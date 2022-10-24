Росія свідомо продовжує блокувати роботу "зернового коридору", - Братчук

Порти Одеської області значно зменшили свої потужності роботи через РФ. Вчора, 23 жовтня, порти працювали на 30% менше запланованого через обстріли

Про це повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжує свою роботу "зерновий коридор", не дивлячись на те, що Росія намагається впливати на роботу цієї зернової ініціативи та враховуючи масовані ракетні удари. За останні дні порти працювали на 30% менше тих обсягів, які планували. Однак напередодні судна все ж вийшли з наших портів і йдуть до Африки, Азії та Європи"", - сказав Братчук.

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