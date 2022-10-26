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Новини Війна
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Контрнаступ на Півдні триває, але уповільнився через дощі, - Резніков

зсу

Просування Збройних сил України в рамках контрнаступу на півдні країни уповільнилося через дощову погоду.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Fox News, інформує Цензор.НЕТ. 

"На півдні ми також продовжуємо нашу контрнаступальну кампанію. Прямо зараз певні погодні умови, я маю на увазі дощ, роблять нас трохи повільнішими. Але ми використовуємо тактику крок за кроком повертати наші села, метри і кілометри, і ми продовжуватимемо це робити", - сказав Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіянам небезпечно залишатися у Херсоні, оскільки шляхів для відступу немає, - Резніков

Автор: 

Херсон (3354) ЗСУ (7540) Резніков Олексій (1446) Херсонська область (5744)


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Топ коментарі
+9
А де ж асфальтовані і освітлені дороги?
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26.10.2022 11:18
+6
Рєзніков, ти менеджер? Сам же про це казав. Ну так і менеджеруй - в тебе роботи "за гланди". Треба буде = Залужний повідомить - шо і куди. Подивись довіру у суспільства і ЗСУ, ви просто адміндодаток
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26.10.2022 11:21
+4
Тоді може розбомбити поки усі , шляхі щоб орки не підтягнули логистику на вантажівках
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26.10.2022 11:05
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Тоді може розбомбити поки усі , шляхі щоб орки не підтягнули логистику на вантажівках
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26.10.2022 11:05 Відповісти
Вже завтра і найближчих 10 днів прогноз без дощів буде
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26.10.2022 11:06 Відповісти
палите контору.
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26.10.2022 11:17 Відповісти
а гидромицентр не палит
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26.10.2022 11:43 Відповісти
А де ж асфальтовані і освітлені дороги?
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26.10.2022 11:18 Відповісти
Рєзніков, ти менеджер? Сам же про це казав. Ну так і менеджеруй - в тебе роботи "за гланди". Треба буде = Залужний повідомить - шо і куди. Подивись довіру у суспільства і ЗСУ, ви просто адміндодаток
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26.10.2022 11:21 Відповісти
Нинішня влада - артисти розмовного жанру!!!...
Скажи краще, всіх воїнів одягли в зимову форму, і хто це зробив?!...
Стратег, хренів, за 2 дні до війни " не бачив загрози!"!...
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26.10.2022 12:51 Відповісти
Так що, там асфальт не клали, чи що? Тільки розмінували- і все? Аяй, вольдемар, тобі Рєзніков(хто це- хз, Залужного-знаємо, а Рєзнікова- ні) "виговор" на ФохНьюз об'явив і "велике будівництво" здав твоє
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26.10.2022 12:07 Відповісти
Що він мелить?
Живу 70км від лінії фронту, за останній місяць дощ був тільки один раз, і то, ледь покапало.
Половину військ взагалі зняли і на інші напрями покидали
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26.10.2022 12:28 Відповісти
ну так кацапы для этого чмобье и тянут, чтоб время затянуть
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26.10.2022 12:42 Відповісти
Там вчера дерьмак чето пукнул про хорошие новости. Ждемс.
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26.10.2022 12:48 Відповісти
 
 