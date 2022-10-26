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Російський дрон-камікадзе "Shahed-136" збито на Дніпропетровщині, - Повітряні сили ЗСУ

дрон,шахед

У Дніпропетровській області силами ППО збито російський дрон-камікадзе.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"На Дніпропетровщині близько 21:30 години збито ще один "Shahed-136" зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування "Схід", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось про знищення двох дронів-камікадзе іранського виробництва на Херсонщині.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни запускають дрони-камікадзе із білоруської частини Чорнобильської зони, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Автор: 

ППО (3183) дрони (4689) Дніпропетровська область (3716)


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Геніальний Вася Ложкін передбачив існування "шахедів" дуже давно.

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26.10.2022 00:21 Відповісти
Good night 😴
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26.10.2022 00:26 Відповісти
"учения идут"
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26.10.2022 02:08 Відповісти
 
 