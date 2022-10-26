Контрнаступ на Півдні триває, але уповільнився через дощі, - Резніков

Просування Збройних сил України в рамках контрнаступу на півдні країни уповільнилося через дощову погоду.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

"На півдні ми також продовжуємо нашу контрнаступальну кампанію. Прямо зараз певні погодні умови, я маю на увазі дощ, роблять нас трохи повільнішими. Але ми використовуємо тактику крок за кроком повертати наші села, метри і кілометри, і ми продовжуватимемо це робити", - сказав Резніков.

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