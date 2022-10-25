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Обов’язок Європи - допомагати Україні, щоб вона перемогла у цій війні, - президентка Європарламенту Мецола

мецола

Українці мають перемогти у боротьбі проти вторгнення рф, тому що воюють за справедливу справу, ризикуючи своїми життями заради захисту цінностей, які є дорогими для всіх європейців.

Про це під час виступу на церемонії відкриття Коледжу Європи у Брюгге заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"24 лютого, рівно вісім місяців тому, світ змінився назавжди. Незаконна та неспровокована війна росії прикувала до себе всі погляди у Європі. Сьогодні, коли ми згадуємо про цю річницю - якщо можна вжити таке слово для цих восьми місяців, коли російські танки почали рух у незалежну та суверенну Україну, - ми згадуємо хоробрих українських чоловіків та жінок, які встали за свою країну та за свою свободу. Ми бачили українських бабусь, які вчилися обороняти свої домівки та свої родини. Але ми маємо розуміти – українці ризикують своїм життям також заради Європи, щоб захистити ті цінності, з якими живемо всі ми, – свободу, демократію та верховенство права", - наголосила президентка Європарламенту.

Вона зауважила, що зараз людство переживає дуже небезпечні часи, коли демократичний світовий устрій перебуває під загрозою, тож сама історія буде виносити своє судження щодо того, як європейці відповіли на цей виклик.

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Мецола нагадала, що ЄС застосував проти росії вісім пакетів санкцій, які були спрямовані на те, щоб припинити фінансування кремлем російської "машини війни". Європейці відкрили свої домівки та серця для більш як семи мільйонів українців, котрі рятувалися від війни. І вони мають бути готовими до нових міграційних викликів.

"Мій попередник, Девід Сассолі (помер у січні 2022 року – ред.) важко працював та боровся за те, щоб зміцнити та зберегти саме ці цінності. Тож це нині залишається нашим обов’язком – допомагати Україні та її народу, забезпечивши, щоб вони безперечно перемогли у цій війні. Це правильно, необхідно, і це має відбутися", - ці слова Мецоли зал зустрів оплесками.

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Что она несет? Тутошние эксперда-поцреоты все темы засрали воплями на тему "Европа вам ничего не должна, бросайтесь асфальтом"
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25.10.2022 01:22 Відповісти
Рашисти сиділи на енергетичній голці Рашистогітлера - несуть повну відповідальність . ПОВНУ!
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25.10.2022 01:46 Відповісти
розчинить }{уйсосіянських підорів у луді! не куй з лайном панькатись! нульова терпимість це
there is black peoples and there is niggeres!
так із }{уйсосіянськими підорахами!
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25.10.2022 02:16 Відповісти
А тим часом, санкції ніхєра не діють! Нафта з газом течуть, аж бігом! Мільярди до *********** кишені течуть, ще скоріше!! Україна руйнується... Українці гинуть!!!
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25.10.2022 05:23 Відповісти
Це звучить, як знущання над українцями. Европа як раз і фінансує путіна де факто, і, зважаючи на це, просто зобов'язана надавати Україні більше зброї. А то якось не в'яжеться: - заяви про те, що Україна захищає Европу - з одного боку, і мізерне постачання зброї - з іншого. Це, м'яко кажучи, не логічно. А грубо кажучи, просто цинічна брехня.
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25.10.2022 08:49 Відповісти
В очередь, сукины дети!
Смотри как их проперло. Чуют грифы тушу бегемота
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25.10.2022 12:38 Відповісти
 
 