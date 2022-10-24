Третій за добу російський ударний вертоліт Ка-52 збито на Херсонщині, - ПК "Південь"

У Херсонській області бійці ЗСУ збили третій за сьогоднішню добу російський вертоліт.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу повітряного командування "Південь".

"24 жовтня, близько 21.30 години, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади збито черговий російський ударний вертоліт Ка-52", - йдеться у повідомленні.

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