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Твердження Росії про українську "брудну бомбу" абсурдні, - Столтенберг

нато,столтенберг

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, коментуючи звинувачення Росії щодо України у створенні "брудної бомби", застеріг Москву від використання неправдивих заяв як привід для ескалації війни.

Про це Столтенберг сказав в інтерв’ю Politico в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Твердження про те, що Україна готується використовувати "брудні бомби" в Україні, є абсурдним", – заявив генсек Альянсу.

Він зауважив, що говорити про використання Україною "брудної бомби" на власній території", за звільнення якої вона так важко бореться, абсурдно.

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"Нас турбує те, що це частина моделі поведінки, яку ми вже бачили раніше з боку Росії – в Сирії, але також на початку війни, або безпосередньо перед початком війни в лютому. Йдеться про те, що Росія звинувачує інших у тому, що вони роблять те, що мають намір робити самі", – сказав Столтенберг.

Він застеріг Росію від використання неправдивих звинувачень "як будь-який привід для подальшої ескалації війни в Україні".

Нагадаємо, протягом неділі міністр оборони РФ Сергєй Шойгу зателефонував щонайменше трьом міністрам оборони держав НАТО - Франції, Туреччини й Британії), розповідаючи про українську "брудну бомбу".

РФ стверджує, що Україна готує удар "брудною бомбою" по своїй території, щоб звинуватити у цьому Росію.

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Топ коментарі
+7
в голові абсурдного путіна з абсурдної країни, яка іде сваім путьом, не може бути чогось неабсурдного.
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24.10.2022 19:17
+4
Столтенберг касап врёт всегда это уже скрепное правило.
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24.10.2022 19:08
+4
"...використання Україною "брудної бомби" на власній території", за звільнення якої вона так важко бореться, абсурдно". А вот на территории Параши правильно и давно ею заслужено.
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24.10.2022 19:08
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Херсон, у в а г а!

Хто що бачив/чув в районі Фрегат/Набережна?

Маякніть до бота

@nadzor_kherson_bot
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24.10.2022 19:04 Відповісти
Ростислав ПЛЯТТ такой!
Чурка шойга пернула мозгом, а нормальные люди это должны всерьез(!!!) комментировать.
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24.10.2022 19:05 Відповісти
"Твердження Росії про українську "брудну бомбу" абсурдні, - Столтенберг "
путлєр і його свора прекрасно і самі знають, що абсурдні, але почали про це патякати. І, здається мені, що не просто так...
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24.10.2022 19:18 Відповісти
Столтенберг касап врёт всегда это уже скрепное правило.
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24.10.2022 19:08 Відповісти
Чому раша з великої букви?
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24.10.2022 19:08 Відповісти
"...використання Україною "брудної бомби" на власній території", за звільнення якої вона так важко бореться, абсурдно". А вот на территории Параши правильно и давно ею заслужено.
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24.10.2022 19:08 Відповісти
Срущій в чємадан коли розтуляє свою брудну пельку та робить чергові висєри-це і є брудні бомби...
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24.10.2022 19:08 Відповісти
чи можно буде віднести до класу "мокро-брудних бімб" сівоху, скинутого на позиції парашників у всцяних штанях, в які він накладе до того, коли почне підплигувати після падіння як м'ячик й витовкувати тих на гімно? чи це вже буде клас "зброя масового знищення"? )
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24.10.2022 19:09 Відповісти
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24.10.2022 19:14 Відповісти
в голові абсурдного путіна з абсурдної країни, яка іде сваім путьом, не може бути чогось неабсурдного.
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24.10.2022 19:17 Відповісти
країна абсурду - робить абсурдні заяви, а шо тут такого
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24.10.2022 19:25 Відповісти
"Розумний" мужчина цей Соплемберг.
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24.10.2022 19:28 Відповісти
Кацапи вже так забрехалися що вже їм ніхто віри не йме. Даже може колись і скажуть правду то їм не повірять... Кацапи мають стати "вигнанцями" і бути ізольовані від цивілізованого світу!
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24.10.2022 20:01 Відповісти
Особенно ***** на лаврошади утверждает! Наверное Украина и Европе, и США, угрожает атомной бомбардировкой, в первую очередь солнечный дядя - митя айфон!
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24.10.2022 20:25 Відповісти
Тут проста логіка, навіщо ЗСУ застосовувати "брудну бомбу", якщо вони і так класно виганяють ворога зі своєї території? Можливо це потрібно іншій стороні, яка киває п'ятками, щоб відвернути увагу "брудною бомбою"?
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24.10.2022 20:30 Відповісти
Не стоит забывать, что верблюдовод шойга самый - коренной руссский, из Монголии почти...
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24.10.2022 20:33 Відповісти
Черговий касапський фейк ... .https://i.obozrevatel.com/gallery/2022/10/24/2405970211515657716444808994057851754391207o.jpg

Мало того, що вкрали фото з архіву п'ятого Президента України, так навіть не здогадаоись заретишувати загальновідоме обличчя та жовто-голубий шеврон не рукаві одного з військових ЗСУ

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24.10.2022 20:32 Відповісти
 
 