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Росіяни випустили 106 снарядів по прикордонних громадах Сумщини, - ОВА

сумщина

Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, скільки разів росіяни обстрілювали прикордонні зони області 25 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Живицький написав у телеграмі

 Протягом дня росіяни 12 разів обстріляли прикордоння Сумської області.

Окупанти випустили 106 різних снарядів по семи прикордонних громадах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли із міномета прикордоння Сумщини, - ОК "Північ"

У Краснопільській громаді росіяни двічі атакували один і той же населений пункт – з безпілотника скидали вибухові пристрої.

Середино-Будська громада двічі була під ворожими обстрілами. Спочатку близько 10:00 росіяни випустили 9 мін (120 мм)

А близько 19:00 із САУ ударили ще 5 разів. Згодом по тих же напрямках був мінометний обстріл, 10 приходів.

В Юнаківській громаді о 14 годині ворог із 120 мм мінометів обстріляв одне з прикордонних сіл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 24 жовтня окупанти сім разів обстріляли прикордонні громади Сумщини, - ОВА

Шалигинська громада: росіяни знову ж таки використали міномети для обстрілу прикордонних сел, 7 прильотів.

Миколаївська (прикордонна) громада теж двічі постраждала від агресорів, що вели вогонь зі ствольної артилерії, 18 прильотів.

Зноб-Новгородська громада: близько 18:30 ворог ймовірно із САУ стріляв по прикордонних населених пунктах (8 прильотів).

У цих випадках обійшлося без жертв.

По Білопільській громаді ввечері був мінометний обстріл з території РФ. Загалом 27 прильотів.

Один зі снарядів поцілив у будинок мирних жителів, який спричинив пожежу, обійшлося без людських жертв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шість громад Сумської області обстріляно мінометами, реактивною та ствольною артилерією, - Держприкордслужба

Автор: 

обстріл (28428) Сумська область (3664) Живицький Дмитро (466)


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Топ коментарі
+2
полковник Молашахи был убит в машине, где сидел рядом с одним из командиров организации "Басидж" Джавадом Киха. Последний также убит.
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26.10.2022 03:00
+1
кривомозглих курсантів кацапи тренують, які все одно пійдуть піхотою в землю..
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26.10.2022 02:20
+1
эти трансграничные "тренировки" прекратятся сразу после "практических занятий" наших артиллерийских расчётов с AN\TPQ-49 и L119, приданых ДПСУ.
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26.10.2022 02:41
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кривомозглих курсантів кацапи тренують, які все одно пійдуть піхотою в землю..
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26.10.2022 02:20 Відповісти
эти трансграничные "тренировки" прекратятся сразу после "практических занятий" наших артиллерийских расчётов с AN\TPQ-49 и L119, приданых ДПСУ.
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26.10.2022 02:41 Відповісти
Жалко что нельзя всем этим имбецилам давать с собой саморазлагающиеся черные пакеты , я волнуюсь за экологию моей любимой Родины.
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26.10.2022 06:00 Відповісти
думаю давали б - але іх в них просто нема.
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26.10.2022 06:08 Відповісти
В Иране убит полковник КСИР, который мог отвечать за поставку дронов в РФ
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26.10.2022 02:53 Відповісти
Полковник Корпуса стражей Исламской революции был убит сегодня, 25 октября, днем в городе Захедан, столице иранского Белуджистана на юго-востоке страны.

По некоторым данным, эти же люди в том числе отвечали за поставку иранских дронов-камикадзе российской федерации.
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26.10.2022 02:58 Відповісти
полковник Молашахи был убит в машине, где сидел рядом с одним из командиров организации "Басидж" Джавадом Киха. Последний также убит.
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26.10.2022 03:00 Відповісти
израильтяне такие звери...
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26.10.2022 03:20 Відповісти
может быть Шаман )
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26.10.2022 03:29 Відповісти
та хрен их знает, может Шабак, может Аман...
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26.10.2022 03:49 Відповісти
Какая красота. Земля стала чище.
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26.10.2022 06:02 Відповісти
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26.10.2022 03:30 Відповісти
бути зеленим? - срам - дітей не робити!
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26.10.2022 04:24 Відповісти
вова, а порох знова передав на лінію вогню..
вова - давай відос!
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26.10.2022 04:49 Відповісти
Сумська ТО без фаберже чи мусора мішають ? В полтавських фермерів мусора конфіскували 10 танків які кинули кацапи
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26.10.2022 05:58 Відповісти
син - ти, батя, пропустив стрілялово, шо не так?
все так, сину ... все так!
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26.10.2022 06:03 Відповісти
 
 