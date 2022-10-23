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Монако (30) Ткач Михайло (133)

Батальйон "Монако": Бізнесмен Кохан вимагає спростування інформації про його причетність до "Євроенерготрейд", але зв’язок все ж є, - журналіст

кохан

Бізнесмен Едуард Кохан вимагає від "УП" та авторів фільму "Батальйон "Монако" 2. Українські елітні біженці на Лазурному узбережжі" спростування інформації, поданої про нього у розслідуванні.

Про це у Facebook повдіомив блогер та журналіст Володимир Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у розслідуванні "Батальйон "Монако" 2" журналіст Михайло Ткач заявив, що бізнесмен Едуард Кохан нібито має відношення до української компанії "Євроенерготрейд", а також що він є одним із неофіційних бенефіціарів цієї компанії.

Бізнесмен вимагає від УП спростування інформації.

"Жодного підтвердження даних висловлювань, а також джерел оприлюдненої інформації автором сюжету не надано", – йдеться в листі бізнесмена.

Кохан стверджує, що він взагалі не є громадянином України та перебуває у Франції на законних підставах, а тому взагалі не є біженцем. Також він спростовує будь-які зв'язки з компанією "Євроенерготрейд". Якщо спростування не буде, то Кохан має намір звертатися до суду.

Водночас Бондаренко заявив, що Кохана зафіксували на парковці готелю де Парі у Монте-Карло на білому Астон Мартіні DB11 (з київським держномером КА1300СТ), який належить українській фірмі "МІЖНАРОДНА ГАЗОВА КОМПАНІЯ".

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"Ця фірма зареєстрована на черкаських номінальників, так само як і "Євроенерготрейд", тому з ходу зв'язку не видно, проте він є. Наприклад, вони беруть участь в тих самих держтендерах, де "МІЖНАРОДНА ГАЗОВА КОМПАНІЯ" виступає як зручний спаринг-партнер "Євроенерготрейду". Крім того, "МІЖНАРОДНА ГАЗОВА КОМПАНІЯ" та "Євроенерготрейд" з різницею у 2 дні були перереєстровані в одній черкаській будівлі у сусідніх кімнатах. Будівля ця за адресою: м.Черкаси, вул.СВЯТОТРОЇЦЬКА, буд.73 - цікаво тим, що ним володіє Таран Дмитро Петрович – головний фіскал Черкаської області, йому навіть кримінальщину шили за нього. Тобто "МІЖНАРОДНА ГАЗОВА КОМПАНІЯ" та "Євроенерготрейд" оселилися у головного податківця Черкас з метою відбривати різного роду перевіряльників та переслідувачів. До речі, у Києві "Євроенерготрейд" мав купу кримінальних справ саме з ухилення та безтоварки, а тут поєднали приємне з корисним", - пояснив журналіст.

За словами Бондаренка, також є й інші факти.

"Таким чином зв'язок "Кохан-Астон Мартін - "МІЖНАРОДНА ГАЗОВА КОМПАНІЯ" - "Євроенерготрейд" для мене очевидний. Мало не забув, інтереси "Євроенерготрейду" у судах представляв Максим Євгенович Дирдін (нардеп СН), дружина якого Ірина Володимирівна Дирдіна. Дирдіна - представник Юлії Льовочкіної в наглядовій раді банку "Кліринговий дім". Дирдіна керувала юрфірмою "Пузанов та партнери" (нині "Сі.Ті.Ар"), яку заснував нардеп Олександр Пузанов - друг і довірена особа Льовочкіна. Дочка генпрокурора Андрія Костіна - Анастасія - помічниця чоловіка Дірдіної нардепа Максима Дирдіна, який був заступником директора юрфірми "Пузанов та партнери" (нині "Сі.Ті.Ар")", - підсумував він.

Також дивіться: Батальйон "Монако"-2. Українські елітні біженці на Лазурному узбережжі. ВIДЕО

Батальйон Монако: Бізнесмен Кохан вимагає спростування інформації про його причетність до Євроенерготрейд, але зв’язок все ж є, - журналіст 01

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Топ коментарі
+14
Потім ця наволоч повернеться і буде вчити нас як жити.
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23.10.2022 14:02
+8
А "шо такоє"? В когось підгорати почало!
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23.10.2022 14:03
+8
Дбр тільки клістрони відбирати може?
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23.10.2022 14:15
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В Иркутске упал военный самолёт. Предварительно, это Су-30, вылетевший после ремонта с авиазавода. Борт упал в микрорайоне Ново-Ленино на двухэтажный дом.
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23.10.2022 13:53 Відповісти
і шо? яке це має відношення до теми?
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23.10.2022 14:02 Відповісти
відношення взагалі ноль до теми,хоча хто зна...я просто хотів людям принести хороший настрій хорошою новиною
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23.10.2022 14:08 Відповісти
Людина просто поділилася чудовою новиною, що тут такого
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23.10.2022 14:45 Відповісти
Просто хороша новина, хіба ні?
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23.10.2022 14:46 Відповісти
Мабуть його в Україну «чомусь не пускають», щоб на місці усе спокійно повішати, знов таки ж, рахамія міг би «пахлапатать», як за абрамовича!!
Живу копійчину б забашляв, бо де ж харчєватся??
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23.10.2022 14:01 Відповісти
Потім ця наволоч повернеться і буде вчити нас як жити.
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23.10.2022 14:02 Відповісти
А "шо такоє"? В когось підгорати почало!
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23.10.2022 14:03 Відповісти
яка влучна колись була реклама, просто - шедевральна!!!!

©свій до свого по своє.... до чужого джерела, не тягніть долонь, йдіть до СВОГО, по СВОЄ, пийте - оболнонь SauvignonЬ!!!! 😀😀😀😀
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23.10.2022 14:06 Відповісти
Дбр тільки клістрони відбирати може?
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23.10.2022 14:15 Відповісти
хто кого кохан?
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23.10.2022 14:17 Відповісти
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23.10.2022 14:21 Відповісти
Так,справді чудасія,- мільйонери та мультимільйонери з початком війни виїхали з країни.Шок,сенсація 😲Їхнім місцезнаходженням цікавляться спецслужби.
Законність перебування за кордоном студії квартал 95 ,та подібного мотлоху при грошах нікого не цікавить.
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23.10.2022 14:35 Відповісти
Сволота Кохан просто хоче по-швидкому винюхати джерела витоку інформації, щоб їх ліквідувати. Хрін йому, сподіваюся, що журналісти не поведуться.
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23.10.2022 15:42 Відповісти
Воно вже не є громадянином України,хоча користується авто на українських номерах,і після війни знову полізе до нас,поповнювати свою,вже не українську, мошну з тих підприємств,до яких він (по його заявам) не причетний...
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23.10.2022 17:32 Відповісти
 
 