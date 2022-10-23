Військовий літак упав на двоповерховий будинок у російському Іркутську. ВIДЕО

В Іркутську військовий літак впав на житловий будинок.

Про це повідомляє РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

"Іркутський губернатор повідомив, що, за попередніми даними, літак Су впав на двоповерховий будинок", - зазначає видання.

В МНС РФ заявили, що два пілоти загинули. Жертв серед цивільного населення немає.

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