"Твердження Росії про українську "брудну бомбу" абсурдні, - Столтенберг "

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, коментуючи звинувачення Росії щодо України у створенні "брудної бомби", застеріг Москву від використання неправдивих заяв як привід для ескалації війни.

Про це Столтенберг сказав в інтерв’ю Politico в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Твердження про те, що Україна готується використовувати "брудні бомби" в Україні, є абсурдним", – заявив генсек Альянсу.

Він зауважив, що говорити про використання Україною "брудної бомби" на власній території", за звільнення якої вона так важко бореться, абсурдно.

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"Нас турбує те, що це частина моделі поведінки, яку ми вже бачили раніше з боку Росії – в Сирії, але також на початку війни, або безпосередньо перед початком війни в лютому. Йдеться про те, що Росія звинувачує інших у тому, що вони роблять те, що мають намір робити самі", – сказав Столтенберг.

Він застеріг Росію від використання неправдивих звинувачень "як будь-який привід для подальшої ескалації війни в Україні".

Нагадаємо, протягом неділі міністр оборони РФ Сергєй Шойгу зателефонував щонайменше трьом міністрам оборони держав НАТО - Франції, Туреччини й Британії), розповідаючи про українську "брудну бомбу".

РФ стверджує, що Україна готує удар "брудною бомбою" по своїй території, щоб звинуватити у цьому Росію.