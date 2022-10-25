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МАГАТЕ (674) ядерна зброя (1110) Рафаель Гроссі (270)

Експерти МАГАТЕ найближчими днями проінспектують два атомні об’єкти в Україні, - Гроссі

гроссі,рафаель

Інспектори МАГАТЕ мають намір найближчими днями відвідати два атомні об’єкти в Україні на запит Києва.

Про це заявив гендиректор Агентства Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Агентство отримало письмовий запит від України про направлення групи інспекторів для проведення перевірочних заходів на двох об'єктах (...) і готується відвідати ці об'єкти найближчими днями", - йдеться у його заяві.

Гроссі зазначив, що "метою візитів є виявлення будь-якої можливої незадекларованої ядерної діяльності та матеріалів".

"Місяць тому МАГАТЕ проінспектувало одне з цих місць, і всі наші висновки відповідали заявам України про гарантії", - повідомив Гроссі.

"Там не було виявлено жодної незаявленої ядерної діяльності чи матеріалів", - додав він.

Гроссі підтвердив, що обидва об'єкти діють у рамках гарантій МАГАТЕ і регулярно відвідуються інспекторами агентства.

Глава МАГАТЕ не уточнив, про які саме об'єкти йдеться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба запросив експертів МАГАТЕ в Україну через брехню РФ про "брудну бомбу". Гроссі погодився

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Оркостан інспектуйте
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25.10.2022 09:16 Відповісти
Хто ж їх туди пустить.
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25.10.2022 09:46 Відповісти
Если к нам на ВостГОК приедут (а кацапы именно про него говорили), то могут удивиться, как мы вообще работать на этом старом полуразваленном говне умудряемся, и могут обвинить в черной магии. Тревожно.
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25.10.2022 09:56 Відповісти
Покажите им развалины Южного радиозавода и скажите, что завод по изготовлению грязной бомбы уже давно ликвидирован....
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25.10.2022 10:28 Відповісти
А, шо на ВостГоке стоять атомні реактори та є міста зберігання відроботок ядерного палива?
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25.10.2022 10:29 Відповісти
По информации РФ там в каждой хате атомный реактор, работающий на урановой руде.....
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25.10.2022 10:35 Відповісти
Так они ж писали что в Желтых Водах делают по поручению Киевской института атомной энергетики
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25.10.2022 11:56 Відповісти
Кацапи перднули, а ми виправдовуємося...
Скільки часу ми будемо терпілами ?
Для чого усе це, коли весь світ визнав їхні слова брехнею
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25.10.2022 10:09 Відповісти
 
 