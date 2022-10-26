Блінкен схвалює наміри МАГАТЕ відвідати атомні об’єкти в Україні
Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі висловив підтримку ініціативі організації щодо візиту на атомні об’єкти в Україні.
Про це йдеться у повідомленні Держдепу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Держсекретар Блінкен висловив вдячність за зусилля МАГАТЕ, спрямовані на забезпечення безпеки Запорізької атомної електростанції, та привітав готовність МАГАТЕ відвідати Україну у зв'язку з неправдивими звинуваченнями Росії щодо "брудної бомби"" - йдеться у повідомленні.
Блінкен підтвердив прихильність США наданню ресурсів, необхідних МАГАТЕ для продовження виконання своїх обов'язків з верифікації та моніторингу в Ірані.
Останніми днями міністр оборони Росії Сергєй Шойгу і глава Генштабу Валерій Герасимов активізували телефонні розмови з західними колегами про нібито заплановану провокацію України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
От у тебе є гвалтівник і гвалтована. Гвалтівник погрожує тобі носа розбить чи ножем порізать. Але ти мусиш показати що щось робиш. Тож береш і їдеш дивиться, шо там у гвалтованої в кишенях лежить. Все логічно, ну принаймні з точки зору магате.
Україна, яка стала жертвою агресії, знову має виправдовуватися перед кимось за щось?
Навіть якщо б ми вирішили створити "брудну бімбу", щоб ****** по кацапстану, - це наша справа і наше природнє право!
Бо йдеться про фізичне виживання українців як нації.
Може краще хай МАГАТЕ з'їздить в Ізюм, Нікополь, Миколаїв чи Марік?
Подивиться, чи все там в порядку, Чи нічого там кацапи не зруйнували...
Куйня повна!!!
На нас напали, угрожают ядерным оружием, а мы должны еще и оправдываться.