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Новини Підписання асоціації з ЄС
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Цьогоріч ми виконаємо всі рекомендації Єврокомісії щодо набуття членства ЄС, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього року Україна виконає всі рекомендації Єврокомісії, які стосуються набуття нашою державою членства в Європейському Союзі.

Про це він сказав під час спільного з Президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром спілкування зі ЗМІ у Києві, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на  Укрінформ.

"Обговорили питання європейської і євроатлантичної інтеграції нашої держави. Вже цьогоріч ми виконаємо всі рекомендації Єврокомісії, що стосуються набуття Україною членства в Європейському Союзі. Я вважаю, що ця робота має отримати належну оцінку з боку Європейського Союзу ще до оприлюднення наступного пакета в рамках політики розширення", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рух України до членства в ЄС не заміняє Угоду про асоціацію, - Боррель

Автор: 

Єврокомісія (2155) Зеленський Володимир (23803)


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Топ коментарі
+18
І яким же чином виконаєте умови? Особливо по корупції і свободі слова. Якщо зараз познімати всіх ляльок Єрмака - Татарова - Портнова, то взагалі нікого не лишиться в жодній з гілок влади.
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25.10.2022 23:16
+16
Коли увімкнеш 5 канал, ПРЯМИЙ та Еспресо? Нікчема зелена.
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25.10.2022 23:23
+9
Чмо зелене,кому ти лапшу на вуха намагаєшься повісити?!
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25.10.2022 23:23
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І яким же чином виконаєте умови? Особливо по корупції і свободі слова. Якщо зараз познімати всіх ляльок Єрмака - Татарова - Портнова, то взагалі нікого не лишиться в жодній з гілок влади.
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25.10.2022 23:16 Відповісти
Брехати - ще легше, ніж грати на роялі.
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26.10.2022 00:06 Відповісти
Чмо зелене,кому ти лапшу на вуха намагаєшься повісити?!
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25.10.2022 23:23 Відповісти
Коли увімкнеш 5 канал, ПРЯМИЙ та Еспресо? Нікчема зелена.
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25.10.2022 23:23 Відповісти
ні, зараз переверню зеленому рояля занесемо разом з відосами про
"кацапи ні на кого не падають, а просто передвігають кордони"
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25.10.2022 23:47 Відповісти

Коли це на ЦН спамили факти? Нагадаєте?
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26.10.2022 00:16 Відповісти
нет пля давай как ты твоему дЕрмаку кремлевскому или боневтiку анус лизать
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26.10.2022 00:46 Відповісти
не захлинись дивись...
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25.10.2022 23:42 Відповісти
Щось не бачу у вашому переліку мертвячука, тимошонки, шуфрича, ахметова, суркіса, дерьмака, татарова, абдрістовича з хламідією та іншої ригівсько- піснявої наволочі. Забули вписати чи етоДругоє?
Ну і порадуйте нас призвіщем тієї істоти, яка гідна вашої довіри, після того, як приведете факти, про крадіжки шоколадного. Чи ви лише лайнецом зайшли плюнути?
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26.10.2022 00:11 Відповісти
Медведчук тут дуже іронічно виглядає, переговірник всіх переговірників
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26.10.2022 00:26 Відповісти
не пести кацап недорезанный
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26.10.2022 00:47 Відповісти
Нагадати скільки тисяч наших військових повернули з кацапського полону через цю наволоч при Порошенкові і скільки при ВАЗелінському, чи какаяРазніца?
То як з фактими крадіжок, будуть?
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26.10.2022 00:47 Відповісти
ніколи, в клованів своя війна і вона не з кацапами.
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25.10.2022 23:40 Відповісти
у мене показує і 5, і прямий і еспрессо. Діло у вашому провайдері, а не в преЗе.
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26.10.2022 06:11 Відповісти
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych?__cft__[0]=AZU6AF0ek_xcHEgWC_viwaYSPlpHYo1dXx7zwTzcF7ezFMaUWlEhVvzeFkhxyXbwIcgo3SBoy4TbFbwNvy-l3onDuNtu_j3AAXkCmPiwABFlnu9v1K1cVTYGrJF4ngLidXpnuH7m2df2OXpbapVk-pTsY5zlrpJ_NIGqWPvk6r1mjA&__tn__=-UC%2CP-R Lesya Porutska-Sakovych

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych 1h ·

Візит Штайнмаєра має стосунок до операціі з "прінуждєнія к пєрємірію"?

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня вперше за вісім місяців повномасштабної війни в Україні прибув до Києва.

А тиждень тому на віллі Hammerschmidt у Бонні пана Штайнмаєра відвідував* генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій такий собі Кірілл Дмітрієв**.

Візит Штайнмаєра росія підкріпила запусками дронів з території "дружньої" білорусі.

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych А тим часом, 17.10.2022 на засіданні Радбезу рф, відповідаючи на запитання путіна "Что нужно армии?", похмурий, змарнілий начальник ГШ рф Ґєрасімов лаконічно кинув: "Двє нєдєлі прєкращенія оґня".

Ґєрасімов - єдиний генерал, на якого Путін кричить, свариться і кидає олівцями зі столу. Гєрасімов також єдиний генерал, чиї доповідні путін читає особисто. Ґєрасімов - єдиний генерал, чия думка важлива для Путіна.

Путін почув його. Операція з "прінуждєнія к пєрємірію" розпочалася. Візит Штайнмаєра - це лише верхівка айсберґа.
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25.10.2022 23:44 Відповісти
як же жалюгідно, на фоні отриманої допомоги, зараз сприймається -
"ми знали все, але не казали, бо всі би збігли і я б загубив $7 млрд"
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25.10.2022 23:57 Відповісти
Свистун. Мало віриться.
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26.10.2022 00:15 Відповісти
Не верю,брехло.
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26.10.2022 00:22 Відповісти
Це навряд.
Тут тільки обрання голови САП призвело до обшуків за розшуку в топів ЗЄ-влади та Коломойського.
Якщо виконати все, то вся ЗЄ-влада опиниться за гратами.
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26.10.2022 01:14 Відповісти
За період своєї каденції зе-презедент з керівником ОПУ ермаком,вчасно виконали лише -розмінування Півдня України яке підписали з кацапами в тристоронній групі(рф,лугандон та Україна).
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26.10.2022 05:44 Відповісти
малоПИД...роское, бенино Нарко-Чмо!!! ты априори ни чего не сделаешь, потому что твой хозяин и подельник беня-аферист, а в Омане над тобой поставили смотрящего фсбэшника Елдака с которым вы сливаете Украину в замен на твои работающие киностудии в маЦкве и офшоры к ним подвязанные....
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26.10.2022 06:54 Відповісти
сколько можно
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26.10.2022 07:25 Відповісти
З брехнею далеко зайдеш, да назад не повернешся! Хоча, нашим люмпенам "общениє" і брехня - бальзам на їх хворі голови!
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26.10.2022 10:05 Відповісти
Ти єрмака звільнив, брехлива потвора? Чи за розкрадання гуманітарки може хтось сів у Запоріжжі? Чи може ці твої заступники міністрів і курва з ОП, у яких на днях обшуки через ту саму гуманітарку були, притягнуті до відповідальності? Як ти уже дістав своїми розмовами ні про що.
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26.10.2022 10:19 Відповісти
 
 