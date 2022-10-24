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ППО (2920) Херсонщина (5364) вертоліт (865)

Третій за добу російський ударний вертоліт Ка-52 збито на Херсонщині, - ПК "Південь"

ка

У Херсонській області бійці ЗСУ збили третій за сьогоднішню добу російський вертоліт.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу повітряного командування "Південь".

"24 жовтня, близько 21.30 години, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади збито черговий російський ударний вертоліт Ка-52", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За пів години на Херсонщині збито два ударні вертольоти Ка-52, - Повітряні сили

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Топ коментарі
+57
Слава ЗСУ!!!
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24.10.2022 22:20
+46
Добре, хлопці, добре! Не зупиняйтеся і най береже вас Бог, наша віра в вас та наша підтримка!
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24.10.2022 22:22
+45
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24.10.2022 22:24
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Слава ЗСУ!!!
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24.10.2022 22:20 Відповісти
(около 15 млн долларов по курсу в октябре 2021 года). Отмечается, что в указанную стоимость не входят боеприпасы и наземное оборудование, запчасти и другие принадлежности. Значит около 60 мил долл. в унитаз раши .Могли стать вторыми Эмиратами ,а спускают все в унитаз . Нация идиотов ,внучатых племянников Шарикова ,Швондера и вертухаев.
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25.10.2022 09:15 Відповісти
Добре, хлопці, добре! Не зупиняйтеся і най береже вас Бог, наша віра в вас та наша підтримка!
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24.10.2022 22:22 Відповісти
Випускайте єнота☺️
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24.10.2022 22:22 Відповісти
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24.10.2022 22:47 Відповісти
Єнотів бережуть для ***.
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24.10.2022 23:17 Відповісти
Гарний день. Можна випускати єнота.
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24.10.2022 22:23 Відповісти
Коли вже до кацапів дійде що крокодили НЕ ЛІТАЮТЬ?!
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24.10.2022 22:24 Відповісти
А якщо і літають, то низько-низько.
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24.10.2022 22:41 Відповісти
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24.10.2022 22:24 Відповісти
Когда еноты веселятся - крокодилы разбегаются.
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25.10.2022 06:22 Відповісти
Плоский рельеф заставляет кацапню постоянно терять авиацию под Херсоном. Не буду посылать вертолеты для наблюдения прощелкают прорыв ЗСУ.
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24.10.2022 22:26 Відповісти
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24.10.2022 22:26 Відповісти
"Ка-52 «Аллигатор» (изделие «800.06)"(с) - народжений повзати, лiтати не може...
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24.10.2022 22:27 Відповісти
Як пороблено .
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24.10.2022 22:29 Відповісти
орки - гвинтокрильці вітають посадку свого наставника богуслаєва.
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24.10.2022 22:29 Відповісти
может он тяжелее воздуха был?
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24.10.2022 22:30 Відповісти
Сначала был легче.
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24.10.2022 22:32 Відповісти
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24.10.2022 22:50 Відповісти
Таких пистюлей касапская авиация не получала со времён второй мировой.
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24.10.2022 22:31 Відповісти
Десь тиждень тому було збито за сутки 6 рашистських гелікоптерів. а весною за один день ЗСУ знищили 13 літаків і гвинтокрилів.
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24.10.2022 22:55 Відповісти
Гарна відповідь наших воїнів на арешт зрадника з "мотор січі" - су ки богуслаєва.
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24.10.2022 22:32 Відповісти
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24.10.2022 22:33 Відповісти
А шо, так швидко ************услаєва арешт вплинув😜
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24.10.2022 22:39 Відповісти
де єнот?
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24.10.2022 22:40 Відповісти
Я вже тут:
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25.10.2022 00:37 Відповісти
Нема чого нам повітря псувати))
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24.10.2022 22:40 Відповісти
Кракаділи не літають
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24.10.2022 22:41 Відповісти
А скілько він коштує?
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24.10.2022 22:42 Відповісти
Зараз це вже не має значення. По даним з різних джерел, від 35% до 70%(за деякими даними навіть більше) комплектуючих імпортні. Зараз зробити такий гелікоптер буде майже неможливо.
По цінам до 24.02.2022, поки Росія могла їх виготовляти, ціна одного ~16 000 000$
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24.10.2022 22:46 Відповісти
То так і пишить відразу - безцінний ))) але я щаслива що 3 та по 16 000 000, була б ще щасливіша щоб то був останній, що в них є
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24.10.2022 22:51 Відповісти
всього на рабсії було 90 Ка-52, залишилось менше 67
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25.10.2022 09:44 Відповісти
Кари, рашистам ***** за горе, що вони принесли в Україну!!!
Слава Захисникам України !!,
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24.10.2022 22:53 Відповісти
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24.10.2022 23:07 Відповісти
Рожденный ползать - летать не может!
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24.10.2022 23:14 Відповісти
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25.10.2022 00:36 Відповісти
всегда за вертолёты болел. Наконец-то начал сокращаться разрыв между самолётами.
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24.10.2022 23:18 Відповісти
у фк вертолет плохой тренерский состав - ребята не настраивались на долгий матч
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25.10.2022 02:07 Відповісти
просто кацмические вертолёдчики - сцыкуны, и боятся выходитьвылетать на поле, поэтому играют в меньшинстве. Но судьи с Укрпочты все равно методично их удаляют с одновременным пожизненным абонентом на концерт кобзона.
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25.10.2022 02:24 Відповісти
як корабель, тьху, вертоліт назовеш, так він і попливе, тьху, полетить..., чому ж тут дивуватись...
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24.10.2022 23:19 Відповісти
а нєхєр шастать
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24.10.2022 23:33 Відповісти
Не перестають наші Воїни радувати нас такими і подібними Джекпотами!!! СЛАВА ЗСУ!!!
Повертайтесь якнайшвидше хлопці і дівчата Живими і Здоровими Додому!!!

Зі щитом і з ПЕРЕМОГОЮ!!!💛💙
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24.10.2022 23:50 Відповісти
Какой то прям день авиации.
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25.10.2022 00:03 Відповісти
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25.10.2022 00:46 Відповісти
Щось дуже схоже на історію з знищиними хаймерс, там нема стільки цих машин щоб кожен день по одній дві збивати
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25.10.2022 00:56 Відповісти
а ты посмотри на кислые обосратые рожи московских пропагандонов на тв .. сразу поверишь
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25.10.2022 02:08 Відповісти
Недавно інфа була ,що параша зосередила на кордоні України близько до 800 одиниць літаків і гелікоптерів. Нуу тоді цілком реально по 2-3 вдень збивати аналоговнєтів 👿
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25.10.2022 03:09 Відповісти
Снова ударные вертолёты России ударились об землю... Точнее, то, что от них осталось, ударилось об землю.
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25.10.2022 03:20 Відповісти
 
 