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Військовий літак упав на двоповерховий будинок у російському Іркутську. ВIДЕО

В Іркутську військовий літак впав на житловий будинок.

Про це повідомляє РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

"Іркутський губернатор повідомив, що, за попередніми даними, літак Су впав на двоповерховий будинок", - зазначає видання.

В МНС РФ заявили, що два пілоти загинули. Жертв серед цивільного населення немає.

Також дивіться: "Тикай быстрее! Саша, бегом!", - відеореєстратор зафіксував падіння військового літака в російському Єйську. ВIДЕО

Автор: 

росія (65336) літак (2912)


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Топ коментарі
+80
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23.10.2022 13:57
+50
Это был штаб "Азова" или ИГИЛ?.....
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23.10.2022 13:55
+46
а мені жаль! Жаль, що не дотягнув до 9-поверхівки. що неподалік
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23.10.2022 14:10
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"Упавший самолет - Су-30, выполнявший испытательный полет. По данным издания "Твой Иркутск", оба пилота https://www.irk.ru/news/20221023/plane/ погибли : предположительно, они задохнулись, еще находясь в воздухе в кабине. Якобы неподвижно сидящих пилотов видел экипаж второго Су-30 незадолго до падения. О пострадавших и погибших на земле пока ничего не известно."
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24.10.2022 10:53 Відповісти
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