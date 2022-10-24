4 гаубиці та 2 РСЗВ "Ураган" із розрахунками, - Генштаб ЗСУ уточнив втрати ворога за 22 жовтня
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про уточнені втрати російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб у офіційному фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "За уточненою інформацією, підтверджено знищення особового складу та техніки противника за 22 жовтня поточного року. В районі міста Енергодар, в результаті вогневого ураження, було знищено 4 гаубиці Д-30, 3 вантажівки з боєприпасами, до 50 військовослужбовців противника, ще близько 40 - поранено. На одному з напрямків, уражено 2 одиниці РСЗВ "Ураган" ворога разом з бойовими розрахунками".
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