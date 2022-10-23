Військовий літак упав на двоповерховий будинок у російському Іркутську. ВIДЕО
В Іркутську військовий літак впав на житловий будинок.
Про це повідомляє РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.
"Іркутський губернатор повідомив, що, за попередніми даними, літак Су впав на двоповерховий будинок", - зазначає видання.
В МНС РФ заявили, що два пілоти загинули. Жертв серед цивільного населення немає.
Топ коментарі
+80 Владимир Николенко #234291
показати весь коментар23.10.2022 13:57
+50 Прощай немытая раССея
показати весь коментар23.10.2022 13:55
+46 Богдан Наконечний
показати весь коментар23.10.2022 14:10
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
1 2 3
амфаш
показати весь коментар24.10.2022 10:53 Відповісти Мені подобається 0
Сторінка 3 з 3
1 2 3
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль