Росіяни випустили 106 снарядів по прикордонних громадах Сумщини, - ОВА

Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, скільки разів росіяни обстрілювали прикордонні зони області 25 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Живицький написав у телеграмі

Протягом дня росіяни 12 разів обстріляли прикордоння Сумської області.

Окупанти випустили 106 різних снарядів по семи прикордонних громадах.

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У Краснопільській громаді росіяни двічі атакували один і той же населений пункт – з безпілотника скидали вибухові пристрої.

Середино-Будська громада двічі була під ворожими обстрілами. Спочатку близько 10:00 росіяни випустили 9 мін (120 мм)

А близько 19:00 із САУ ударили ще 5 разів. Згодом по тих же напрямках був мінометний обстріл, 10 приходів.

В Юнаківській громаді о 14 годині ворог із 120 мм мінометів обстріляв одне з прикордонних сіл.

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Шалигинська громада: росіяни знову ж таки використали міномети для обстрілу прикордонних сел, 7 прильотів.

Миколаївська (прикордонна) громада теж двічі постраждала від агресорів, що вели вогонь зі ствольної артилерії, 18 прильотів.

Зноб-Новгородська громада: близько 18:30 ворог ймовірно із САУ стріляв по прикордонних населених пунктах (8 прильотів).

У цих випадках обійшлося без жертв.

По Білопільській громаді ввечері був мінометний обстріл з території РФ. Загалом 27 прильотів.

Один зі снарядів поцілив у будинок мирних жителів, який спричинив пожежу, обійшлося без людських жертв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шість громад Сумської області обстріляно мінометами, реактивною та ствольною артилерією, - Держприкордслужба