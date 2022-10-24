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Кислиця - Макрону: РПЦ є невід’ємною частиною злочинного режиму

кислиця

Російська православна церква є невід’ємною частиною злочинного путінського режиму.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, відреагувавши на заяву президента Франції Емманюеля Макрона, який закликав РПЦ перестати дозволяти владі РФ маніпулювати собою і "чинити опір", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Емманюель Макрон заявив, що російська православна церква дозволяє маніпулювати собою, щоб виправдати війну в Україні, і закликав її протистояти такому тиску. Важлива річ – нею (РПЦ. - Ред.) ніхто не маніпулює, вона є невід'ємною частиною злочинного режиму", - зазначив Сергій Кислиця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон закликав РПЦ не виправдовувати війну Росії в Україні: "Потрібен опір"

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Топ коментарі
+26
нет никакой рпц... есть 12 управление фсб рашинской *********... а украинская пц мп это ее отделение ... все попы это полковники майоры и т.д.
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24.10.2022 20:07
+15
та викинути вже тій МП..конфіскувати все майно..бо ми через них спосуємо режим пуйло
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24.10.2022 20:09
+13
Макрону- бо РПЦ це НКВД КДБ ФСБ...
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24.10.2022 20:08
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нет никакой рпц... есть 12 управление фсб рашинской *********... а украинская пц мп это ее отделение ... все попы это полковники майоры и т.д.
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24.10.2022 20:07 Відповісти
Макрону- бо РПЦ це НКВД КДБ ФСБ...
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24.10.2022 20:08 Відповісти
та викинути вже тій МП..конфіскувати все майно..бо ми через них спосуємо режим пуйло
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24.10.2022 20:09 Відповісти
хоч ніколи не пізно - але запізнились вже на 31 рік...- а за цей час вони так там - на південному сході "прихожанам" мізки промивали - що сьогодні маем те що маем ...
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24.10.2022 22:09 Відповісти
Российская, ордена Ленина и Боевого красного знамени православная церьковь...
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24.10.2022 20:10 Відповісти
Це макрон має кацапський сатанат в Україні заборонити?
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24.10.2022 20:11 Відповісти
пару фактів. сбу пресує ті громади де збирають підписидля переходу. коли дружок зеленського був головою сбу, він як прихожанин московского патріархата, прикривав її злочини.
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24.10.2022 20:12 Відповісти
Кислицям і "зе лідорам" РПЦ-вона є невід'ємною частиною злочинного режиму" , антиукраїнська , ворожа до України і її народу діяльність, до сьогодні не є забороненою в Україні "слугами"при владі.Чиї в такому випадки "слуги" ???
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24.10.2022 20:15 Відповісти
То може досить ту тему мусолити! Звинуватити в співробітництві з окупантами і геть з України! Не захочуть по доброму -то можна копняками-заслужили!!!
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24.10.2022 20:16 Відповісти
РПЦ і її філія в Україна УПЦ є невідємною частиною "русского мира" пуйла в Україні. Хто до цього часу ходить до цієї секти - є ворроги України, бо вжде навіть курка розібралася де пшениця, а де полова. А Бубочка чому до цього часу не закрив цю секту? А тому, що всі "сектанти" УПЦ-РПЦ ненависники Томосу і ПЦУ, як і Голобородько, а точніше лехторат Боневтіка.
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24.10.2022 20:17 Відповісти
Забороніть нарешті ворожу секту в Україні! Скільки мільйонів мають ще загинути за гундяєво-**********-феесбешну секту? Виженіть їх з Києво_Печерської Лаври! Це ж абсурд - вороги в серці України...
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24.10.2022 20:17 Відповісти
Попи РПЦ освячують ракету SS-20 "Сатана". А хтось умовляє цих сатаністів - перестаньте благословляти на вбивства.
Що їм маленькі сатанята у зеленій формі, якщо вони самого Сатану благословили.

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24.10.2022 20:18 Відповісти
Сатана це СС-18.
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25.10.2022 03:52 Відповісти
Не так. Кислиця-Макрону: Ти довбой@б.
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24.10.2022 20:31 Відповісти
А какого года рождения макрон-патрон? Ох и модное было кино по миру в 1975-76гг, ,,Эммануэль,, еще мелодия потом была популярная долго по миру. Тогда и глянул то кино. Может макрона-патрона назвали так в честь того кина Эмануэлем? Сильвия Кристель, так вроде, роль главную сыграла там, может мамка его она? Кто только не толок в том кине героиню, особо понравилось там где студенты целым вагоном ехали по Африке, а она одна там оказалась в вагоне. Несколько серий было.
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24.10.2022 20:31 Відповісти
які ж вони наївні, думають, що в екс-совку, де викладали атеїзм в школі - справжня церква? те, як путін весь час бреше, очевидно, що він під Лукавим ходить, а не під Богом
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24.10.2022 20:36 Відповісти
вот чем киевский патриархат отличается от московского
https://uainfo.org/static/files/gallery_uploads/images/13707589_1187593227931064_4126991043610202439_n%201.jpg
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24.10.2022 21:06 Відповісти
І чому Клован їх досі з Лавр не повиганяв? Боїться, що Путін нападе?
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24.10.2022 21:46 Відповісти
За його президентства рпц в Україні лише зміцніла.
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24.10.2022 22:02 Відповісти
То може пошукаєте РПЦ в Україні?
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24.10.2022 23:03 Відповісти
 
 