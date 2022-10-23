Из-за вчерашнего ракетного удара школы Ривного уходят на каникулы

С понедельника, 24 октября, в школах Ривного начинаются осенние каникулы. Они продлятся неделю.

Об этом сообщил в Telegram городской голова Ровно Александр Третьяк, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 23 октября, на внеочередном заседании Комиссии ТЭБ и ЧС по вопросам ликвидации последствий ракетного удара было принято решение с завтрашнего дня и на всю следующую неделю (24.10. – 30.10) ривненских школьников отправить на осенние каникулы. Соответственно, предварительное решение об объединении осенних и зимних каникул считается недействительным.

Садики работают в обычном режиме. В случаях, когда отсутствует водоснабжение или электроэнергия - решение будет приниматься дополнительно.

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