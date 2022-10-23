Военный самолет упал на двухэтажное здание в российском Иркутске. ВИДЕО

В Иркутске военный самолет упал на жилой дом.

Об этом сообщает РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

"Иркутский губернатор сообщил, что, по предварительным данным, самолет Су упал на двухэтажное здание", - отмечает издание.

В МЧС РФ заявили, что два пилота погибли. Жертв среди гражданского населения нет.

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