктури....
ПЗДЦ 21 сторіччя....
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23.10.2022 08:55 Відповісти
Без енергетичної інфраструктури онлайну не вийде... А взагалі так, будуть здалеку співчувати.
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23.10.2022 09:02 Відповісти
Не пісяємся в штанці, менше слухаєм обдристовичів. Буде важко, але є кілька факторів, які дозволять уникнути повного блекауту.
Удари ідуть по тепловій маневровій генерації та розподільній мережі. Базову атомну генерацію поки не чіпають (ЗАЕС - то окрема тема). Часткове покриття маневрових потужностей перекриють імпортом з ЄС. По генерації на території ЄС ***** бити не буде. Розподільчі мережі, трансформаторні підстанції, більш гнучкі, ніж генерація, стосовно їх розташування. Віялові відключення різної тривалості - так. Повний блекаут - ні.
Централізоване опалення вразливе. Особливо, коли рівень його централізації високий (теплоносій надходить з ТЕЦ, а не з котельні в сусідньому дворі). Якщо у вас дома опалення від ТЕЦ і ви не продумали як будете рятуватися, коли цю ТЕЦ знищать, - евакуюйтесь в цивілізований світ і спостерігайте реаліті шоу.
Ефективність ракетних атак і атак дронами ворога буде, швидше за все, падати. Вичерпування запасу запасу ракет тут не основна причина, там ще на кілька місяців щотижневих масованих ударів вистачить. Але ефективність нашої ППО росте, як через надання партнерами додаткового обладнання, так і через зростання кваліфікації операторів.

Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
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23.10.2022 10:55 Відповісти
Довбані іранці! Гнати їх треба з України "драним віником"!!!
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23.10.2022 09:10 Відповісти
з 35?
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23.10.2022 10:09 Відповісти
a mozhna pidirvaty tu mashynu sho zapuskaye ti drony?
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23.10.2022 10:13 Відповісти
Не можна.

Окрім того, мушу зазначити, Moskovia delenda est.
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23.10.2022 10:56 Відповісти
Щира подяка ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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23.10.2022 10:46 Відповісти
Арестович говорит что сбили ВСЕ выпущенные в сторону Украины мопеды-драндулеты.
ВСЕ.
До единого.
Все таки нашли способ.
Молодцы!
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23.10.2022 14:22 Відповісти
В Иркутске очень удачно упал Су-30,оба пилота погибли.
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23.10.2022 15:22 Відповісти
Іран і Росія нещодавно підписали нову 20-річну угоду про співпрацю. Ймовірно, між двома країнами за лаштунками триває предметне техніко-військове співробітництво. В рамках своєї більш широкої домовленості про співпрацю Іран, можливо, запропонував передачу технологій в рамках свого величезного продажу SRBM і дронів. Росія незабаром може поставити Ірану винищувачі Су-35, про що спекулювали місяцями.
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23.10.2022 21:04 Відповісти
 
 