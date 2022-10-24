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3 903 50
армія рф (16162) Зеленський (22411)

Зеленський про вісім місяців війни: Україна ламає так звану другу армію світу

зеленський

Україна за вісім місяців війни ламає так звану другу армію світу і відтепер росія буде тільки прохачкою, зокрема випрошувати допомогу в Ірану.

Як передає Цензор.НЕТ, про сказав Президент Володимир Зеленський під час звернення.

Він зауважив, що сьогодні, 24 жовтня, рівно вісім місяців повномасштабної війни.

"Що досягнуто за цей час?Ми відстояли незалежність нашої держави – і росії це вже не змінити. Крок за кроком звільняємо українську землю. Зараз звучать Донбас, Харківщина, Херсонщина. Але звучатимуть і Запорізька область, і Крим: прийде час – і вся Україна буде вільною", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна ламає так звану другу армію світу – і відтепер Росія буде тільки прохачкою.

"Щось там випрошує в Ірані, щось намагається вичавити із західних держав – вигадуючи різні нісенітниці про Україну. Російський потенціал розтрачується на війну проти нашої держави й усього вільного світу. Був газовий вплив – немає. Був військовий вплив – випарується. Була політична вага – тепер ізоляція. Були ідеологічні амбіції – тепер лише огида", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніколи більше Росія не буде суб’єктом, який може щось комусь диктувати, - Зеленський. ВIДЕО

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Топ коментарі
+21
90 мільярдів пустити на дрони і ППО, а Притула хай збирає гроші на дороги
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24.10.2022 23:53
+20
Мені спокою не дає як, ЯК *****, таким стратегічним заводом "Мотор Січ" керував практично ворог ? Скільки ще ворогів в середині України,за яку прості українці проливають кров??? За це ж має хтось відпрвідати???
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25.10.2022 00:03
+18
Кто будет отвечать? Например зелиного МО Тарана, угробившего оборонзаказ и снабжение армии, по тихому отправили отдыхать послом в Европу - в Словению.
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25.10.2022 00:08
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90 мільярдів пустити на дрони і ППО, а Притула хай збирає гроші на дороги
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24.10.2022 23:53 Відповісти
так это резников заманивал кацапов чтобы поломать или расчитывал на что то другое когда обманывал украинцев?
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24.10.2022 23:54 Відповісти
Зеленкин, куда ты катишься? Ты не Наполеон
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24.10.2022 23:55 Відповісти
А хто не дає йому грати роль? Хай грає. Артистизм теж маж працювати на благо України. Хоч якось компенсує ту колосальну шкоду безпеці та обороні України, завдану за передвоєнні два з лишком роки його Президентства...
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25.10.2022 08:11 Відповісти
Доламаємо і зрадниками займемось,
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24.10.2022 23:59 Відповісти
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25.10.2022 00:01 Відповісти
От точно він про себе скоро кіно зніме. Дивіться на екранах блокбастер ,,Як я героїчно здав ***** південь України"
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25.10.2022 00:01 Відповісти
Мені спокою не дає як, ЯК *****, таким стратегічним заводом "Мотор Січ" керував практично ворог ? Скільки ще ворогів в середині України,за яку прості українці проливають кров??? За це ж має хтось відпрвідати???
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25.10.2022 00:03 Відповісти
Кто будет отвечать? Например зелиного МО Тарана, угробившего оборонзаказ и снабжение армии, по тихому отправили отдыхать послом в Европу - в Словению.
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25.10.2022 00:08 Відповісти
Вячесла́в Алекса́ндрович Богусла́ев (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Вячеслав Олександрович Богуслаєв, род. https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 28 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1938 года , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA Уральск , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Казахская ССР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР ) - промышленный, общественный и политический деятель Украины, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Герой Украины (https://ru.wikipedia.org/wiki/2000 2000 ), народный депутат Украины (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_V_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 5-го , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VI_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 6-го , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 7-го , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VIII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 8-го созывов). С 1994 - глава правления, генеральный директор, председатель совета директоров, почётный президент предприятия «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D1%87 Мотор Сич ». Входит в топ-25 самых богатых людей Украины (2018)

В УКРАІНЕ враги себя чуствовали уверенно і вольготно
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25.10.2022 00:09 Відповісти
‼️‼️‼️КТО ВИНОВАТ ? Вся власть за 30 лет

Награды и отличия
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Герой Украины с вручением https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 ордена Державы (https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 19 января https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2000 года ) - за выдающиеся заслуги перед Украинским государством в развитии отечественного машиностроения
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Орден князя Ярослава Мудрого III степени (https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 28 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2013 года ) - за выдающиеся личные заслуги в области государственного строительства, весомый вклад в развитие отечественного промышленного производства, укрепление международного авторитета Украины, многолетнюю плодотворную законотворческую и общественно-политическую деятельность
.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Орден князя Ярослава Мудрого IV степени (https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 24 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2012 года ) - за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 21-й годовщины независимости Украины
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Орден князя Ярослава Мудрого V степени (https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 23 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2009 года ) - за весомый личный вклад в развитие конституционных принципов украинской государственности, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина
.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Орден «За заслуги» I степени (https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 23 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1999 года ) - за весомые достижения в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный труд
.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Орден «За заслуги» II степени (https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 19 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1998 года ) - за весомый личный вклад в становление украинской государственности, заслуги в социально-экономическом, научно-техническом и культурном развитии Украины и по случаю 7-й годовщины независимости Украины
.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Почётный знак отличия Президента Украины (https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 19 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1996 года ) - за значительный личный вклад в развитие отечественного авиационного моторостроения и внедрение в серийное производство авиационных двигателей и газотурбинных двигателей наземного назначения
.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F) Орден Дружбы (https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F 7 апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2004 года , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия ) - за большой вклад в укрепление российско-украинского сотрудничества
Благодарность Президента Российской Федерации (https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F 3 апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2002 года ) - за заслуги в укреплении и развитии экономического сотрудничества Российской Федерации с зарубежными странами и многолетнюю активную работу в Международном конгрессе промышленников и предпринимателе
Лауреат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Государственной премии Украины в области науки и техники (2001).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8 Орден Трудового Красного Знамени .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0%C2%BB Орден «Знак Почёта» .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_100-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%C2%BB Медаль «Ветеран труда» .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Премия Совета Министров СССР .Почётная награда Международного совета российских соотечественников и Правительства Москвы «Соотечественник года» (2004) - за вклад в поддержку духовного и культурного наследия соотечественников на Украине
В https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2010 году возглавил рейтинг «Десять украинцев, которые внесли наибольший вклад в укрепление национальной безопасности и развитие отечественного оружия Украины в 2005-2010 годах»
Почётный гражданин Запорожья (2003)Почётный гражданин Запорожской области (2009)
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25.10.2022 00:14 Відповісти
тезу про владу за 30-ть років не підтримую, вже на цьому, вилізло на престол Зечмо дурнувате... Згідно з вами ж поданого яничара останнім облизав цього використаного гордона... Хороший риг (опзж)- дохлий риг як і кацап.
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25.10.2022 00:31 Відповісти
Чому ви дивитесь тількі на перши обличчя? Ось як міг в Україні працювати суддя з російським громадянством . І думаю , ЩО НЕ ОДИН. За 30 років не зробили єлементару чистку . А була вроді реформа суддів ?

чому діпломатични відносини з рашей тількі разірвали ? А з біларусью досі ні .
ПИТАННЬ БАГАТО ДО ВЛАДИ .
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25.10.2022 00:55 Відповісти
, ви ж розумна жінка із певним досвідом та навичками, а хочете все та вже, але після 350 років знищування всього українського (тільки останні 100- це геноцид, голодомор, етноцид, пересортування із переселеннями).
Нагадати вам, скільки років та чому Мойсей водив когось по пустелі? Та чому саме стільки?
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25.10.2022 01:29 Відповісти
все пізнається в порівнянні... А нетерплячість притаманна усім, але більше молоді.
Ви постійно забуваєте, що у мене, більше спільного з Словаками чим у вас, а тому, завжди сприймаю вашу точку зору до цієї країни як доповнюючу, альтернативну, особисту із певним кутом зору.
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25.10.2022 01:57 Відповісти
https://youtu.be/pFGLrcrGNSs

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25.10.2022 02:15 Відповісти
питаннь багато до самих украiнцiв - им было все равно все эти годы
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25.10.2022 02:35 Відповісти
украинцы и должны отвечать - они же всех этих ватных уродов кремлевских агентов выбирали годами во власть - вот и пришла кровавая расплата за тупость и легкомыслие
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25.10.2022 02:34 Відповісти
Старі пердуни хотіли Україну !? А получать Гаагу ‼️‼️‼️

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25.10.2022 00:04 Відповісти
НЕ треба допускати Гаагу. Їх треба натурально повісити!
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25.10.2022 08:14 Відповісти
Вы с Ермаком здесь причём? Народ - да, армия с Залужным - да, вы с холуями - только мешаете.

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25.10.2022 00:05 Відповісти
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25.10.2022 00:09 Відповісти
То что свидомые украинские граждане ломают хребет рабсейскому **********, это заслуга не воровской власти схаменувшейся после вторжения. Но на худой конец пускай хоть сейчас проявит себя.
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25.10.2022 00:29 Відповісти
І нахіба?

на худой конец пускай, хоть сейчас, УСІХ зелених та ригів (хоча, вони там вже були).
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25.10.2022 00:35 Відповісти
Zомбакам Емелям рабсейским, которые лезут и дохнут в Украине за деньги, но со словами за Родину и адна страна, развалили такой саюз, в очередной раз скажу, про союз с тоталитарной кровавой рабской властью, дефицитом товаров первой необходимости, железным занавесом, украинцы жалеть не будут и вам, защитникам кровавого реаниматора афериста и мирового террориста ***********, будет тут лютая смерть.
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25.10.2022 00:39 Відповісти
2га армія китай, а раша тільки в путівізорі армія.
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25.10.2022 01:08 Відповісти
китай армия на бумаге - пока еще хоть в один крутой замес они войти обосрались
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25.10.2022 02:37 Відповісти
Питання не про "замес" та "бумагу", а про рашку! У раши далі 91 року армія здохла,"іржавліа"! Китай розвивався! І китай не 1й!
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25.10.2022 03:20 Відповісти
так я не спорю в китае армия точно не бутафорская + мобилизицонный ресурс - но почему они нигде не показали свою "силу"?
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25.10.2022 04:14 Відповісти
может потому что они не такие ******** как "рускіе" ? і ім ничего доказівать ненадо ?
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25.10.2022 10:21 Відповісти
подождут немного, потом 60 млн. небольшой отряд спецназа отправят в росию захватить точки базирования ЯО и отожмут все аж до московской области.
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25.10.2022 10:23 Відповісти
Типу ЗЄ до цього має якийсь стосунок.

Тобто якийсь має - Україна ломає армію РФ всупереч тому, що ЗЄ робив з Україною 3 роки.
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25.10.2022 01:35 Відповісти
Правильніше було би сказати - Україна разом з європейськими країнами та США. Або - Україна, дякуючи величезній помочі країн НАТО та країн Європи, ламає другу армію.
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25.10.2022 01:40 Відповісти
Правильніше, йому було б повіситись.., але цей опариш зебенін, напижився як індик та на Нобеля губу розкатав.
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25.10.2022 02:13 Відповісти
вазелін має і буде сидити у тюрмі! і його клоунавод беня то шо за його їбло мільон баксів дає фбр офіційно!
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25.10.2022 02:00 Відповісти
мертвого, маю надію?
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25.10.2022 02:38 Відповісти
живий явно дорожче а пригожин взагалі 10 лямів!
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25.10.2022 03:13 Відповісти
Зелёные крысы во главе с коломойшой тут при чем,вся заслуга народа и армии Украины.ЗЕЛЕНЫЕ ТВАРИ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ТЫРЯТ ПО КАРМАНАМ
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25.10.2022 03:50 Відповісти
А тим часом, санкції ніхєра не діють! Нафта з газом течуть, аж бігом! Мільярди до *********** кишені течуть, ще скоріше!! Україна руйнується... Українці гинуть!!!
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25.10.2022 05:27 Відповісти
вава-піаніст, а давай поговоримо не про армію мордору, а про колаборантів та корупціонерів від "зелених слуг каломойші". Чи "неначасі"? Чи про це будуть розповідати виключно НАБУ/САП/СБУ?
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25.10.2022 06:38 Відповісти
Здати Україну не вдалось і тепер він перевзувся в патріота.
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25.10.2022 07:17 Відповісти
Мозгов не хватило понять раньше, что эта война была неизбежна пока существут поганная москалькая ЫМПЕРИЯ, а теперь что толку бить себя в грудь, если подтоговка к ней была намеренно сорвана и ПРОСРАНА (а бабло закатано в асфальт, то что не осело в карманах прихлебатилей)!?
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25.10.2022 10:10 Відповісти
порожні заяви.Як завжди
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25.10.2022 10:10 Відповісти
Προςραβ βςе що можна було.
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25.10.2022 11:11 Відповісти
Буба судомно намагається бігти попереду паровоза, не витягаючи члена з рояля.
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25.10.2022 11:48 Відповісти
Ломай **************! Ты хочешь его ломать?
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25.10.2022 16:35 Відповісти
 
 