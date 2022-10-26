Блінкен схвалює наміри МАГАТЕ відвідати атомні об’єкти в Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі висловив підтримку ініціативі організації щодо візиту на атомні об’єкти в Україні.

Про це йдеться у повідомленні Держдепу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Держсекретар Блінкен висловив вдячність за зусилля МАГАТЕ, спрямовані на забезпечення безпеки Запорізької атомної електростанції, та привітав готовність МАГАТЕ відвідати Україну у зв'язку з неправдивими звинуваченнями Росії щодо "брудної бомби"" - йдеться у повідомленні.

Блінкен підтвердив прихильність США наданню ресурсів, необхідних МАГАТЕ для продовження виконання своїх обов'язків з верифікації та моніторингу в Ірані.

Останніми днями міністр оборони Росії Сергєй Шойгу і глава Генштабу Валерій Герасимов активізували телефонні розмови з західними колегами про нібито заплановану провокацію України.

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