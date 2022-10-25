Цьогоріч ми виконаємо всі рекомендації Єврокомісії щодо набуття членства ЄС, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього року Україна виконає всі рекомендації Єврокомісії, які стосуються набуття нашою державою членства в Європейському Союзі.

Про це він сказав під час спільного з Президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром спілкування зі ЗМІ у Києві, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Обговорили питання європейської і євроатлантичної інтеграції нашої держави. Вже цьогоріч ми виконаємо всі рекомендації Єврокомісії, що стосуються набуття Україною членства в Європейському Союзі. Я вважаю, що ця робота має отримати належну оцінку з боку Європейського Союзу ще до оприлюднення наступного пакета в рамках політики розширення", - сказав Зеленський.

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