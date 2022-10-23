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канікули (90) Рівне (562) школа (2180)

Через вчорашній ракетний удар школи Рівного йдуть на канікули

школа

З понеділка, 24 жовтня, у школах Рівного розпочинаються осінні канікули. Вони триватимуть тиждень.

Про це повідомив у Telegram міський голова Рівного Олександр Третяк, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 23 жовтня на позачерговому засіданні Комісії ТЕБ і НС з питань ліквідації наслідків ракетного удару було прийнято рішення від завтра і на весь наступний тиждень (24.10. – 30.10) рівненських школярів відправити на осінні канікули. Відповідно, попереднє рішення про об’єднання осінніх та зимових канікул вважається недійсним.

Садочки працюють у звичному режимі. У випадках, коли буде відсутнє водопостачання чи електроенергія - рішення буде прийматися додатково.

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Розйо*б - вже другий Ка-52 русні за добу.
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23.10.2022 14:59 Відповісти
Вместо арифметики и ботаники школяры займутся изучением войны во всех аспектах.
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23.10.2022 15:00 Відповісти
Сложно победить в войне , когда неадекватный сосед кидает вам через забор гранаты . А ответить нечем . Ничего , что-нибудь придумаем .
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23.10.2022 15:18 Відповісти
А в нас навпаки малих школяриків до класів запрошують
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23.10.2022 15:27 Відповісти
Хто в темі, скільки приблизно часу треба, щоб відновити зруйнований енергетичний об'єкт? Я розумію, що для трансформаторної будки і великої районної ТЕЦ будуть різні терміни, і можуть бути різні масштаби руйнування, але якщо взяти поганий випадок - практично знищено великий об'єкт?
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23.10.2022 16:47 Відповісти
 
 