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віза (723) заборона (1425) росія (63568) Чехія (1561)

Чехія заборонила в’їзд росіянам за шенгенськими візами

шенген,рф,віза

З 25 жовтня росіяни з шенгенськими візами будь-якої держави ЄС, які подорожують із метою туризму, спорту чи культури, не допускаються на територію Чехії.

Як нформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.NET, таке рішення було ухвалено чеським урядом 12 жовтня на пропозицію Міністерства закордонних справ.

"Тоді як в Україні російські ракети падають на дитячі майданчики і на людей, які просто їдуть на роботу, щодня через міжнародний аеропорт до Чехії виїжджають до 200 громадян РФ. Саме тому ми домовилися, що у в'їзді буде відмовлено тим громадянам Росії, які прибувають на територію Чехії через зовнішні кордони Шенгенської зони – тобто через наш міжнародний аеропорт – із метою туризму, спорту чи культури", – пояснив рішення міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Також читайте: Німеччина ускладнила отримання віз для росіян

Таким чином Чехія приєднується до країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які раніше вже закрили свої кордони для російських туристів.

Уряд Чехії запровадив заборону на видачу віз громадянам Росії та Білорусі після вторгнення Путіна до України у лютому. Ця заборона все ще чинна, за винятком гуманітарних випадків.

Нагадаэмо, 6 вересня Європейська комісія підтримала пропозицію призупинити дію угоди ЄС про спрощений візовий режим із Росією.

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Топ коментарі
+8
Нєхер лаптями воняти...
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25.10.2022 09:54
+7
дякуем чешським Братьям...- нехай кацопо орки в себе в болоті сидять...- нефуй шастать...
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25.10.2022 09:59
+7
Чехам-черговий респект...
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25.10.2022 10:01
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Нєхер лаптями воняти...
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25.10.2022 09:54 Відповісти
Дякуємо !!!
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25.10.2022 09:58 Відповісти
дякуем чешським Братьям...- нехай кацопо орки в себе в болоті сидять...- нефуй шастать...
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25.10.2022 09:59 Відповісти
Чехам-черговий респект...
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25.10.2022 10:01 Відповісти
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25.10.2022 10:06 Відповісти
Полізуть через Угорщину, Орбан любить кацапів.
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25.10.2022 10:06 Відповісти
"яка неприкрита печерна русофобія!" навіть цікаво, коли до кацапів почне доходити причинно-наслідковий звя'зок між їх діями і наслідками? нашкодившому песику достатньо пару раз ткнути носом в калюжку в коридорі, і він зрозуміє, що щось робить не так, а народ, який дав світу... що він там дав... ладно, ломоносова! так і продовжує облизувати писок і пісяти під себе далі.
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25.10.2022 10:07 Відповісти
А чем этот деятель прославился, разве тем, что совершил пеший переход из Архангельской губернии до мАцквы?
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25.10.2022 10:22 Відповісти
я..бу? кто первый на ум пришел, того и написал. у них все такие.
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25.10.2022 10:28 Відповісти
Ломоносова? А это кто такой? Ааааа, это тот самый царский лизоблюд и интриган которого *********** с какого то перепоя считают учёным!
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25.10.2022 11:05 Відповісти
Минулого тижня катався в Прагу на пиво з печеним вепровим коліном. Половина Праги розмовляє кацапською. Друга половина - теж розмовляє кацапською, але замість "што" каже "шо".
І я зараз ніфіга не жартую.
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25.10.2022 10:07 Відповісти
Интересно, а какая у вас отмазка от призыва, т.е. как вас пропустили через границу?
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25.10.2022 10:25 Відповісти
Працював в Чехії,вдячний чехам за їх позицію і підтримку!
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25.10.2022 10:34 Відповісти
 
 