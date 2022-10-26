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Блінкен схвалює наміри МАГАТЕ відвідати атомні об’єкти в Україні

блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі висловив підтримку ініціативі організації щодо візиту на атомні об’єкти в Україні.

Про це йдеться у повідомленні Держдепу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Держсекретар Блінкен висловив вдячність за зусилля МАГАТЕ, спрямовані на забезпечення безпеки Запорізької атомної електростанції, та привітав готовність МАГАТЕ відвідати Україну у зв'язку з неправдивими звинуваченнями Росії щодо "брудної бомби"" - йдеться у повідомленні.

Блінкен підтвердив прихильність США наданню ресурсів, необхідних МАГАТЕ для продовження виконання своїх обов'язків з верифікації та моніторингу в Ірані.

Останніми днями міністр оборони Росії Сергєй Шойгу і глава Генштабу Валерій Герасимов активізували телефонні розмови з західними колегами про нібито заплановану провокацію України.

Також читайте: Блінкен у розмові зі Столтенбергом назвав хибними заяви Росії про нібито готовність України застосувати "брудну бомбу"

Автор: 

МАГАТЕ (712) ядерна зброя (1153) Блінкен Ентоні (1157) Запорізька АЕС (1404) Гроссі Рафаель (292)


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Топ коментарі
+5
Тобто?
Україна, яка стала жертвою агресії, знову має виправдовуватися перед кимось за щось?
Навіть якщо б ми вирішили створити "брудну бімбу", щоб ****** по кацапстану, - це наша справа і наше природнє право!
Бо йдеться про фізичне виживання українців як нації.
Може краще хай МАГАТЕ з'їздить в Ізюм, Нікополь, Миколаїв чи Марік?
Подивиться, чи все там в порядку, Чи нічого там кацапи не зруйнували...
Куйня повна!!!
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26.10.2022 09:32
+3
Що значить зачєм?
От у тебе є гвалтівник і гвалтована. Гвалтівник погрожує тобі носа розбить чи ножем порізать. Але ти мусиш показати що щось робиш. Тож береш і їдеш дивиться, шо там у гвалтованої в кишенях лежить. Все логічно, ну принаймні з точки зору магате.
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26.10.2022 09:07
+2
пускай на парашку едут и ************ трусят.....................................
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26.10.2022 09:32
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Що значить зачєм?
От у тебе є гвалтівник і гвалтована. Гвалтівник погрожує тобі носа розбить чи ножем порізать. Але ти мусиш показати що щось робиш. Тож береш і їдеш дивиться, шо там у гвалтованої в кишенях лежить. Все логічно, ну принаймні з точки зору магате.
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26.10.2022 09:07 Відповісти
пускай на парашку едут и ************ трусят.....................................
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26.10.2022 09:32 Відповісти
Тобто?
Україна, яка стала жертвою агресії, знову має виправдовуватися перед кимось за щось?
Навіть якщо б ми вирішили створити "брудну бімбу", щоб ****** по кацапстану, - це наша справа і наше природнє право!
Бо йдеться про фізичне виживання українців як нації.
Може краще хай МАГАТЕ з'їздить в Ізюм, Нікополь, Миколаїв чи Марік?
Подивиться, чи все там в порядку, Чи нічого там кацапи не зруйнували...
Куйня повна!!!
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26.10.2022 09:32 Відповісти
Знову підігрують шантажисту!
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26.10.2022 10:27 Відповісти
А ядерная бомба, которой угрожает путлер, это чистая бомба?

На нас напали, угрожают ядерным оружием, а мы должны еще и оправдываться.
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26.10.2022 10:30 Відповісти
Подозреваю, что кацапстан развел это для того, чтобы получить обманный повод попытаться захватить атомные электростанции на западе Украины, которые близко к Беларуси. Надеюсь там мы хорошо укрепились.
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26.10.2022 10:34 Відповісти
Это все "херня на постном масле" Можно ездить, ездить тудом сюдом, говорить потом много говорить, выражать озабоченность, ****** как выражать, очень и очень выражевывать ну и так до ******а, а возик и ныне там будет. Старый ублюдок будет только пугать и пол европы кошмарить, а европа как шлюха - не надо, я не такая, ой ну ладно вам и так до бесконечности... Покаким яйца в двери кто то не прищимет нихера не поменяется, а европу пока все устраивает, вот и имеем что имеем.
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26.10.2022 14:05 Відповісти
хай відвідають об'єкти в параші
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26.10.2022 19:12 Відповісти
 
 