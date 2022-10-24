Зеленський про вісім місяців війни: Україна ламає так звану другу армію світу
Україна за вісім місяців війни ламає так звану другу армію світу і відтепер росія буде тільки прохачкою, зокрема випрошувати допомогу в Ірану.
Як передає Цензор.НЕТ, про сказав Президент Володимир Зеленський під час звернення.
Він зауважив, що сьогодні, 24 жовтня, рівно вісім місяців повномасштабної війни.
"Що досягнуто за цей час?Ми відстояли незалежність нашої держави – і росії це вже не змінити. Крок за кроком звільняємо українську землю. Зараз звучать Донбас, Харківщина, Херсонщина. Але звучатимуть і Запорізька область, і Крим: прийде час – і вся Україна буде вільною", - сказав Зеленський.
Він додав, що Україна ламає так звану другу армію світу – і відтепер Росія буде тільки прохачкою.
"Щось там випрошує в Ірані, щось намагається вичавити із західних держав – вигадуючи різні нісенітниці про Україну. Російський потенціал розтрачується на війну проти нашої держави й усього вільного світу. Був газовий вплив – немає. Був військовий вплив – випарується. Була політична вага – тепер ізоляція. Були ідеологічні амбіції – тепер лише огида", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
В УКРАІНЕ враги себя чуствовали уверенно і вольготно
Награды и отличия
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Герой Украины с вручением https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 ордена Державы (https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 19 января https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2000 года ) - за выдающиеся заслуги перед Украинским государством в развитии отечественного машиностроения
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Орден князя Ярослава Мудрого III степени (https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 28 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2013 года ) - за выдающиеся личные заслуги в области государственного строительства, весомый вклад в развитие отечественного промышленного производства, укрепление международного авторитета Украины, многолетнюю плодотворную законотворческую и общественно-политическую деятельность
.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Орден князя Ярослава Мудрого IV степени (https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 24 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2012 года ) - за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 21-й годовщины независимости Украины
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Орден князя Ярослава Мудрого V степени (https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 23 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2009 года ) - за весомый личный вклад в развитие конституционных принципов украинской государственности, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина
.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Орден «За заслуги» I степени (https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 23 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1999 года ) - за весомые достижения в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный труд
.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Орден «За заслуги» II степени (https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 19 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1998 года ) - за весомый личный вклад в становление украинской государственности, заслуги в социально-экономическом, научно-техническом и культурном развитии Украины и по случаю 7-й годовщины независимости Украины
.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Почётный знак отличия Президента Украины (https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 19 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1996 года ) - за значительный личный вклад в развитие отечественного авиационного моторостроения и внедрение в серийное производство авиационных двигателей и газотурбинных двигателей наземного назначения
.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F) Орден Дружбы (https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F 7 апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2004 года , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия ) - за большой вклад в укрепление российско-украинского сотрудничества
Благодарность Президента Российской Федерации (https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F 3 апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2002 года ) - за заслуги в укреплении и развитии экономического сотрудничества Российской Федерации с зарубежными странами и многолетнюю активную работу в Международном конгрессе промышленников и предпринимателе
Лауреат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Государственной премии Украины в области науки и техники (2001).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8 Орден Трудового Красного Знамени .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0%C2%BB Орден «Знак Почёта» .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_100-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%C2%BB Медаль «Ветеран труда» .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Премия Совета Министров СССР .Почётная награда Международного совета российских соотечественников и Правительства Москвы «Соотечественник года» (2004) - за вклад в поддержку духовного и культурного наследия соотечественников на Украине
В https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2010 году возглавил рейтинг «Десять украинцев, которые внесли наибольший вклад в укрепление национальной безопасности и развитие отечественного оружия Украины в 2005-2010 годах»
Почётный гражданин Запорожья (2003)Почётный гражданин Запорожской области (2009)
чому діпломатични відносини з рашей тількі разірвали ? А з біларусью досі ні .
ПИТАННЬ БАГАТО ДО ВЛАДИ .
Нагадати вам, скільки років та чому Мойсей водив когось по пустелі? Та чому саме стільки?
Ви постійно забуваєте, що у мене, більше спільного з Словаками чим у вас, а тому, завжди сприймаю вашу точку зору до цієї країни як доповнюючу, альтернативну, особисту із певним кутом зору.
на худой конец пускай, хоть сейчас, УСІХ зелених та ригів (хоча, вони там вже були).
Тобто якийсь має - Україна ломає армію РФ всупереч тому, що ЗЄ робив з Україною 3 роки.