Из-за вчерашнего ракетного удара школы Ривного уходят на каникулы
С понедельника, 24 октября, в школах Ривного начинаются осенние каникулы. Они продлятся неделю.
Об этом сообщил в Telegram городской голова Ровно Александр Третьяк, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня, 23 октября, на внеочередном заседании Комиссии ТЭБ и ЧС по вопросам ликвидации последствий ракетного удара было принято решение с завтрашнего дня и на всю следующую неделю (24.10. – 30.10) ривненских школьников отправить на осенние каникулы. Соответственно, предварительное решение об объединении осенних и зимних каникул считается недействительным.
Садики работают в обычном режиме. В случаях, когда отсутствует водоснабжение или электроэнергия - решение будет приниматься дополнительно.
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Максім ХОЙ #398010
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