Російський дрон-камікадзе "Shahed-136" збито на Дніпропетровщині, - Повітряні сили ЗСУ

У Дніпропетровській області силами ППО збито російський дрон-камікадзе.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"На Дніпропетровщині близько 21:30 години збито ще один "Shahed-136" зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування "Схід", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось про знищення двох дронів-камікадзе іранського виробництва на Херсонщині.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни запускають дрони-камікадзе із білоруської частини Чорнобильської зони, - ЗМІ. ФОТОрепортаж