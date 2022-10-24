УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11871 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 025 7
Генштаб ЗС (6059) втрати (4281)

4 гаубиці та 2 РСЗВ "Ураган" із розрахунками, - Генштаб ЗСУ уточнив втрати ворога за 22 жовтня

ураган

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про уточнені втрати російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб у офіційному фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "За уточненою інформацією, підтверджено знищення особового складу та техніки противника за 22 жовтня поточного року. В районі міста Енергодар, в результаті вогневого ураження, було знищено 4 гаубиці Д-30, 3 вантажівки з боєприпасами, до 50 військовослужбовців противника, ще близько 40 - поранено. На одному з напрямків, уражено 2 одиниці РСЗВ "Ураган" ворога разом з бойовими розрахунками".

Також читайте: Російські мобілізовані мають проблеми із забезпеченням. На херсонському напрямку солдати не мають військового взуття, - Генштаб

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Good night, motherfucker!
https://www.youtube.com/watch?v=LZL7iEmY2jo
показати весь коментар
24.10.2022 00:56 Відповісти
Супер!!!Слава ЗСУ!!!Надеюсь,никопольчане избавятся от ежедневных обстрелов.
показати весь коментар
24.10.2022 00:59 Відповісти
Якби не новий асфальт, гаймарси б хиталися потихенечку по вибоям та потрапили б під ураження.
показати весь коментар
24.10.2022 01:22 Відповісти
Якби не він, то рашисти б не заходили колонами з такою швидкістю
показати весь коментар
24.10.2022 09:23 Відповісти
Хто він?
показати весь коментар
24.10.2022 11:55 Відповісти
Це звідки уразили Енергодар...хотя,нехай атакують,досить оркам там сидіти
показати весь коментар
24.10.2022 01:24 Відповісти
Гарна новина.
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
24.10.2022 03:16 Відповісти
 
 