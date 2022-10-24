Телеканал Russia Today "припинив співпрацю" з пропагандистом Красовським, який пропонував топити у річці українських дітей

Російський пропагандистський канал Russia Today припинив співпрацю з ведучим Антоном Красовським після його заяви про те, що потрібно топити українських дітей, які вважають, що територія України окупована Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистку, головного редактора RT Маргариту Симоньян.

"Наразі я зупиняю нашу співпрацю, оскільки ні я, ні решта колективу RT не можемо дозволити, щоб промайнула навіть думка про те, що хтось із нас здатний розділяти подібну "дичину". Здивування, що тут скажеш", - зазначила вона.

Водночас Симоньян заявила, що "складно повірити, щоб Красовський щиро вважав, що потрібно топити дітей". Вона назвала висловлювання Красовського "диким і огидним", але "можливо, Антон пояснить, яким тимчасовим божевіллям воно було викликане і як зірвалося з його язика".

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