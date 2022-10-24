УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11795 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 488 3
зерно (3092) Одеська область (2998) Братчук (145)

Росія свідомо продовжує блокувати роботу "зернового коридору", - Братчук

зерно,корабель

Порти Одеської області значно зменшили свої потужності роботи через РФ. Вчора, 23 жовтня, порти працювали на 30% менше запланованого через обстріли

Про це повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжує свою роботу "зерновий коридор", не дивлячись на те, що Росія намагається впливати на роботу цієї зернової ініціативи та враховуючи масовані ракетні удари. За останні дні порти працювали на 30% менше тих обсягів, які планували. Однак напередодні судна все ж вийшли з наших портів і йдуть до Африки, Азії та Європи"", - сказав Братчук. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні з портів Великої Одеси вийшли 6 суден із 227 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи, - Мінінфраструктури. ФОТОрепортаж

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У цій новині не вказана головна причина "затику" кораблів у протоці: москалі свідомо затягують інспекцію українських вантажів.

Тобто: за угодою, вони мають право огляду кожного судна, що перевозить укранську пшеницю.
показати весь коментар
24.10.2022 15:53 Відповісти
Навіщо взагалі якись перемовини з Путлером ? Це йому потрібно щоб його залучити для різних інших переговорів і він взагалі став знову рукостисканою персоною у світі. Зеля це чудово розуміє і йому допомагає.
показати весь коментар
24.10.2022 16:07 Відповісти
Ще запереживаємо, чи когось не нагодували, народу від цього ні копійки не перепаде.
показати весь коментар
24.10.2022 16:10 Відповісти
 
 