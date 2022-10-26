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За допомогою додатка "єППО" вперше було збито російську крилату ракету

ппо

Громадяни повідомили про ракету через додаток, а українські захисники знищили ворожий "Калібр".

Про це у Facebook повідомив один із розробників Геннадій Сульдін, передає Цензор.НЕТ.

"22.10 22 зранку на Півдні України відбулося перше бойове застосування додатка єППО по російській крилатій ракеті. "Калібр" летів на дуже малої висоті, завдяки особливостям рельєфа місцевості локаційно не спостерігався. Але декілька пильних громадян побачили бл#діну і щойно сповістили військових за допомогою додатка єППО. Наші зенітники за кілька секунд отримали цілевказання, мали достатньо часу та без зайвих проблем, як на тренажері збили "Калібр" з ПЗРК "Ігла". Красені, велике дякую!

Система спрацювала саме так, як ми мріяли в травні на початку розробки додатку. До речі, єППО замислювався саме як засіб відстеження низьколітаючих дозвукових крилатих ракет, перш за все Калібрів. Загроза типу "шахед" з'явилася набагато пізніше", - розповів він.

Сульдін зазначив, що великою цінністю для ППО є дані з сільської місцевості про ракети і шахеди російських окупантів. Вони найчастіше йдуть по низинах в малонаселених районах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що за допомогою додатка "єППО" українці можуть повідомляти про ракети чи дрони РФ.

Також читайте: У застосунку "Повітряна тривога" попереджатимуть про хімічну та радіаційну небезпеку, - Мінцифри

Автор: 

ППО (3183) додаток (475)


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Топ коментарі
+19
Украінська розробка.
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26.10.2022 11:26
+14
Нагородили в купу кров, Швеця, пісок і цукор. Додаток бомба, це я Вам як ППОшник кажу. Відслідковування низьколетячих, маневрених малопомітних цілей типу КР величезна проблема. США це вирішують Аваксами, в С-300 піднімали станції виявлення на 25 та 40 метрів над землею і все одно ціль складна. Перекрити все ближнім ППО не так просто, на кожну установку треба розрахунок і не один для цілодобового чергування. Плюс час знаходження цілі в зоні ураження мінімальний, іноді декілька секунд, розрахунок, який не отримав попередньо цілевказцвання звідки летить ціль з великою імовірністю не встигне зреагувати. А знаючи про ціль заздалегідь, що і описано в даному випадку, можно через систему оповіщення ППО можно встигнути спрямувати сили та засоби на перехоплення даної цілі (авіація, розрахунки ПЗРК, ЗУ та станцій наведення).

Тобто додаток створює майже повне перекриття території цивільними пунктами спостереження, хибні повідомлення швидко відслідковуються і фільтруються, тим більше додаток вимагає повної ідентифікації особи через Дію ))
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26.10.2022 11:49
+9
ноу-хау. це круто. рядові українці вже в ділі.
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26.10.2022 11:32
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Одеська розробка.
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26.10.2022 11:25 Відповісти
Украінська розробка.
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26.10.2022 11:26 Відповісти
Поздоровляю всіх, головне тепер щоб не "вграли" застосунок...
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26.10.2022 15:33 Відповісти
Додаток єППемО!
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26.10.2022 11:31 Відповісти
Хтось вважає українців за Єпопо...
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26.10.2022 11:32 Відповісти
ноу-хау. це круто. рядові українці вже в ділі.
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26.10.2022 11:32 Відповісти
єППОна мать! Это работает!
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26.10.2022 11:34 Відповісти
якщо так то добре, просто тролі засруть спамом і засвітять радар, бо якось перевіряти треба?
а ПЗРК і так мають дані від наших партнерів - що і куди летить.
так що то єППО напевне що як мінімум тупо. може хіба що СБУ заімєє декількох агентів русні. бабло в чемодан за відкуп. А чо? Бухуслаєв спокійно продавав двигуни, а тут тупо приймуть пару агентів, правда буде що типу "помилився з вказівкою"(= бабло в кишеню Малюка)
Дбають мля про безпеку, ага.
Стільки зеніток на складах, шо навіть Швець говорить, можна би і зробити заслін. А тут - а давайте кожен собака знимкує та передає, супер ефективність, ну так, а чо.
Може й норм., але судячи по бохуслаєвим, буде як і Дія. Задум норм., але громадяни ....
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26.10.2022 11:34 Відповісти
Чую про Швеця - хочеться одразу ***** послати.
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26.10.2022 11:46 Відповісти
так можеш послухати, факти, зокрема - де "печора" ракети і зу-23.
я не розумію, що не так?
ну ясно шо гебня, але блін, зокрема про ППО правильно, нє?
ну он про Кучму недавно - нормально каже - перевір, чо не так?
чую.
та я теж про Леніна чую і посилаю, але, дещо й правильно, наприклад там він каже.
чи ти як вентилятор - шо тобі ззаду скажуть, то і жереш?
вроді Швець не доведено шо тупо бреше.
вон Антиколорадос вчора тупо збрехав, і це суперпатр. блогер.
Хоба! так шо я не люблю коли з мене робл..ть бидло, але тут скоріше Антиколорадос зробив, а не Швець, хоч він і типу гебня і т.д.
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26.10.2022 11:52 Відповісти
Вы под дурачка не косите... В статье сказано вам, шо из-за низкой высоты полета ракеты, системы обнаружении прошляпили ее, дык, пересiчнi подсобили...
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26.10.2022 11:49 Відповісти
радар как бы проверить должен?
в том то и дело - летит, пересични говорят, радар включается, его секут, может там и со спутников у парашников, вот я за что говорю. ракеты может и не быть, но радар включают наши ЗСУ.
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26.10.2022 11:54 Відповісти
Про систему на манер "кольчуги", пассивное обнаружение вы не слышали... Прочтите тегу ниже от
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26.10.2022 11:57 Відповісти
может и так, разнести станции и обрабатывать отклики граждан в реальном времени. но это надо было раньше делать, плюс партнерам это круто - опробовать свои "кольчуги".
то есть при адекравтой власти, было бы уже - Ок, мы там засекли дроны, 5 долетело до посадни а 85 сбили.
но блин не видим и "кольчуг" и всех других
что это значит то?
На Ермака не говори, - борется, защищает, мужественно просит ППО.

Сам подумай, тот же Херсон сдали... ну вот как?
так и тут - ну вам же .....ядям столько раз кричали что будет .... ЧТО?
вот именно то что делается и что делали руснявые.
И что? Чмо мля? станции, а их не продали часом?
я не знаю, но выглядит как ..уйло нивелирует "армию" параши к нашим "пох.,давайдэнги" арахамиям.
ну просто я не знаю уже.
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26.10.2022 12:14 Відповісти
Вы просто расплылись мыслью по плинтусу... агрохамия , зебуины со сдачей Херсона - это тема на после войны, вам и Штаты на это указывают, тем более помогают их держать в узде... А пока что в унисон теме разглагольствуйте, предварительно ознакомившись с аргументами пана и пана
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26.10.2022 12:30 Відповісти
вы бы коменты привел, а то панов этих реплики искать где?
паны себе на диване говорят, а ты их только никнеймы даешь - где я реплики данных панов найду то?
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26.10.2022 12:55 Відповісти
Тю, а я думал вы беседу ведете с панами. а вы их даже не читаете... Вам лишь бы прикопаться... Дык, выглянуть в окошко, там столб есть, можно и не тужиться. Пане, щасти вам на вашому поприщi...епрст.
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26.10.2022 13:03 Відповісти
чего так сразу то? вареники и сметана есть... ням ням(аж за вухами лящить)

я к тому шо тут видишь сколько тридварасов - ну реальо тупо будут захламлять то еППО
, так шо понятно шо мы будем, если есть смартфон, помогать, но видишь Бохуслаева?
и таких дох...я
я за шо говорю - засрут в нужный момент, а власть.... да она то же скажет что мля и Подоляк - посмотри - за мосты что сказало.
то есть я неправ за ПВО, а власть все ок. делала и делает?
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26.10.2022 13:17 Відповісти
ЕСТЬ МУЛЬТИК про ОХ и АХа... главное не брать дурного в голову, а тяжкого в руки и все будет пучком... Одолеем орков гуртом даже И с помощью еППО, а насчет флуда не переживайте, программа предусматривает их отсеивать автоматически. СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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26.10.2022 14:43 Відповісти
Слава Аллаху, он просто не дает нас очень мощно уничтожить, видно сразу что Он против рашки.
Я просто не понимаю, для чего Он терпит таких врваров, видно мы не верим в Него, просто все просто, надо быть верующими.
Где то так ты думаешь?
Иди ты подальше.
Ты и все идиоты зеленые
Я просто не понимаю, иди ты подльше.
ПВО не железное, а ты лозунгами все.
ДАвай - словобобу, слава ПВО. на что там, давай не тупи. Лозунгами смерти не будет ватникам.
Если что то я так тренируюсь говорить дуракам про - оЙ, словобоху, дайбоше и т.д.
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26.10.2022 14:59 Відповісти
Нагородили в купу кров, Швеця, пісок і цукор. Додаток бомба, це я Вам як ППОшник кажу. Відслідковування низьколетячих, маневрених малопомітних цілей типу КР величезна проблема. США це вирішують Аваксами, в С-300 піднімали станції виявлення на 25 та 40 метрів над землею і все одно ціль складна. Перекрити все ближнім ППО не так просто, на кожну установку треба розрахунок і не один для цілодобового чергування. Плюс час знаходження цілі в зоні ураження мінімальний, іноді декілька секунд, розрахунок, який не отримав попередньо цілевказцвання звідки летить ціль з великою імовірністю не встигне зреагувати. А знаючи про ціль заздалегідь, що і описано в даному випадку, можно через систему оповіщення ППО можно встигнути спрямувати сили та засоби на перехоплення даної цілі (авіація, розрахунки ПЗРК, ЗУ та станцій наведення).

Тобто додаток створює майже повне перекриття території цивільними пунктами спостереження, хибні повідомлення швидко відслідковуються і фільтруються, тим більше додаток вимагає повної ідентифікації особи через Дію ))
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26.10.2022 11:49 Відповісти
я кажу панові ППО-шникові за тролів - тобі засруть тисячею постів - ось, а ні, ось, нє, ОСЬ ракета, і тобі те ж саме шо ддос атака буде.
ризиковано, ні?
плюс, могли би партнери нам вислати АВАКС-и + ф-22, так що і досвід здобувати і якщо що = настутнєт, або навіть як є, - Ашовизробите?

ну а це тупо, я ж написав - в потрібну хвилину, тролі, навіть "боти" - засирають тобі шо - ой, там летить, ой, ні, тут, ой, он там - і так 100500 разів - розбираєшся з цим спамом, а ракети тупо долетять до цілей.
шо за маячня шо любий вася може написати про ракету, а таких вась тисячі може бути??
не знаю який ти ппо-шник, але це на поверхні - засруть роботами і ППО буде метатись коли реальна атака буде
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26.10.2022 12:01 Відповісти
Узбагойтесь, тысячи Вань на околицях толком не знают как подойти не то шо к Дii, а к смарту ваапше, даже с год как имея его.
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26.10.2022 12:09 Відповісти
да слава Аллаху, я шо, бороню?
Просто коли стане зле, то ви скажеш - ОЙ, та як же, та вони ж тупі орки!!1111
Як вони так зробили шо нам....
короче не найшов, але картинка - "тобі *****" в якомусь фільмі тримає картку Ггерой.
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26.10.2022 12:26 Відповісти
я ушел в осадок от абабагаламага
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26.10.2022 12:35 Відповісти
Я вже писав на шпальтах Цензора, але повторюсь. По перше, додаток обов'язково вимагає авторизації через Дію, тобто відомо про тебе ВСЕ, автоматичні фільтри аналізують повітряну обстановку і інформацію з додатку, все це співставляється і хибні спрацювання відсіюються. Після декількох ложних повідомлень (порог ми не знаємо) людина береться на олівць, шкода державі підтверджена особистим цифровим підписом )) Тепер розглінемо роботу з масивами даних, алгоритмів вже багато наприклад якщо є пуск з Чорного моря і через 2 хвилини поступає одиночне цілевказування з Ужгорода, Тернополя або Львову ...
Велика тема, але якось так по швидкому
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26.10.2022 12:11 Відповісти
ну ну я затаюсь і таких мну - 200
і шо?
при ракетній атаці - всі ці "люди" засерають ЄППО
і шо ти зробиш?
млін, у нас був навіть Лєбєдєв, у нас Бохуслаєва тримали до останнього, а ти думаєш шо .... троллів не пропустять ... чи шо там?
давай не будемо, бо смішно.
будеш мені розповідати шо дай одному агенту десять кусків і він не засре в потр. момент всю цю нашу Єппо
самому не смішно?
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26.10.2022 12:19 Відповісти
Третій раз повторюю, що є автоматичний порог блокування інформації, на пальцях для тих, хто не знайомий з математичним аналізом - якщо пару раз вказав взагалі хибну ціль, то можеш продовжувати і далі, це ніяким чином не буде відображатись, по простому ти попадаєш в бан за спам. І навпаки, якщо з місцевості, в якій на даний час теоретично може бути ціль приходить відразу декілька цілевказувань, а потім апроксимуючи можливу траєкторію знову декілька цілевказувань вказують на ту же ціль, то імовірність істини збільшується і треба уважніше туди дивитись. Ніхто не буде реагувати на одиночні непові'язані повідомлення, в даному випадку грає роль масовість.
Спродіваюсь щось дійло як це працює? Якщо ні, то я 4-й раз одне і теж писати не буду, вибачте, можете ще раз уважно перечитати всі пости з початку.
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26.10.2022 12:33 Відповісти
може й так
а може три рази ракетних залпів і тобі 500 чуваків правильно вказують, а потім четвертий - точно вже лупашать, а ці ж чуваки тобі так само вказують... але "болєє неправильно, болєє отріцатєльно"
так шо, русня до такого не додумалась би? не додумається, не додумується, чи вже не додумалась?
я за то шо радари вони січуть і по них можуть ракети випускати, ну і так далі.
чи ти думаєш шо вони настільки вже тупі?
якби якісь німці нападали то ми б хавали зараз шніцелі гггг
хоча було б краще. а то ж дебіли - вони будуть робити як було от там же в Долині Бекаа - тупо все повторюють, просто у нас не Ізрїль шо би розніс цю всю хрінь скопом
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26.10.2022 12:52 Відповісти
Є таке поняття в соціології як нетипова поведінка, а в нашому випадку це нетипова певедінка маси людей ... Імовірність зради одночасно 500 людей в одній місцевості (бо забув сказати, що при використанні додатку обов'язково вмикається геолокація) спрямовується до 0. А навіть якщо чисто теоретично і станеться така ситуація по одиночній цілі, то ніякого результату вона не дасть, максимум винищувач зробить круг, але пілотам і так потрібен нальот, а вартість такої операції дуже велика. Чого тільки коштує зібрати в одній місцевості 500 зрадників )) і надати всі їхні персональні данні ))
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26.10.2022 13:08 Відповісти
кому там дані потрібні, "Обком " і так знає
якщо "500 агентів" зроблять спам атаку в ту ЄППО, то давай доведи потім шо телефон пана Дмитра Кізлова не зламали, ну от як Бобуслаєва - хрін доведуть.
А з пана Дмітрава Козла телефона - то могло відправлятись по 40 звернень ЄППО з різних адрес - давай, доведи шо його не зламаои.
ти розумієш шо ... ну я ж сказав про Бобуслаєва - кому ти там і шо доведеш?
може й воно добре, проте воно виглядає як ..... дуже й дуже туфтово.
ну реально.
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26.10.2022 14:15 Відповісти
Як казав один персонаж у всім відомому творі "рукопісі не горять", тому на даному етапі достатньо відфільтрувати їх, а вже потім, може навіть після війни хтосі і проаналізує накопичені данні )) Але це вторинно, головне отримати діючу всеобємлюючу систему оповіщення, і перші результати є, молодці програмісти разом з ППОшниками ))
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26.10.2022 14:23 Відповісти
ну і ок. то може Лесь казав, проте, я реально тупо не голосував, а Швець казав про "печори"(запускуві установкиі радари не сказав) і за зу-23- тамне треба радарів
просто написав хтось типу Швець поганий - Що млять, то шо говорить шо ППО посилити? то ясно кгб-іст, але Єрмак може це зробити? гггг
ну ок, але те ж саме кажу шо власне Херсон захопили - хтось же за все це відповідає?
ну ок, але там той же Швець дав відео - в Сеулі там Вулкани стоять на висотках. А Кличко шо?
тупо сказати - ой, я просив а мене послали і не дали зу-23
я за це говорю
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26.10.2022 14:50 Відповісти
Нє, то брєд, на це вже відповідати не буду ...
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26.10.2022 22:57 Відповісти
То казав Воланд з Майстра і Маргарити ...
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26.10.2022 23:02 Відповісти
Для ЗУ-23-2 не треба було радари в середині 20 століття
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26.10.2022 23:04 Відповісти
Які в біса радари, якщо Швець про "Шахеди" говорив?
Чо, 20 вишок розставити і солдіків з біноклями, тупо шоб дзвонили на пост зенітки не можна?
Типу - я перший, зенітка 2 готуйсь, летить велосипед, оп, нє, вже я збив зі стінгера, відбій.
то можна взагалі, як той же Швець, чи то Буткевич говорив - два спарених максими і воно зіб.є легко. ну чи один спарений. та й просто одним зіб.є стопроц.
А тут - дебілам казали що іран продає цю дрянь, а вони якраз кукурудзу в іран відправляли(!)
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03.11.2022 08:32 Відповісти
https://dumskaya.net/news/sova-murena-strekoza-i-epvo-kak-odesskie-volonte-167658/ Персональная еПВО в кармане: как одесские «Технари» украинским зенитчикам ракеты сбивать помогают
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26.10.2022 12:00 Відповісти
ПЗРК-розрахунки не мають ніякого зв'язку з партнерами, в них зв'язок із командиром відділення. Дрібні цілі на низьких висотах місцеві чують і бачать набагато раніше наших партнерів.
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26.10.2022 13:38 Відповісти
Не зовсім зрозумів Ваш пост, але погоджують що розрахунки не мають зв'язку з партнерами, але я цього і не стверджував. А друге речення про те, що я і казав, цивільне спостереження за повітряною обстановкою це бомба ))
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26.10.2022 22:36 Відповісти
Сильно сумніваюсь що це відповідає дійсності.
Тим більше, що інформація від розробника, а не від збройних сил.
Схоже на спробу пропіарити застосунок.
Спростовувати це ніхто не буде, так що хтось прорекламував свій продукт!
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26.10.2022 11:55 Відповісти
Стесняюсь спросить, мол альтернативное видение в данном вопросе вы отвергаете?
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26.10.2022 11:59 Відповісти
Не соромтеся.
Справа не в альтернативному баченні.
Крилата ракета, це не ракета з «граду».
Вона має дуже великий функціонал, мета якого полягає в захисті від систем ППО.
І одна зі складових цього функціоналу, це можливісь самостійного коригування курсу.
По простому, це виглядає наступним чином: якщо ви бачите крилату ракету на трассі Одеса-Умань, що летить на Умань, то є ймовірність що ракета змінить курс і піде на Вінницю.
І скільки б користувачів не давали інформацію в додаток, більш ймовірно, що ракета буде виявлена наземною РЛС, або РЛС літака-перехоплювача.
І скоріш за все, так воно і трапилось.
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26.10.2022 12:10 Відповісти
Так для перехоплювача от пересiчных наколка даст возможность оттолкнуться, тем более, шо система оповещения работает очень быстро(автоматически), отсеяв фальшь со скоростью милисекунды... - это и есть альтернатива вашему мышлению...
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26.10.2022 12:21 Відповісти
Якщо це підтвердить командування ВПС, я в це повірю і визнаю, що не правий.
А до цього часу я вважаю це пустими балачками.
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26.10.2022 12:27 Відповісти
Я бачу, твій вектор, це ляпати язиком.
Для таких як ти, ідеальні джерела інформації, це кіми, арестовичі, буданови.
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26.10.2022 12:39 Відповісти
Пане, а ось i дзуськи - вам. Не вгадали. Та те пусте , головне .уячить врага всем чем можно , а хоть и с помощью персонального еПВО.
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26.10.2022 12:47 Відповісти
Наконец-то вдуплили: убедившись, тобто, когда истина станет очевидной , тогда и разглагольствуйте. 100500 ваш вектор переобуется в эфире на 180 градусов, sure.
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26.10.2022 12:37 Відповісти
Ракету з "Граду" набагато важче перехопити. В неї набагато коротший час підльоту.

Також, виявлення, це не пасивний процес, а активний і інформація користувачів з додатку, статистично оброблена для відкидання інформаціі, яка виходить за рамки моделі, може допомогти у визначенні поточних параметрів активної рлс, які треба встановити для виявлення невеличкої цілі на низької вишині. Це називається "ешелонована ППО", коли інформація про проліт ракети надходить до системи наведення з багатьох різних джерел, а не з однієї єдиної РЛС.
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26.10.2022 13:46 Відповісти
Если прочтете внимательно пана Войцеховского, то поймете ,Шо система наоборот требует данные от миллионов пересiчных и спамовые посылы отсеивает автоматически.
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26.10.2022 12:17 Відповісти
Я дуже радий за пана Войцеховського і за його продвинуту систему, але я звик довіряти твердженням військових про якість озброєнь, які вони використовують, а не виробникам цих озброєнь.
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26.10.2022 12:34 Відповісти
Да если бы каждый военный были бы на ваш манер, Фомой неверующим, то прiсь ейбочки, до сих пор был бы без оружия. Это просто 37-ой год был бы навкругы, одни враги народа.
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26.10.2022 12:41 Відповісти
Припинемо цю балаканину: аргументів я не бачу, лише дешевий популізм.
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26.10.2022 12:48 Відповісти
Пане, вище я про те ж самiсiньке, мовляв, те пусте... головне .уячити ворога всим , що потрапляе в руки.
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26.10.2022 12:52 Відповісти
Дешевий популізм, це ляпання про піар у контексті індивідуального замовлення для єдиного замовника. Цей застосунок ніхто не піарить, тому що він взагалі не потребує ніякого піару - він вже у свого єдиного замовника, більше його не планували нікому продавати.
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26.10.2022 13:56 Відповісти
Да это просто замануха для тех, кто еще не зарегистрировался в Діє. Так сказать играют на патриотических чувствах. А потом вдруг, как с Изюмом вся база персональных данных у кацапов.
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26.10.2022 12:49 Відповісти
я и говорю за еППО - 3 раза некоторые правильно скажут, а потом при решающем ударе - засрут тупо+тролли, и ПВО будет проверять все это говно, тупо ддос атака.
кто до этого додумался то?
ведь конторский дух, тут Енисеем пахнет
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26.10.2022 12:59 Відповісти
"засрут" - там ідентифікація через Дію. Тому засрати не вийде.
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26.10.2022 13:35 Відповісти
може й так, а може й ні
а може зареєструють 500 людей?
а може ту ж Дію зламували та все ж що ти кажеш воно типу і правдиво, але не варто?
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26.10.2022 13:59 Відповісти
Персональные базы кацапам сливают менты-предатели через свои "пробивалки".
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26.10.2022 13:49 Відповісти
Дуже підозрілі ті,хто все піддає сумніву....
При цьому абсолютно нічого не роблять для нашої перемоги: ні на фронті,ні в тилу.
Зато пагаваріть вони мастаки...
Доречі,такі люди дуже нерішучі,сцикливі,пасуть задніх у хвості.
Це так,нічого особистого...
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26.10.2022 12:15 Відповісти
Работа у них такая - внушить недоверие.
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26.10.2022 12:43 Відповісти
...с.икливi, как правило, голос не подают.
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26.10.2022 12:44 Відповісти
та понятно бо каци тут тобі 500 раз засруть повідомленями про проліт ракети.
я тільки за, проте вони закидають фейками і ППО буде метатись з оцим ЄППО.
тупо туфта - там треба радари включати та помічати, а тут - 500 повідомлень від тролів та 50 від людей.
русня засікає радари і ... башить.
шо і де ""єППО? тролів тупо засилають та січуть наші радари
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26.10.2022 14:07 Відповісти
ППО нічого не знає про єППО. Від єППО надходить _додаткова_ для наведення інформація в управління ПК, про ризики з тих чи інших напрямків. Подібна інформація надходить і від патрулів візуального контролю із набагато вищим коефіцієнтом довіри.
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26.10.2022 14:17 Відповісти
ну ок, не зламають, не засруть, так шо - чо ми ще не в криму?
ти ж сам в курсі шо рашка, може би не будучи такими дураками, то нас би вже тупо захламила хакерством і т.д., тупо сирої еппо
ну просто я думаю що ..... як то кажуть нам пощастило шо вони такі "*******"
бо блін були би противниками ті ж німці... нам п...зда була б.
добре як то шо ти кажеш, просто на місці би рашки, я би вже "рєзвівся" на ту єппо. це ж круто - спершу провести атаку, типу ок, воно робе, а потім - жахнути і вже там може чмобіками чи шо там хочуть вони
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26.10.2022 14:28 Відповісти
А где это приложение расположено? В Дії его нет, хотя пишут что привязка к Дії...
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26.10.2022 13:06 Відповісти
Так розумію в Єворог треба скидати.
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26.10.2022 13:17 Відповісти
Це окремий додаток. Зроблений волонтерами та з державою нічого спільного немає.

Просто він користується функцією ідентифікації що з вашого дозволу надає Дія.
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26.10.2022 13:33 Відповісти
Волонтери, це якщо що теж частина держави, як і ви, і я...
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26.10.2022 13:58 Відповісти
Супер. Але це дуже зле що це не є державний додаток...

Команда мінцифри має їх асимілювати (віджати запропонувавши робочі місця). Після чого треба зробити його державну соціальну рекламу щоб про нього всі знали, щоб він був мінімум в кожного військового та держслужбовця, а в ідеалі і в усіх громадян як ДІЯ.

P.S. Користуючись нагодою повторю - зараз "колективний розум інтернету" пропонує модернізувати всі станції мобільного зв'язку відеокамерами та іншими сенсорами розгорнувши в такий спосіб просто неймовірного розміру сенсорний масив крізь який нічого не проскочить. І це елементарно. Там все є. Висота та огляд. Живлення. Інтернет. Лишається тільки зробити десятки тисяч одиниць типового комплексу для модернізації...
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26.10.2022 13:32 Відповісти
"віджати робочі місця", "асимілювати" - звучить, як якась маячня. І додаток тоді здохне.
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26.10.2022 14:00 Відповісти
А щодо модернизаціі станцій мобільного зв'язку, то я, як представник цього "колективного розуму" вже тикався у операторів із цим питанням. Оператори побоюються, що а) усі їх базові станціі стануть військовою ціллю б) на монтування треба обладнання, мікрофони, кронштейни, додаткові кріплення і сотні тисяч годин праці підрядників з монтажу - гроші поки "колективний розум" не заніс, як і саму ідею у кола вищого держкерівництіва: ну немає в мене до них ніяких точок співкасання.
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26.10.2022 14:05 Відповісти
Знакомая ситуация!
Ещё в 2004 году бегал со здравой идеей и добегался аж до приёмной президента!
Там разговорился с одним из приёмщиков - он идею оценил, но сказал что ничем помочь не может, т.к. он - ПСИХИАТОР. Как и все остальные приёмщики в приёмной.
Поскольку власть считает, что обращаться к ней со своей идее могут только сумасшедшие....
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03.11.2022 10:48 Відповісти
приложение уже было создано не зря!
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26.10.2022 15:54 Відповісти
 
 