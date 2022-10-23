Вночі збито 16 ворожих дронів-камікадзе, - Повітряні сили

У ніч на 23 жовтня противник уже "традиційно" атакував південь країни ударними дронами-камікадзе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Як зазначається, силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" Повітряних Сил на Миколаївщині знищено одинадцять ворожих дронів, ще три "Shahed-136" збито іншими підрозділами Сил оборони півдня країни.

"Іще два баражуючі боєприпаси, яким вдалося прорватися з південного напрямку, знищені зенітниками Повітряного командування "Схід" та Повітряного командування "Центр" на сході та півночі України", - йдеться у повідомленні.

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