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Военный самолет упал на двухэтажное здание в российском Иркутске. ВИДЕО

В Иркутске военный самолет упал на жилой дом.

Об этом сообщает РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

"Иркутский губернатор сообщил, что, по предварительным данным, самолет Су упал на двухэтажное здание", - отмечает издание.

В МЧС РФ заявили, что два пилота погибли. Жертв среди гражданского населения нет.

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Автор: 

россия (95546) самолет (3591)


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Топ комментарии
+80
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23.10.2022 13:57
+50
Это был штаб "Азова" или ИГИЛ?.....
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23.10.2022 13:55
+46
а мені жаль! Жаль, що не дотягнув до 9-поверхівки. що неподалік
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23.10.2022 14:10
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"Упавший самолет - Су-30, выполнявший испытательный полет. По данным издания "Твой Иркутск", оба пилота https://www.irk.ru/news/20221023/plane/ погибли : предположительно, они задохнулись, еще находясь в воздухе в кабине. Якобы неподвижно сидящих пилотов видел экипаж второго Су-30 незадолго до падения. О пострадавших и погибших на земле пока ничего не известно."
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24.10.2022 10:53 Ответить
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