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Новости Война
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Из-за вчерашнего ракетного удара школы Ривного уходят на каникулы

школа

С понедельника, 24 октября, в школах Ривного начинаются осенние каникулы. Они продлятся неделю.

Об этом сообщил в Telegram городской голова Ровно Александр Третьяк, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 23 октября, на внеочередном заседании Комиссии ТЭБ и ЧС по вопросам ликвидации последствий ракетного удара было принято решение с завтрашнего дня и на всю следующую неделю (24.10. – 30.10) ривненских школьников отправить на осенние каникулы. Соответственно, предварительное решение об объединении осенних и зимних каникул считается недействительным.

Садики работают в обычном режиме. В случаях, когда отсутствует водоснабжение или электроэнергия - решение будет приниматься дополнительно.

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Автор: 

каникулы (136) Ровно (529) школа (3013)


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Розйо*б - вже другий Ка-52 русні за добу.
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23.10.2022 14:59 Ответить
Вместо арифметики и ботаники школяры займутся изучением войны во всех аспектах.
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23.10.2022 15:00 Ответить
Сложно победить в войне , когда неадекватный сосед кидает вам через забор гранаты . А ответить нечем . Ничего , что-нибудь придумаем .
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23.10.2022 15:18 Ответить
А в нас навпаки малих школяриків до класів запрошують
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23.10.2022 15:27 Ответить
Хто в темі, скільки приблизно часу треба, щоб відновити зруйнований енергетичний об'єкт? Я розумію, що для трансформаторної будки і великої районної ТЕЦ будуть різні терміни, і можуть бути різні масштаби руйнування, але якщо взяти поганий випадок - практично знищено великий об'єкт?
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23.10.2022 16:47 Ответить
 
 