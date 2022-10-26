Російський дрон-камікадзе "Shahed-136" збито на Дніпропетровщині, - Повітряні сили ЗСУ
У Дніпропетровській області силами ППО збито російський дрон-камікадзе.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"На Дніпропетровщині близько 21:30 години збито ще один "Shahed-136" зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування "Схід", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось про знищення двох дронів-камікадзе іранського виробництва на Херсонщині.
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izzabaru
показати весь коментар26.10.2022 00:21 Відповісти Мені подобається 0
Ірландія
показати весь коментар26.10.2022 00:26 Відповісти Мені подобається 1
Muron
показати весь коментар26.10.2022 02:08 Відповісти Мені подобається 0
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