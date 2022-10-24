Третій за добу російський ударний вертоліт Ка-52 збито на Херсонщині, - ПК "Південь"
У Херсонській області бійці ЗСУ збили третій за сьогоднішню добу російський вертоліт.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу повітряного командування "Південь".
"24 жовтня, близько 21.30 години, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади збито черговий російський ударний вертоліт Ка-52", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
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По цінам до 24.02.2022, поки Росія могла їх виготовляти, ціна одного ~16 000 000$
Слава Захисникам України !!,
выходитьвылетать на поле, поэтому играют в меньшинстве. Но судьи с Укрпочты все равно методично их удаляют с одновременным пожизненным абонентом на концерт кобзона.
Повертайтесь якнайшвидше хлопці і дівчата Живими і Здоровими Додому!!!
Зі щитом і з ПЕРЕМОГОЮ!!!💛💙