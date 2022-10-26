За допомогою додатка "єППО" вперше було збито російську крилату ракету
Громадяни повідомили про ракету через додаток, а українські захисники знищили ворожий "Калібр".
Про це у Facebook повідомив один із розробників Геннадій Сульдін, передає Цензор.НЕТ.
"22.10 22 зранку на Півдні України відбулося перше бойове застосування додатка єППО по російській крилатій ракеті. "Калібр" летів на дуже малої висоті, завдяки особливостям рельєфа місцевості локаційно не спостерігався. Але декілька пильних громадян побачили бл#діну і щойно сповістили військових за допомогою додатка єППО. Наші зенітники за кілька секунд отримали цілевказання, мали достатньо часу та без зайвих проблем, як на тренажері збили "Калібр" з ПЗРК "Ігла". Красені, велике дякую!
Система спрацювала саме так, як ми мріяли в травні на початку розробки додатку. До речі, єППО замислювався саме як засіб відстеження низьколітаючих дозвукових крилатих ракет, перш за все Калібрів. Загроза типу "шахед" з'явилася набагато пізніше", - розповів він.
Сульдін зазначив, що великою цінністю для ППО є дані з сільської місцевості про ракети і шахеди російських окупантів. Вони найчастіше йдуть по низинах в малонаселених районах.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що за допомогою додатка "єППО" українці можуть повідомляти про ракети чи дрони РФ.
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а ПЗРК і так мають дані від наших партнерів - що і куди летить.
так що то єППО напевне що як мінімум тупо. може хіба що СБУ заімєє декількох агентів русні. бабло в чемодан за відкуп. А чо? Бухуслаєв спокійно продавав двигуни, а тут тупо приймуть пару агентів, правда буде що типу "помилився з вказівкою"(= бабло в кишеню Малюка)
Дбають мля про безпеку, ага.
Стільки зеніток на складах, шо навіть Швець говорить, можна би і зробити заслін. А тут - а давайте кожен собака знимкує та передає, супер ефективність, ну так, а чо.
Може й норм., але судячи по бохуслаєвим, буде як і Дія. Задум норм., але громадяни ....
я не розумію, що не так?
ну ясно шо гебня, але блін, зокрема про ППО правильно, нє?
ну он про Кучму недавно - нормально каже - перевір, чо не так?
чую.
та я теж про Леніна чую і посилаю, але, дещо й правильно, наприклад там він каже.
чи ти як вентилятор - шо тобі ззаду скажуть, то і жереш?
вроді Швець не доведено шо тупо бреше.
вон Антиколорадос вчора тупо збрехав, і це суперпатр. блогер.
Хоба! так шо я не люблю коли з мене робл..ть бидло, але тут скоріше Антиколорадос зробив, а не Швець, хоч він і типу гебня і т.д.
в том то и дело - летит, пересични говорят, радар включается, его секут, может там и со спутников у парашников, вот я за что говорю. ракеты может и не быть, но радар включают наши ЗСУ.
то есть при адекравтой власти, было бы уже - Ок, мы там засекли дроны, 5 долетело до посадни а 85 сбили.
но блин не видим и "кольчуг" и всех других
что это значит то?
На Ермака не говори, - борется, защищает, мужественно просит ППО.
Сам подумай, тот же Херсон сдали... ну вот как?
так и тут - ну вам же .....ядям столько раз кричали что будет .... ЧТО?
вот именно то что делается и что делали руснявые.
И что? Чмо мля? станции, а их не продали часом?
я не знаю, но выглядит как ..уйло нивелирует "армию" параши к нашим "пох.,давайдэнги" арахамиям.
ну просто я не знаю уже.
паны себе на диване говорят, а ты их только никнеймы даешь - где я реплики данных панов найду то?
я к тому шо тут видишь сколько тридварасов - ну реальо тупо будут захламлять то еППО
, так шо понятно шо мы будем, если есть смартфон, помогать, но видишь Бохуслаева?
и таких дох...я
я за шо говорю - засрут в нужный момент, а власть.... да она то же скажет что мля и Подоляк - посмотри - за мосты что сказало.
то есть я неправ за ПВО, а власть все ок. делала и делает?
Я просто не понимаю, для чего Он терпит таких врваров, видно мы не верим в Него, просто все просто, надо быть верующими.
Где то так ты думаешь?
Иди ты подальше.
Ты и все идиоты зеленые
Я просто не понимаю, иди ты подльше.
ПВО не железное, а ты лозунгами все.
ДАвай - словобобу, слава ПВО. на что там, давай не тупи. Лозунгами смерти не будет ватникам.
Если что то я так тренируюсь говорить дуракам про - оЙ, словобоху, дайбоше и т.д.
Тобто додаток створює майже повне перекриття території цивільними пунктами спостереження, хибні повідомлення швидко відслідковуються і фільтруються, тим більше додаток вимагає повної ідентифікації особи через Дію ))
ризиковано, ні?
плюс, могли би партнери нам вислати АВАКС-и + ф-22, так що і досвід здобувати і якщо що = настутнєт, або навіть як є, - Ашовизробите?
ну а це тупо, я ж написав - в потрібну хвилину, тролі, навіть "боти" - засирають тобі шо - ой, там летить, ой, ні, тут, ой, он там - і так 100500 разів - розбираєшся з цим спамом, а ракети тупо долетять до цілей.
шо за маячня шо любий вася може написати про ракету, а таких вась тисячі може бути??
не знаю який ти ппо-шник, але це на поверхні - засруть роботами і ППО буде метатись коли реальна атака буде
Просто коли стане зле, то ви скажеш - ОЙ, та як же, та вони ж тупі орки!!1111
Як вони так зробили шо нам....
короче не найшов, але картинка - "тобі *****" в якомусь фільмі тримає картку Ггерой.
Велика тема, але якось так по швидкому
і шо?
при ракетній атаці - всі ці "люди" засерають ЄППО
і шо ти зробиш?
млін, у нас був навіть Лєбєдєв, у нас Бохуслаєва тримали до останнього, а ти думаєш шо .... троллів не пропустять ... чи шо там?
давай не будемо, бо смішно.
будеш мені розповідати шо дай одному агенту десять кусків і він не засре в потр. момент всю цю нашу Єппо
самому не смішно?
Спродіваюсь щось дійло як це працює? Якщо ні, то я 4-й раз одне і теж писати не буду, вибачте, можете ще раз уважно перечитати всі пости з початку.
а може три рази ракетних залпів і тобі 500 чуваків правильно вказують, а потім четвертий - точно вже лупашать, а ці ж чуваки тобі так само вказують... але "болєє неправильно, болєє отріцатєльно"
так шо, русня до такого не додумалась би? не додумається, не додумується, чи вже не додумалась?
я за то шо радари вони січуть і по них можуть ракети випускати, ну і так далі.
чи ти думаєш шо вони настільки вже тупі?
якби якісь німці нападали то ми б хавали зараз шніцелі гггг
хоча було б краще. а то ж дебіли - вони будуть робити як було от там же в Долині Бекаа - тупо все повторюють, просто у нас не Ізрїль шо би розніс цю всю хрінь скопом
якщо "500 агентів" зроблять спам атаку в ту ЄППО, то давай доведи потім шо телефон пана Дмитра Кізлова не зламали, ну от як Бобуслаєва - хрін доведуть.
А з пана Дмітрава Козла телефона - то могло відправлятись по 40 звернень ЄППО з різних адрес - давай, доведи шо його не зламаои.
ти розумієш шо ... ну я ж сказав про Бобуслаєва - кому ти там і шо доведеш?
може й воно добре, проте воно виглядає як ..... дуже й дуже туфтово.
ну реально.
просто написав хтось типу Швець поганий - Що млять, то шо говорить шо ППО посилити? то ясно кгб-іст, але Єрмак може це зробити? гггг
ну ок, але те ж саме кажу шо власне Херсон захопили - хтось же за все це відповідає?
ну ок, але там той же Швець дав відео - в Сеулі там Вулкани стоять на висотках. А Кличко шо?
тупо сказати - ой, я просив а мене послали і не дали зу-23
я за це говорю
Чо, 20 вишок розставити і солдіків з біноклями, тупо шоб дзвонили на пост зенітки не можна?
Типу - я перший, зенітка 2 готуйсь, летить велосипед, оп, нє, вже я збив зі стінгера, відбій.
то можна взагалі, як той же Швець, чи то Буткевич говорив - два спарених максими і воно зіб.є легко. ну чи один спарений. та й просто одним зіб.є стопроц.
А тут - дебілам казали що іран продає цю дрянь, а вони якраз кукурудзу в іран відправляли(!)
Тим більше, що інформація від розробника, а не від збройних сил.
Схоже на спробу пропіарити застосунок.
Спростовувати це ніхто не буде, так що хтось прорекламував свій продукт!
Справа не в альтернативному баченні.
Крилата ракета, це не ракета з «граду».
Вона має дуже великий функціонал, мета якого полягає в захисті від систем ППО.
І одна зі складових цього функціоналу, це можливісь самостійного коригування курсу.
По простому, це виглядає наступним чином: якщо ви бачите крилату ракету на трассі Одеса-Умань, що летить на Умань, то є ймовірність що ракета змінить курс і піде на Вінницю.
І скільки б користувачів не давали інформацію в додаток, більш ймовірно, що ракета буде виявлена наземною РЛС, або РЛС літака-перехоплювача.
І скоріш за все, так воно і трапилось.
А до цього часу я вважаю це пустими балачками.
Для таких як ти, ідеальні джерела інформації, це кіми, арестовичі, буданови.
Також, виявлення, це не пасивний процес, а активний і інформація користувачів з додатку, статистично оброблена для відкидання інформаціі, яка виходить за рамки моделі, може допомогти у визначенні поточних параметрів активної рлс, які треба встановити для виявлення невеличкої цілі на низької вишині. Це називається "ешелонована ППО", коли інформація про проліт ракети надходить до системи наведення з багатьох різних джерел, а не з однієї єдиної РЛС.
кто до этого додумался то?
ведь конторский дух, тут Енисеем пахнет
а може зареєструють 500 людей?
а може ту ж Дію зламували та все ж що ти кажеш воно типу і правдиво, але не варто?
При цьому абсолютно нічого не роблять для нашої перемоги: ні на фронті,ні в тилу.
Зато пагаваріть вони мастаки...
Доречі,такі люди дуже нерішучі,сцикливі,пасуть задніх у хвості.
Це так,нічого особистого...
я тільки за, проте вони закидають фейками і ППО буде метатись з оцим ЄППО.
тупо туфта - там треба радари включати та помічати, а тут - 500 повідомлень від тролів та 50 від людей.
русня засікає радари і ... башить.
шо і де ""єППО? тролів тупо засилають та січуть наші радари
ти ж сам в курсі шо рашка, може би не будучи такими дураками, то нас би вже тупо захламила хакерством і т.д., тупо сирої еппо
ну просто я думаю що ..... як то кажуть нам пощастило шо вони такі "*******"
бо блін були би противниками ті ж німці... нам п...зда була б.
добре як то шо ти кажеш, просто на місці би рашки, я би вже "рєзвівся" на ту єппо. це ж круто - спершу провести атаку, типу ок, воно робе, а потім - жахнути і вже там може чмобіками чи шо там хочуть вони
Просто він користується функцією ідентифікації що з вашого дозволу надає Дія.
Команда мінцифри має їх асимілювати (віджати запропонувавши робочі місця). Після чого треба зробити його державну соціальну рекламу щоб про нього всі знали, щоб він був мінімум в кожного військового та держслужбовця, а в ідеалі і в усіх громадян як ДІЯ.
P.S. Користуючись нагодою повторю - зараз "колективний розум інтернету" пропонує модернізувати всі станції мобільного зв'язку відеокамерами та іншими сенсорами розгорнувши в такий спосіб просто неймовірного розміру сенсорний масив крізь який нічого не проскочить. І це елементарно. Там все є. Висота та огляд. Живлення. Інтернет. Лишається тільки зробити десятки тисяч одиниць типового комплексу для модернізації...
Ещё в 2004 году бегал со здравой идеей и добегался аж до приёмной президента!
Там разговорился с одним из приёмщиков - он идею оценил, но сказал что ничем помочь не может, т.к. он - ПСИХИАТОР. Как и все остальные приёмщики в приёмной.
Поскольку власть считает, что обращаться к ней со своей идее могут только сумасшедшие....