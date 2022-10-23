Батальйон "Монако": Бізнесмен Кохан вимагає спростування інформації про його причетність до "Євроенерготрейд", але зв’язок все ж є, - журналіст

Бізнесмен Едуард Кохан вимагає від "УП" та авторів фільму "Батальйон "Монако" 2. Українські елітні біженці на Лазурному узбережжі" спростування інформації, поданої про нього у розслідуванні.

Про це у Facebook повдіомив блогер та журналіст Володимир Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у розслідуванні "Батальйон "Монако" 2" журналіст Михайло Ткач заявив, що бізнесмен Едуард Кохан нібито має відношення до української компанії "Євроенерготрейд", а також що він є одним із неофіційних бенефіціарів цієї компанії.

Бізнесмен вимагає від УП спростування інформації.

"Жодного підтвердження даних висловлювань, а також джерел оприлюдненої інформації автором сюжету не надано", – йдеться в листі бізнесмена.

Кохан стверджує, що він взагалі не є громадянином України та перебуває у Франції на законних підставах, а тому взагалі не є біженцем. Також він спростовує будь-які зв'язки з компанією "Євроенерготрейд". Якщо спростування не буде, то Кохан має намір звертатися до суду.

Водночас Бондаренко заявив, що Кохана зафіксували на парковці готелю де Парі у Монте-Карло на білому Астон Мартіні DB11 (з київським держномером КА1300СТ), який належить українській фірмі "МІЖНАРОДНА ГАЗОВА КОМПАНІЯ".

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"Ця фірма зареєстрована на черкаських номінальників, так само як і "Євроенерготрейд", тому з ходу зв'язку не видно, проте він є. Наприклад, вони беруть участь в тих самих держтендерах, де "МІЖНАРОДНА ГАЗОВА КОМПАНІЯ" виступає як зручний спаринг-партнер "Євроенерготрейду". Крім того, "МІЖНАРОДНА ГАЗОВА КОМПАНІЯ" та "Євроенерготрейд" з різницею у 2 дні були перереєстровані в одній черкаській будівлі у сусідніх кімнатах. Будівля ця за адресою: м.Черкаси, вул.СВЯТОТРОЇЦЬКА, буд.73 - цікаво тим, що ним володіє Таран Дмитро Петрович – головний фіскал Черкаської області, йому навіть кримінальщину шили за нього. Тобто "МІЖНАРОДНА ГАЗОВА КОМПАНІЯ" та "Євроенерготрейд" оселилися у головного податківця Черкас з метою відбривати різного роду перевіряльників та переслідувачів. До речі, у Києві "Євроенерготрейд" мав купу кримінальних справ саме з ухилення та безтоварки, а тут поєднали приємне з корисним", - пояснив журналіст.

За словами Бондаренка, також є й інші факти.

"Таким чином зв'язок "Кохан-Астон Мартін - "МІЖНАРОДНА ГАЗОВА КОМПАНІЯ" - "Євроенерготрейд" для мене очевидний. Мало не забув, інтереси "Євроенерготрейду" у судах представляв Максим Євгенович Дирдін (нардеп СН), дружина якого Ірина Володимирівна Дирдіна. Дирдіна - представник Юлії Льовочкіної в наглядовій раді банку "Кліринговий дім". Дирдіна керувала юрфірмою "Пузанов та партнери" (нині "Сі.Ті.Ар"), яку заснував нардеп Олександр Пузанов - друг і довірена особа Льовочкіна. Дочка генпрокурора Андрія Костіна - Анастасія - помічниця чоловіка Дірдіної нардепа Максима Дирдіна, який був заступником директора юрфірми "Пузанов та партнери" (нині "Сі.Ті.Ар")", - підсумував він.

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