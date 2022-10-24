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розвідка (3804) росія (63568) літак (2853)

Літак, який впав на будинок в Іркутську, зазнав катастрофи через низьку якість проведених ремонтних робіт, - ГУР МО

росія,іркутськ

Літак проходив випробовування після проведення ремонтних робіт.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"В результаті льотних випробовувань двох літаків Су-30СМ над іркутськом, один з них зазнав аварії та впав на житловий будинок. Екіпаж загинув. Відомо, що обидва літаки проходили випробовування після проведення ремонтних робіт. Один з них після виконання плану польоту приземлився на аеродромі, другий залишився в повітрі, а екіпаж 20 хвилин не виходив на зв’язок.

Перший літак злетів знову та наблизився до аварійного судна. Пілоти візуально засвідчили, що екіпаж аварійного літака – загинув, ймовірно через несправну кисневу систему. Після закінчення палива, несправний літак впав на житловий будинок в районі ново-леніно", - йдеться в повідомленні.

В ГУР МО зазначили, що катастрофа російського літака пов’язана з низьким рівнем виконання ремонтних робіт.

"В результаті під час польоту відбулась розгерметизація салону. Екіпаж не зміг катапультуватись, що призвело до загибелі обох пілотів. Ім’я одного із загиблих – Віктор Крюков", - додали в Головному управлінні розвідки.

Нагадаємо, раніше у російському Іркутську військовий літак упав на двоповерховий будинок.

Читайте: Мобілізованих у РФ почали забезпечувати бронежилетами і шоломами іранського виробництва, - ГУР

Автор: 
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Топ коментарі
+16
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24.10.2022 18:09
+10
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24.10.2022 18:06
+9
Слава Україні !!! Героям слава !!!
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24.10.2022 18:11
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мацква считает что птицы виноваты
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24.10.2022 17:55 Відповісти
*****
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24.10.2022 17:56 Відповісти
а тенденции ? ))))
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24.10.2022 18:12 Відповісти
Это все последствия не только войны или СВО как любит говорить Путин это все 30 лет после распада СССР на России шло очковтирательство и воровство сначала тысяч потом десятки тысяч быстро ставшие сотнями там и миллионы быстро перетеклив миллиарды и не только рубликов но и валюта...полный пофигизм вера с СЦАРЯ к кбудто сцарь Ворва махнет уркой и появится новый качественынй самолет или оригинальные запчастик нему разрушена база подготовки специалистов ПТУ техникум вух вузы при заводах закупка высокоточных станков не только произвотдства но и контьроля качества..а остался кувалда плоскогубцы молоток и пьяное авось пронесет.и атк сойдеет...это не в оправдание это факт надеюсь что многие в мире расслабон получать стали мир красота ляпота Путин к слову сказать сделал благое дело разбудил ВПК НАТо евросоюза стран Европы Азии Японии Индии и Южной Америки автсралии сейчас происходит РЕВОЛЮЦИОЛННОЕ ГЛОБАЛЬНОЕ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ВПК подготоки кадров специалистов для ВАПК и промышленности двойного назнеачения армии флота авиации систем элеткронного уровня кадры айтишники и так далее..как не говорим-а война- это катализатор научных открытий инженерных решений внедрение в промышленность военную а там и гражданскую многих иноваций открытий.. и следовательно рывок в науке прикладных дисциплинах включая медищину биологию химию и так далее...и то что в России такое было было и хуже в Украине..НО НАДЕЮСЬ заплатив такую цену кровью и жизнями мы пересмотрим многи вещи-- которые раньше были погизмом равнодушием или очковтирательством...
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24.10.2022 18:28 Відповісти
Всьо как любят лапатнікі-із гавна і палак...Ізалєнту навєрна в етат раз проста укралі...
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24.10.2022 17:56 Відповісти
То всьо гуйня - бо ж міг бути ворожий Натівський літак!
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24.10.2022 18:00 Відповісти
не не нормально(ремонт)
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24.10.2022 18:03 Відповісти
По ходу полупьяный слесарь, типа, кислородный редуктор поставил наоборот или забил молотком датчик давления.....
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24.10.2022 18:04 Відповісти
Цей випадок є просто ще однією ілюстрацією стану технологічної дисципліни в Росії. Авіація має ту особливість, що в ній все має бути на 100% добре. Це несправний автомобіль просто зупиниться, а на літак діють сили гравітації. Тому - або добре, або ніяк. Ці, нинішні, нічого свого створити вже не можуть. Так мало того, вони й старе, що дісталося від попереднього покоління, вже насилу експлуатують. Ні, права все ж таки була внучка Брежнєва, яка кілька років на одному з ток-шоу завияла - "Та ви навіть не можете нормально пофарбувати те, що мій дід побудував"
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24.10.2022 18:04 Відповісти
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24.10.2022 18:06 Відповісти
Камасутра для винищувачів, або Біда ВКС РФ - криві руки чи криві болти?
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24.10.2022 18:08 Відповісти
алкоголизм в третьем поколении - вот вся причина их "успехов в авиастроении"
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25.10.2022 03:03 Відповісти
разможение самолётов по парашному. не только в хвост, но и в гриву ))
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24.10.2022 18:09 Відповісти
ой *** як смішно а фотки "мигородської піраміди" запостити не хочеш,я бачу дуже весело ржати з кацапів,а потім проклинати їх коли вони незважаючи на втрати все одно наносять нам шкоду.
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24.10.2022 22:36 Відповісти
подключили подачу кислорода к выхлопной, сделав такой себе "ґазваґен" по парашному. браво и бис!
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24.10.2022 18:07 Відповісти
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24.10.2022 18:09 Відповісти
Слава Україні !!! Героям слава !!!
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24.10.2022 18:11 Відповісти
- Не заводится!
- Давай с толкача!
- Есть контакт!
- Поехали!
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24.10.2022 18:25 Відповісти
потому что не надо ставить в гидравлику те же трубки, что и на тормозную систему "приоры".
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24.10.2022 18:30 Відповісти
ну якщо мо парашки -тоді так
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24.10.2022 18:41 Відповісти
Слесарь в трениках напердел в балоны.
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24.10.2022 19:04 Відповісти
я би не казав, що низка якість, навпаки, дуже висока
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24.10.2022 19:28 Відповісти
Если одну проблему можно решить с помощью асфальтоукладчика, то что делать с дорогами???(с)
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24.10.2022 19:36 Відповісти
Чому ГУР МО знає про низьку якість ремонту в іркутську,і чому воно не знало про напад мордору 24 лютого?
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24.10.2022 19:50 Відповісти
ГУР МО рашки все знало про напад мордору 24 лютого
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25.10.2022 03:04 Відповісти
 
 