Военный самолет упал на двухэтажное здание в российском Иркутске. ВИДЕО
В Иркутске военный самолет упал на жилой дом.
Об этом сообщает РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.
"Иркутский губернатор сообщил, что, по предварительным данным, самолет Су упал на двухэтажное здание", - отмечает издание.
В МЧС РФ заявили, что два пилота погибли. Жертв среди гражданского населения нет.
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амфаш
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